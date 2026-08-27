Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI: cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación

La nueva modalidad permitirá utilizar el DNI en los molinetes después de completar un trámite de alta presencial. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Viajar gratis en el subte porteño será más sencillo para miles de adultos mayores. La Legislatura de la Ciudad aprobó una reforma que elimina certificados y gestiones digitales, amplía los puntos de atención y permitirá utilizar el DNI directamente en los molinetes después de completar el alta correspondiente.

La modificación alcanza a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y perciban hasta 2,5 haberes mínimos. El proyecto fue trabajado junto con el Ejecutivo porteño y modifica la Ley N.º 6.817 mediante el Despacho N.º 0339-26.

Qué deberán presentar para obtener el beneficio

El trámite podrá iniciarse de manera presencial con dos documentos: el DNI y el recibo de haberes. Según la información difundida tras la aprobación, los interesados podrán dirigirse a las sedes comunales y a las estaciones cabecera de la red de subterráneos.

Una vez presentada la solicitud, la administración porteña asumirá la verificación de los requisitos mediante el cruce de información con ANSES, ARCA y otras bases nacionales y locales.

Cabe recordar que hasta ahora, los beneficiarios debían ingresar al sistema de Trámites a Distancia, adjuntar documentación tributaria y obtener una certificación negativa de ANSES.

La nueva modalidad permitirá utilizar el DNI en los molinetes después de completar un trámite de alta presencial. Foto: GCBA.

Cómo se utilizará el DNI en los molinetes

La aprobación de la ley no significa que cualquier jubilado pueda comenzar a viajar gratis mostrando su documento desde este momento. Primero será necesario completar el alta y esperar que la Ciudad valide los datos personales y económicos. Después de esa registración, el DNI podrá utilizarse en los molinetes habilitados para acceder al servicio sin pagar.

La gratuidad regirá todos los días y durante todo el horario de funcionamiento de la red, sin franjas especiales ni restricciones horarias. El pase tendrá una vigencia de cinco años y podrá renovarse tantas veces como corresponda, siempre que la persona continúe cumpliendo las condiciones establecidas.

Cuándo comenzará a regir el nuevo sistema

La reforma aprobada este jueves 27 de agosto todavía debe ser promulgada y reglamentada. Una vez promulgada, el Poder Ejecutivo porteño contará con un plazo máximo de 60 días corridos para definir el procedimiento, los lugares de registración y el funcionamiento técnico de la identificación en los molinetes.

Por esa razón, quienes ya poseen un beneficio deberán continuar utilizando el mecanismo vigente hasta que la Ciudad informe oficialmente la fecha de implementación.

El cambio se conoce en la antesala de otro aumento del boleto. Desde el 1.º de septiembre, la tarifa general informada para los primeros 20 viajes con un medio nominalizado pasará de $1.684 a $1.753, mientras que la tarifa social llegará a $613,55 y la estudiantil a $245,42. Para quienes utilicen una SUBE sin registrar, el precio será significativamente mayor.

La nueva modalidad permitirá utilizar el DNI en los molinetes después de completar un trámite de alta presencial.

En ese contexto, la simplificación busca garantizar que las personas alcanzadas por la gratuidad no queden afuera por dificultades para usar plataformas digitales, tramitar documentos o desplazarse entre distintas oficinas.

La diferencia principal no está en la existencia del pase gratuito, que ya formaba parte del esquema tarifario porteño, sino en la eliminación de obstáculos para solicitarlo. En esa línea, la responsabilidad de comprobar ingresos y antecedentes administrativos pasará del jubilado al Estado local.

Cuando el sistema quede reglamentado, el beneficiario solo tendrá que realizar el alta inicial y utilizar su documento en el molinete. Hasta entonces, la recomendación es no concurrir de manera anticipada ni entregar datos personales a gestores: la Ciudad deberá comunicar los puntos habilitados, la fecha de inicio y el procedimiento definitivo.