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Guerra comercial: Canadá anunció represalias contra Estados Unidos por los aranceles

El primer ministro Mark Carney afirmó que equiparán los gravámenes del 50% impuestos por Washington a exportaciones canadienses por valor de unos 20.000 millones de dólares estadounidenses.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mark Carney, primer ministro de Canadá.
Mark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: REUTERS
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este sábado que tomará represalias contra Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones comerciales con la Administración del presidente Donald Trump, y que a partir del 8 de septiembre igualará “dólar por dólar” los nuevos aranceles que entraron en vigor a medianoche.

En un discurso televisado, Carney afirmó que las represalias canadienses se concentrarán en sectores como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, la pasta, el papel y la electrónica.

Estas medidas entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre y equiparán los gravámenes del 50% impuestos por Washington a exportaciones canadienses por valor de unos 20.000 millones de dólares estadounidenses.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, junto a Donald Trump. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

Carney también insinuó que Canadá tiene la capacidad para afectar a la economía estadounidense a través de sus exportaciones energéticas.

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“Canadá impulsa el crecimiento estadounidense, suministrando el 99% de sus importaciones de gas natural, el 85% de sus importaciones de electricidad y el 60% de sus importaciones de petróleo crudo. No creo que quieran que dejemos de enviarles toda esa energía”, dijo.

Además, el líder liberal aseguró que los nuevos aranceles estadounidenses fueron concebidos para dañar y dividir a los canadienses.

Con un semblante serio y tono grave, Carney declaró que estas medidas “son un error de cálculo”. Y añadió: “Son un nuevo ataque a Canadá. Y eres atacado cuando hay una guerra. No fue nuestra elección”.

“Somos ahora más fuertes que cuando EEUU empezó esta guerra comercial. Estamos unidos, más decididos, más ambiciosos. Con la posición fiscal más sólida del G7 y una economía resiliente, Canadá cuenta con todos los recursos que necesitamos para cambiar de rumbo y prosperar”, continuó.

A preguntas de los medios, Carney explicó que, aunque las negociaciones con Washington para llegar a un acuerdo y evitar la nueva ronda de aranceles habían avanzado, “en las últimas horas” antes de que expirara el plazo, Estados Unidos había añadido una serie de condiciones que eran “inaceptables”.

El primer ministro citó en particular las exigencias en torno al sector automotriz, que hacían “que con el paso del tiempo, su producción no fuera económicamente viable” en el país, o “los esfuerzos de última hora para restringir la capacidad Canadá de alcanzar otros acuerdos comerciales”.

Aranceles de Donald Trump. Foto: Reuters/Carlos Barria
Aranceles de Donald Trump. Foto: REUTERS

En su discurso, Carney citó hasta en cinco ocasiones la soberanía canadiense y apuntó que la Administración Trump estaba intentando socavar la independencia del país y utilizar la integración económica entre ambos países “como un arma”.

“No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá ni a debilitar nuestras industrias fundamentales. No estábamos dispuestos a aceptar ningún compromiso sobre nuestra soberanía, la protección de la lengua francesa y nuestra cultura”, explicó el mandatario.

“Nuestro Gobierno comprendió, antes que muchos, que Estados Unidos transformaría todas sus relaciones comerciales, que impondría una serie de aranceles a sus aliados más cercanos y utilizaría la integración económica como un arma”, añadió Carney.

Con el fracaso de las negociaciones comerciales, Trump puede ahora poner en vigor los aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses, incluidos algunos que cumplen las reglas del T-MEC, que el presidente estadounidense anunció en julio.

Trump justificó la nueva ronda de aranceles a su socio y aliado en respuesta a lo que calificó como “continua discriminación” y “trato desigual” al comercio estadounidense por parte de Ottawa.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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