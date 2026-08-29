Food Fest 2026 vuelve a Buenos Aires: fechas, horarios y todo lo que habrá en el festival gastronómico gratuito

Food Fest de Buenos Aires. Foto: Instagram.

Food Fest 2026 ya tiene fecha confirmada para su regreso a la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido evento gastronómico se realizará durante cuatro jornadas de septiembre en La Rural, con acceso gratuito y una amplia oferta culinaria que incluirá desde clásicos de la parrilla argentina hasta especialidades internacionales.

Según informó la organización, el festival abrirá sus puertas los sábados 5 y 26 de septiembre y los domingos 6 y 27, en el predio ubicado sobre Avenida Santa Fe y Thames, con ingreso por Plaza Italia. El horario será de 12 a 20 horas.

Cuándo y dónde será el Food Fest 2026

El encuentro se desarrollará en la pista central de La Rural, uno de los espacios más utilizados para eventos masivos en la Capital Federal. La propuesta está pensada para quienes buscan almorzar, merendar o cenar al aire libre mientras recorren diferentes puestos gastronómicos.

La entrada será libre y gratuita, una característica que convirtió al festival en una de las opciones más convocantes para residentes y turistas que visitan la ciudad durante los fines de semana.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué se podrá comer en el festival gastronómico

La oferta incluirá una amplia variedad de food trucks y puestos especializados. Los asistentes encontrarán preparaciones a la parrilla, carnes cocinadas al fuego, street food y recetas tradicionales argentinas.

Además, habrá alternativas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal y vinos. Para los amantes de los postres también se esperan propuestas de pastelería, helados, crepes, chocolates y churros.

La combinación de sabores y estilos gastronómicos busca atraer tanto a quienes buscan platos clásicos como a quienes prefieren experiencias más innovadoras.

Papa frita. Foto: Freepik.

Cómo fue la edición anterior realizada en mayo

La primera edición del año se llevó a cabo durante mayo en el mismo predio de La Rural y reunió a más de 30 food trucks con propuestas para todas las franjas horarias del día.

Uno de los grandes atractivos fue la presencia de especialistas en BBQ y cocina al fuego, con preparaciones inspiradas en la tradición smokehouse de Estados Unidos. Entre los platos más buscados aparecieron cortes y recetas típicas de este estilo culinario.

Los visitantes pudieron probar opciones como brisket texano, ribs BBQ, pulled pork, pastrami, bondiola ahumada y salchichas artesanales, además de acompañamientos tradicionales y distintos tipos de pescados ahumados.

Un plan gratuito para disfrutar en septiembre

Con entrada sin costo, ubicación céntrica y una oferta gastronómica cada vez más amplia, el Food Fest 2026 vuelve a posicionarse como uno de los eventos destacados de septiembre en Buenos Aires.

Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Freepik

La expectativa está puesta en repetir la convocatoria de las ediciones anteriores y reunir a miles de personas en torno a la gastronomía, la cultura foodie y las experiencias al aire libre en uno de los predios más emblemáticos de la ciudad.