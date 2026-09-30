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Compró una granja con el suelo agotado y dejó de cultivarla: 70 años después regresaron los castores y la naturaleza recuperó 25 hectáreas

Un ingeniero cambió el cultivo por árboles y regeneración natural. Siete décadas después, las hectáreas quedaron protegidas permanentemente.

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La familia destacó además que “los castores resurgieron” y generaron más zonas de agua clara, ampliando el hábitat disponible para los patos joyuyo y otras especies.
La familia destacó además que “los castores resurgieron” y generaron más zonas de agua clara, ampliando el hábitat disponible para los patos joyuyo y otras especies. Foto: Google Gemini.
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Vincent M. Raimond, un ingeniero estructural que en 1954 se mudó con su joven familia desde el Bronx a Chestertown, Maryland, compró poco después Sandy Hill Farm, una granja de unas 25 hectáreas que producía verduras para mercados locales en Estados Unidos. En lugar de continuar trabajando su suelo agotado, la familia plantó árboles, redefinió praderas y favoreció su regeneración natural. Siete décadas después, el lugar conserva bosques, humedales y hábitat de castores y quedó protegido permanentemente.

Cómo una granja agotada comenzó a recuperar su naturaleza

Según Eastern Shore Land Conservancy (ESLC), los Raimond también trabajaron con vecinos para crear un parque boscoso. “Vincent mejoró la tierra dejándola regenerarse por sí misma”, recordó su esposa, Leslie, quien explicó que campos, aguas y bosques quedaron esencialmente libres para recuperarse de manera natural.

Otras 4,5 hectáreas de pastizales y matorrales proporcionan hábitat para aves que anidan en el suelo, tortugas, conejos, mariposas y polinizadores. Foto: Foto: Gemini

Eso no significó abandonar por completo la propiedad: se despejaron senderos y praderas y, con los años, se incorporaron distintas construcciones y obras de arte.

Entre ellas estuvo Toad Hall, una gran casa formada a partir de viviendas rurales del siglo XVIII y bautizada en referencia al hogar del Sr. Sapo de El viento en los sauces, la novela de Kenneth Grahame.

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Qué ocurrió con los castores, humedales y bosques

Hoy la propiedad es principalmente boscosa y protege unos 670 metros de costa, un estanque de 1,2 hectáreas y aproximadamente 2,8 hectáreas de humedales. Otras 4,5 hectáreas de pastizales y matorrales proporcionan hábitat para aves que anidan en el suelo, tortugas, conejos, mariposas y polinizadores.

Conejo. Fuente: Unsplash
Las 25 hectáreas se sumaron además a un bloque continuo de más de 485 hectáreas protegidas en el condado de Kent. Foto: Unplash.

La familia destacó además que “los castores resurgieron” y generaron más zonas de agua clara, ampliando el hábitat disponible para los patos joyuyo y otras especies.

Por qué estas 25 hectáreas quedarán protegidas

  • En septiembre de 2026, ESLC anunció que la propiedad se convirtió en la zona de conservación número 350.
  • Este tipo de acuerdo establece restricciones permanentes sobre futuros usos y desarrollos del terreno, incluso si cambia de propietario.
  • Las 25 hectáreas se sumaron además a un bloque continuo de más de 485 hectáreas protegidas en el condado de Kent.
  • La familia concretó así el proyecto de conservación que Raimond había impulsado desde la década de 1990.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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