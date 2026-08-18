Emocionantes imágenes: un excombatiente volvió a las Islas Malvinas y flameó la bandera argentina

Un veterano de la Guerra de Malvinas llevó la bandera argentina a las islas. Foto: Instagram @educanitrot

A 44 años de la Guerra de Malvinas, el excombatiente Eduardo Canitrot volvió a las islas donde luchó en 1982 para concretar una promesa que había marcado su vida. Acompañado por una de sus hijas, recorrió Puerto Argentino, el cementerio de Darwin y otros escenarios del conflicto, donde rindió homenaje a sus compañeros caídos flameando la bandera argentina.

Canitrot, quien actualmente preside la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar, integró durante la guerra el Batallón Logístico 10 de la X Brigada de Infantería. Con menos de 20 años llegó al archipiélago y permaneció allí durante el conflicto bélico con el Reino Unido.

El viaje tuvo un profundo significado personal: en distintos puntos de las islas desplegó una bandera argentina, una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y despertó miles de mensajes de reconocimiento.

Un veterano de la Guerra de Malvinas llevó la bandera argentina a las islas. Video: Instagram @educanitrot

Así flameó la bandera argentina en las Islas Malvinas

Uno de los momentos más conmovedores del viaje ocurrió en Puerto Argentino, donde Canitrot fue registrado corriendo con la bandera argentina en las inmediaciones de un mástil donde flamea la insignia británica. La imagen se convirtió en una de las postales más simbólicas del viaje.

El excombatiente también llevó la bandera nacional a distintos puntos del archipiélago, entre ellos Monte Harriet, donde grabó un video mientras el viento hacía flamear la enseña celeste y blanca. En ese lugar dejó una frase que reflejó el espíritu del homenaje: “Mi bandera no se arrodilla ante nadie”.

La visita incluyó además el regreso a sectores donde había permanecido durante gran parte del conflicto. Canitrot recorrió lugares como Pradera del Ganso y Monte Kent, escenarios que reactivaron memorias profundas de la guerra y dieron al viaje un fuerte sentido personal, histórico y simbólico.

Un veterano de la Guerra de Malvinas llevó la bandera argentina a las islas. Video: Instagram @educanitrot

La promesa cumplida después de más de 40 años

Otro de los momentos que más repercusión generó tuvo lugar en el cementerio argentino de Darwin, donde descansan los restos de numerosos soldados caídos durante la Guerra de Malvinas. Allí, Canitrot llegó hasta la tumba de Pedro Larrosa, uno de sus compañeros, a quien le había prometido volver algún día.

Frente a la cruz blanca que recuerda a su amigo, el veterano revivió aquel compromiso asumido hace más de cuarenta años y compartió la emoción de haber podido cumplirlo. En sus redes sociales escribió: “Cumplí con lo que te prometí, Pedro”, una frase breve pero cargada de significado, que resumió el sentido profundo de su regreso a las islas.

Un veterano de la Guerra de Malvinas llevó la bandera argentina a las islas. Foto: Instagram @educanitrot

Durante la recorrida, también rindió homenaje a los combatientes que murieron durante la guerra y a quienes padecieron las secuelas de la posguerra. En otra publicación, dedicó su recuerdo a los caídos, a quienes quedaron en las islas y en el mar, y a todos los argentinos que entregaron o habrían entregado su vida por la bandera.