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Palermo Zoo, el “cuadrado mágico” de Buenos Aires donde el metro cuadrado ya compite con Puerto Madero

Ocupa apenas 19 manzanas, está rodeado por algunos de los parques más famosos de la Ciudad y conserva construcciones con más de un siglo de historia. Por qué todos quieren vivir en el “cuadrado mágico” de Palermo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Ocupa apenas 19 manzanas y está rodeado por parques históricos
Ocupa apenas 19 manzanas y está rodeado por parques históricos Foto: Ecoparque Buenos Aires
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Hay un sector de Buenos Aires donde la historia aparece en cada esquina. Construcciones de inspiración europea conviven con cafeterías, edificios clásicos y nuevas torres vidriadas. Todo sucede a pocos metros del Jardín Botánico, el Ecoparque y los Bosques de Palermo.

Esa combinación transformó a Palermo Zoo en una de las zonas residenciales más buscadas y costosas de la Ciudad de Buenos Aires.

El microbarrio, que no constituye una división administrativa oficial, ocupa alrededor de 19 manzanas y es conocido en el mercado inmobiliario como el “cuadrado mágico”. Sus límites se extienden entre la avenida Del Libertador, Las Heras, Santa Fe, el Ecoparque y el corredor verde que conduce hacia Plaza Alemania.

Por qué Palermo Zoo se convirtió en el nuevo objeto de deseo porteño

La explicación está en una fórmula difícil de encontrar en otros barrios: espacios verdes, conectividad, patrimonio arquitectónico y servicios concentrados en pocas cuadras.

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Desde allí se puede llegar rápidamente al centro porteño y a la zona norte del conurbano mediante las avenidas Del Libertador, Santa Fe y Las Heras. Al mismo tiempo, gran parte de la vida cotidiana puede resolverse caminando.

Barrio Palermo Zoo
Palermo Zoo es una de las zonas más caras de Buenos Aires Foto: Ecoparque Buenos Aires

A diferencia de Palermo Soho o Palermo Hollywood, el sector conserva un perfil principalmente residencial, con menos movimiento nocturno. Durante el día, en cambio, las cafeterías, los restaurantes y los espacios al aire libre concentran buena parte de la actividad.

Este atractivo también se refleja en los precios. El metro cuadrado puede ubicarse cerca de los US$ 4.800, mientras que en los departamentos a estrenar supera los US$ 5.000. Algunas unidades premium, especialmente aquellas con vistas abiertas al Ecoparque o a la avenida Del Libertador, alcanzan valores cercanos a los US$ 6.000 por metro cuadrado.

De los bañados de Palermo a una zona exclusiva de Buenos Aires

La historia del barrio comenzó mucho antes de la construcción de sus torres. Durante buena parte del siglo XIX, el paisaje estaba compuesto por terrenos bajos y bañados próximos a la antigua ribera del Río de la Plata.

En 1836, Juan Manuel de Rosas compró diferentes propiedades en el área y levantó allí la quinta de Palermo de San Benito, que funcionó como residencia y sede de gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Barrio Palermo Zoo
Su historia, sus espacios verdes y las razones que impulsan el precio de las propiedades Foto: Ecoparque Buenos Aires

Después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, sus terrenos fueron declarados de pertenencia pública. En 1874 se creó legalmente el Parque Tres de Febrero, inaugurado oficialmente el 11 de noviembre de 1875.

Durante aquella ceremonia, el presidente Nicolás Avellaneda plantó una magnolia que, según los registros históricos porteños, todavía se conserva.

Actualmente, los populares Bosques de Palermo ocupan unas 370 hectáreas y reúnen lagos, plazas, árboles, jardines y diferentes propuestas culturales y recreativas.

El antiguo Zoológico que le dio nombre al microbarrio

El Jardín Zoológico de Buenos Aires fue inaugurado en 1888 y funcionó hasta 2016. Su primer director fue el médico y naturalista Eduardo Ladislao Holmberg, quien buscó darle una orientación científica y educativa.

Buena parte de sus recintos fueron construidos con estilos arquitectónicos relacionados con las regiones de procedencia de los animales. Esa decisión dejó edificios inspirados en templos, palacios y construcciones de distintas partes del mundo.

Barrio Palermo Zoo
Palermo Zoo: cómo es el exclusivo barrio porteño donde el metro cuadrado llega a US$ 6.000 Foto: Ecoparque Buenos Aires

El zoológico se convirtió durante décadas en uno de los paseos familiares más populares de Buenos Aires. Su influencia fue tan grande que el área residencial vecina terminó adoptando informalmente el nombre de Palermo Zoo, denominación que continúa vigente a pesar de su cierre.

En 2016 comenzó la transformación del predio en el actual Ecoparque, con un nuevo enfoque centrado en la educación ambiental, el bienestar animal, el rescate de fauna y la conservación de la biodiversidad.

El lugar conserva un patrimonio excepcional: 42 edificios históricos, 27 obras de arte, nueve puentes y tres lagos, además de fuentes, monumentos y elementos decorativos.

El Jardín Botánico, otro tesoro que impulsa el valor de la zona

Frente al Ecoparque aparece otro protagonista fundamental: el Jardín Botánico Carlos Thays.

Los trabajos para su creación comenzaron en 1892 y el espacio fue inaugurado el 7 de septiembre de 1898. Su diseño estuvo a cargo del paisajista Carlos Thays, una figura central en la construcción de los grandes parques porteños.

El Botánico ocupa cerca de 80.000 metros cuadrados y conserva miles de especies vegetales, cinco invernaderos, esculturas, senderos y jardines de diferentes estilos.

Su presencia, junto con la del Ecoparque, genera algo cada vez más escaso en Buenos Aires: departamentos con vistas prolongadas al verde y menor densidad visual. Para el mercado inmobiliario, esa característica puede modificar considerablemente el precio de una propiedad.

Departamentos grandes y pocos terrenos disponibles

Históricamente, Palermo Zoo se caracterizó por sus departamentos familiares de tres y cuatro dormitorios, con superficies que pueden alcanzar los 200 metros cuadrados.

Sin embargo, los nuevos proyectos sumaron unidades de uno y dos ambientes destinadas a jóvenes, inversores y personas que buscan viviendas más pequeñas con servicios comunes.

La oferta continúa siendo limitada porque muchas parcelas ya se encuentran ocupadas por edificios consolidados o protegidos. Los pocos terrenos disponibles, especialmente sobre la avenida Del Libertador, alcanzan valores elevados.

Los desarrollos recientes incorporan seguridad, piscinas, gimnasios, espacios de trabajo y sectores de uso común. No obstante, el verdadero lujo de Palermo Zoo permanece fuera de los edificios: caminar hasta los Bosques, recorrer el Botánico o disfrutar del Ecoparque sin alejarse del movimiento urbano.

Un pequeño barrio con más de un siglo de historia

Palermo Zoo es mucho más que una denominación inmobiliaria. En sus calles se superponen la antigua quinta de Rosas, el proyecto modernizador de Sarmiento, el legado de Carlos Thays, la memoria del zoológico y la transformación ambiental del Ecoparque.

Pocas zonas de Buenos Aires permiten vivir rodeado de tanta historia y naturaleza sin perder conectividad. El llamado “cuadrado mágico” concentra más de 150 años de patrimonio, espacios verdes y vida porteña dentro de apenas unas pocas manzanas.

PalermoCiudad de Buenos AiresBarrios
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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