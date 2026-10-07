Achala nació de 2 cóndores andinos que no pueden volar: tiene 27 días de vida y, a diferencia de sus padres, podría recuperar la libertad

Las imágenes muestran el nacimiento de Achala, una cría de cóndor andino que nació el 10 de septiembre de 2026 en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta, en Casa Grande, Córdoba. Es la cuarta cría de una pareja de cóndores rescatados que no puede regresar a la naturaleza debido a las lesiones que sufrió. Foto: Captura de video X / @eldoceoficial.

Una nueva vida comenzó en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta, en Casa Grande, Córdoba. Y es que en septiembre nació Achala, una hembra de cóndor andino que tiene una historia muy particular incluso antes de desplegar sus alas. Es la cuarta cría de una pareja de cóndores rescatados y la primera hembra nacida de ese vínculo.

Sus padres llegaron al centro después de sufrir heridas de bala que les provocaron daños irreversibles y les impidieron volver a volar en la naturaleza. Ahora, mientras la pequeña crece bajo el cuidado de ambos, existe una posibilidad que vuelve todavía más especial su nacimiento: si su desarrollo es adecuado y las condiciones de conservación lo permiten, Achala podría ser liberada cuando alcance aproximadamente un año de vida.

Las imágenes muestran el nacimiento de Achala, una cría de cóndor andino que nació el 10 de septiembre de 2026 en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta, en Casa Grande, Córdoba. Es la cuarta cría de una pareja de cóndores rescatados que no puede regresar a la naturaleza debido a las lesiones que sufrió. Video: X / @eldoceoficial.

El nacimiento se produjo de manera natural y sin intervención veterinaria. El proceso fue seguido mediante una cámara remota instalada en el recinto, lo que permitió acompañar el momento sin alterar el comportamiento de los animales.

4 datos que hacen especial a Achala, la nueva cría de cóndor nacida en Córdoba

Achala no es una cría más dentro del trabajo de conservación de Tatú Carreta. Su nacimiento reúne varios elementos que hacen que su historia sea especialmente significativa.

Es la primera hembra de esta pareja. Antes de ella habían nacido Yastay, Camín y Yuspe. Con Achala, la familia llegó a su cuarta cría. Sus padres no pueden volver a la naturaleza. Ambos fueron rescatados después de recibir disparos y las lesiones sufridas les impidieron recuperar la capacidad de vuelo necesaria para regresar a la vida silvestre. Su nacimiento ocurrió sin asistencia veterinaria. La reproducción se produjo de forma natural dentro del centro y fue monitoreada a distancia mediante una cámara. Ella podría tener un destino diferente al de sus padres. Si crece correctamente y se cumplen las condiciones necesarias, la joven cóndor podría ser liberada aproximadamente al año de vida. Eso significaría que, a diferencia de los adultos que la criaron, tendría la oportunidad de desarrollar su vida en libertad.

El cóndor andino (Vultur gryphus) en Córdoba es una población única ubicada fuera de la Cordillera de los Andes, concentrada principalmente en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y las Sierras Grandes.

Su nombre, Achala, está inspirado en la Pampa de Achala, en las Sierras Grandes de Córdoba. El topónimo tiene un origen atribuido al quechua y aparece asociado a términos vinculados con el adorno, la belleza y la admiración, aunque su etimología exacta no está completamente determinada.

La historia de los padres de Achala: dos cóndores que perdieron la posibilidad de volar

Detrás del nacimiento hay una historia mucho más dura. Los padres de Achala llegaron al Centro de Rescate de Fauna Silvestre Tatú Carreta después de haber sido víctimas de disparos. Las heridas fueron tan graves que les provocaron lesiones permanentes y terminaron imposibilitando su regreso al ambiente natural.

Sin embargo, esa limitación no impidió que pudieran reproducirse. Dentro del centro encontraron las condiciones necesarias para formar una pareja y criar a sus descendientes. Con el paso del tiempo llegaron Yastay, Camín, Yuspe y ahora Achala.

La reproducción de estos ejemplares tiene especial importancia porque permite mantener una población de una especie considerada amenazada y forma parte de los esfuerzos de conservación desarrollados en Córdoba.

El caso también expone una de las principales amenazas que enfrenta el cóndor andino: las consecuencias de las acciones humanas pueden impedir que ejemplares adultos vuelvan a cumplir su ciclo de vida en libertad.

Las principales amenazas que enfrenta el cóndor andino (Vultur gryphus) en la provincia de Córdoba se relacionan con las actividades humanas en las Sierras.

De Yastay a Achala: una familia de cóndores marcada por historias muy diferentes

La historia de los hermanos de Achala también está atravesada por la conservación. El primero, Yastay, llegó a ser liberado en su ambiente natural. Sin embargo, su regreso a la libertad terminó de manera trágica cuando murió pocos meses después de ser víctima de envenenamiento por cebos tóxicos.

La experiencia quedó vinculada a una problemática que afecta a distintas especies de fauna silvestre: el uso de sustancias tóxicas puede provocar la muerte de animales que entran en contacto directo con ellas o consumen presas contaminadas.

La historia de esta familia de cóndores también quedó registrada en “Lo que el nido nos enseñó”, un documental del proyecto Alas de Achala. La producción nació a partir del seguimiento de una familia de cóndores en la Pampa de Achala y puso el foco en el crecimiento de una pichona llamada Suyai y en las amenazas que enfrenta la especie.

Yastay, un cóndor andino nacido en cautiverio en 2019 en la reserva Tatú Carreta de Córdoba, murió envenenado en la Patagonia tras alimentarse de los restos de una oveja contaminada con agrotóxicos ilegales utilizados para cazar predadores.

El futuro de Achala: por qué podría ser la primera de su familia en volver a volar libre

Por ahora, Achala permanece junto a sus padres en las instalaciones de Tatú Carreta y atravesará allí una parte fundamental de su desarrollo. Los primeros meses son especialmente importantes para un cóndor joven. El crecimiento de sus alas, el desarrollo físico y la adquisición de las habilidades necesarias para sobrevivir determinarán si puede avanzar hacia una eventual liberación.

El proyecto Alas de Achala, que documentó la crianza de otra pichona de cóndor en libertad, señala que el primer vuelo suele producirse entre los seis y ocho meses y que los jóvenes permanecen junto a sus padres durante más de un año.

En el caso de Achala, todavía no hay una liberación garantizada. Pero existe una posibilidad que resume el objetivo de todo el trabajo de conservación: que una cría nacida de dos animales que perdieron para siempre la libertad pueda algún día recuperar aquello que ellos ya no pudieron hacer.

Por eso, su nacimiento representa mucho más que la llegada de una nueva integrante a una familia de cóndores. Achala podría convertirse en la próxima generación capaz de llevar esas alas nuevamente al cielo cordobés.