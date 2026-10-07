La cafetería que es furor entre los amantes de los “michis”: podés pintar tu propio gatito de yeso y llevártelo a casa

Studio Cat Coffee, cafetería para los amantes de los gatos. Foto: Instagram/studiocatcoffee

Para quienes consideran que nunca hay demasiados gatos, existe un lugar en pleno centro porteño que lleva el concepto de “cat lover” directamente a la mesa. Se trata de Studio Cat Coffee, una cafetería temática donde se puede disfrutar una merienda mientras se pinta una figura de gatito, se arma una lámpara o simplemente se comparte un brunch rodeado de objetos inspirados en los felinos.

La propuesta combina gastronomía y actividades creativas, por lo que la experiencia va mucho más allá de sentarse a tomar un café. Algunas de las opciones permiten pintar una escultura y llevársela como recuerdo una vez terminada, ideal para reunirse con un amigo, festejar un cumpleaños o simplemente para pasar un rato de relajación y distinto a la rutina.

Studio Cat Coffee, cafetería para los amantes de los gatos. Foto: Instagram/studiocatcoffee

Michi Luz, Dúo Lucifer y otras experiencias para pintar en la cafetería

Uno de los productos más llamativos es la Michi Luz, una figura de gatito que cada uno puede pintar a su gusto y convertir después en una lámpara con luces LED. La experiencia individual cuesta $64.900, mientras que también existe una versión para dos personas.

Otra alternativa es Michi Fan, que combina una figura grande para pintar con una infusión. También está el Michi Break, pensado para un plan más corto: incluye una mini escultura de gatito, una bebida y una medialuna.

Para ir acompañado, aparece el Dúo Lucifer, que propone dos mini esculturas para pintar junto con dos bebidas. Y para quienes buscan algo más completo está Michi Mix Dúo, que combina diferentes formas de crear dentro de una misma experiencia.

Incluso hay una opción para madrugadores: los fines de semana, entre las 11 y las 12, funciona el 2x1 Madrugador, que permite pintar dos mini gatitos y acompañarlos con bebidas.

Del Michi Toscana al Brunch Gato Negro

La carta también mantiene la temática gatuna en sus nombres. Entre las opciones aparece el Michi Toscana, que combina una ciabatta estilo toscano, jugo de naranja, un alfajor marplatense y una infusión, además de un llavero de regalo.

Studio Cat Coffee, cafetería para los amantes de los gatos. Foto: Instagram/studiocatcoffee

Pero uno de los combos que más llama la atención es el Brunch Gato Negro, que además de incluir bebidas, torta y algo salado, suma un peluche de gato negro.

También hay propuestas especiales como el Brunch Bombay, una opción sin TACC que incluye té, jugo de naranja y medialunas, y el Brunch Maine Coon, una alternativa vegana con bebida vegetal, jugo y brownie.

También hay café, cookies y meriendas más clásicas

Para quienes prefieren algo más sencillo, la cafetería ofrece opciones como café con cookie, latte con medialunas de manteca y distintas preparaciones de café.

Entre las tortas aparecen alternativas como Red Velvet, Carrot Cake y Gatilla, mientras que la carta también suma croissants, cheesecakes, chipás, scones y opciones saladas.

La idea es que cada visita pueda adaptarse al plan: desde una merienda rápida hasta varias horas pintando gatitos y compartiendo algo dulce.

Studio Cat Coffee, cafetería para los amantes de los gatos. Foto: Instagram/studiocatcoffee

Dónde queda la cafetería de gatitos y cómo llegar

La cafetería está ubicada en Cerrito 1062, en la Ciudad de Buenos Aires. Está abierta de lunes a viernes de 12 a 20, aunque los martes permanece cerrada. Los sábados y domingos funciona de 11 a 20. Se puede llegar en transporte público de distintas formas: