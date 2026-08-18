Pánico y desesperación en Filipinas: un adolescente transmitió en vivo un tiroteo, mató a otro estudiante y se suicidó

Un adolescente transmitió en vivo un tiroteo en una escuela y mató a dos estudiantes. Foto: EFE (Laurenz Castillo)

Un adolescente filipino transmitió este martes en vivo el ataque armado que perpetró dentro de un instituto de la ciudad de Zamboanga, donde mató a un compañero de colegio, hirió a varias personas y posteriormente se suicidó. El episodio, que volvió a poner en primer plano el debate sobre la violencia escolar, el acceso a las armas y el impacto de las redes sociales entre los menores, conmocionó a Filipinas.

Tiroteo en una escuela de Zamboanga

Según informó la Policía filipina, el presunto atacante era un alumno de noveno grado, de entre 14 y 15 años, que abrió fuego dentro de la escuela católica Ateneo de Zamboanga, ubicada en la isla de Mindanao. El joven transmitió el ataque a través de Facebook mediante una cámara corporal.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas fatales fue un estudiante de décimo grado. Además, al menos tres personas resultaron heridas, aunque medios locales como ABS-CBN elevaron la cifra de lesionados a nueve. Según la agencia estatal Philippine News Agency (PNA), tras disparar contra alumnos y docentes, el agresor se arrojó desde el quinto piso del edificio escolar y murió.

El presunto atacante era un alumno de noveno grado, de entre 14 y 15 años, que abrió fuego en la escuela católica Ateneo. Foto: EFE (Laurenz Castillo)

La institución educativa suspendió las clases durante dos días y aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En comunicados difundidos tras el ataque, la escuela expresó su pesar por las víctimas y pidió respeto para las familias afectadas.

El ataque fue transmitido en redes sociales y las imágenes siguieron circulando

El alcalde de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, señaló que el adolescente ingresó al establecimiento portando un rifle y una pistola. Además, detalló que utilizaba una cámara corporal para transmitir el ataque en tiempo real. Según las autoridades, el video acumuló cientos de reproducciones antes de ser eliminado de Facebook.

Sin embargo, unas doce horas después del tiroteo, las imágenes seguían circulando en la red social X, donde fueron replicadas por numerosas cuentas. Los registros mostraban el avance del atacante por los pasillos de la escuela mientras apuntaba con un arma hacia distintas aulas y efectuaba disparos.

Tras disparar contra alumnos y docentes, el agresor se arrojó desde el quinto piso del edificio escolar. Foto: EFE (Laurenz Castillo)

Las autoridades solicitaron a los usuarios evitar la difusión del material para proteger la privacidad de las víctimas y sus familias, al tiempo que reiteraron su preocupación por la velocidad con la que este tipo de contenidos se propagan en internet.

Investigan si una de las armas utilizadas pertenecía al padre del atacante

Tras el ataque, el presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó una investigación exhaustiva y dispuso reforzar las medidas de seguridad en los centros educativos del país. En un mensaje oficial, el mandatario afirmó que busca evitar que “otra familia y otra comunidad sufran el mismo dolor” a causa de hechos similares.

La investigación también alcanzó al entorno familiar del agresor. El comisionado de la Oficina de Aduanas, Ariel Nepomuceno, relevó de su cargo al padre del adolescente, quien se desempeñaba como comandante del puerto de Zamboanga, con el objetivo de garantizar una pesquisa imparcial.

Las autoridades solicitaron a los usuarios evitar la difusión del material para proteger la privacidad de las víctimas. Foto: EFE (Laurenz Castillo)

Posteriormente, el organismo informó que analiza la posibilidad de que una de las armas utilizadas durante el ataque perteneciera al funcionario, un agente armado por el Estado filipino. Las autoridades intentan determinar cómo accedió el adolescente al armamento y si existió algún tipo de negligencia en su custodia.

Filipinas debate restricciones a redes sociales y videojuegos tras otros tiroteos

El caso se suma a una serie de recientes episodios de violencia en escuelas filipinas. El 22 de junio, tres estudiantes murieron y otros cinco resultaron heridos en un tiroteo ocurrido en un establecimiento educativo de Tacloban, unos 580 kilómetros al sur de Manila. Por ese ataque fueron detenidos dos adolescentes.

A raíz de aquel episodio, las autoridades prohibieron temporalmente el videojuego en línea GoreBox, luego de detectar que uno de los agresores era usuario frecuente. En paralelo, legisladores filipinos analizan desde hace días la posibilidad de restringir el acceso de menores a las redes sociales, siguiendo medidas ya adoptadas por países de la región como Malasia e Indonesia, así como por Australia.

El Gobierno sostiene que estas plataformas pueden exponer a niños y adolescentes a contenidos violentos, situaciones de acoso y procesos de radicalización. Por ese motivo, los proyectos en estudio contemplan la imposición de edades mínimas de acceso y mecanismos obligatorios de verificación de identidad para los usuarios.

Si bien la legislación filipina regula estrictamente la tenencia y portación de armas de fuego, exigiendo evaluaciones psicológicas, controles de consumo de drogas, capacitación y ausencia de antecedentes penales, distintos informes policiales advierten que miles de armas ilegales continúan circulando en el país, un fenómeno que contribuyó a numerosos y violentos incidentes en los últimos años.