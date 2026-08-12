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Apartaron a un profesor de una escuela de Mendoza por proyectar imágenes sexuales en medio de una clase

El hecho ocurrió en la Escuela Comercial Martín Zapata dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de la provincia de Mendoza. Desde la institución educativa, comunicaron que iniciaron un sumario en su contra.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Ocurrió en la Escuela Comercial Martín Zapata.
Ocurrió en la Escuela Comercial Martín Zapata. Foto: Mendoza
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Autoridades policiales de la provincia de Mendoza indicaron que el viernes 7 de agosto se recibió una denuncia proveniente de la Escuela de Comercio Martín Zapata. Alumnos de un taller del colegio preuniversitario de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) aseguraron que un profesor de la institución educativa proyectó imágenes con contenido sexual durante una clase.

Segú la declaración de los testigos del hecho, el sujeto, que además se desempeñaba nada menos que como vicedirector del colegio, mostró fotografías de mujeres desnudas, algunas de ellas profesoras de la escuela Martín Zapata.

Un profesor mostró imágenes sexuales en un colegio de Mendoza: cómo ocurrió el hecho

Los alumnos afirmaron ante las autoridades policiales que la clase transcurría de manera normal. De hecho, confirmaron que, al finalizar el turno, el profesor dejó de proyectar y dio por concluida su exposición.

Sin embargo, aparentemente no se dio cuenta que la proyección continuó y mostró una serie de imágenes de mujeres desnudas frente a los estudiantes del curso.

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Escuela de Mendoza: apartaron a un profesor
El profesor además era vicedirector del colegio de Mendoza. Foto: Mendoza

Los alumnos sacaron fotografías del momento con los rostros tapados que quedaron como registro de lo que había sucedido en plena clase.

El descargo por parte del colegio no tardó en llegar. En un comunicado, la institución confirmó que el docente “fue apartado de su cargo”. Además, manifestaron que se inició un sumario en su contra para determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos y tomar nuevas y más severas medidas.

Por otro lado, la directora de la Escuela Comercial Martín Zapata señaló en una entrevista con El Sol de Mendoza: “No tenemos que investigar tanto en este caso. A veces ocurre que no se sabe lo que pasó. Acá sí, está documentado y ya tomamos las medidas que corresponden”.

Apartaron a un profesor en Mendoza que mostró imágenes sexuales
Una de las fotografías que sacaron los alumnos tras el hecho. Foto: NA

Tragedia en Mendoza: una pareja murió en un accidente el día del cumpleaños de 15 de su hija

El sábado 1 de agosto, Fabio Pompei (46) y Fabiana Dieddi (48) salieron de su casa en Chacras de Coria en Luján de Cuyo para buscar a su hija en San Rafael. Ese día, la joven cumplía 15 años y se encontraba jugando un partido de hockey para el equipo del Club Banco de Mendoza en esa ciudad. El regreso de la familia a su hogar iba bien hasta que un temporal de fuertes vientos provocó la caída de un árbol de gran extensión sobre la camioneta que los transportaba.

Fabio y Fabiana fallecieron en el acto, mientras que la adolescente y una cuarta acompañante, proveniente de la provincia de Córdoba, sobrevivieron al accidente y fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli.

Accidente en Mendoza
Accidente en Mendoza Foto: Instagram Ema Pompei

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 143 en el Paso de las Carretas, a la altura kilómetro 621, en el municipio de San Carlos.

En el operativo de rescate participaron efectivos de Comisaría N° 18 de San Carlos, una dotación de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y Defensa Civil. Tanto la joven como la acompañante sufrieron diversos traumatismos, aunque ya se encuentran evolucionando favorablemente.

El intendente del municipio de San Carlos, Alejandro Morillas, lamentó el accidente y aseguró que formó un comité de crisis para implementar nuevas medidas de seguridad en el área del siniestro.

MendozaEscuelaDenuncia
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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