comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Food Fest 2026 vuelve a Buenos Aires: fechas, horarios y todo lo que habrá en el festival gastronómico gratuito

Con entrada libre y gratuita, Food Fest 2026 regresa a La Rural durante cuatro jornadas de septiembre con food trucks, parrillas, cocina internacional, cerveza artesanal y propuestas dulces para todos los gustos. El evento se consolida como uno de los grandes planes gastronómicos de Buenos Aires para disfrutar en familia o con amigos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Food Fest de Buenos Aires.
Food Fest de Buenos Aires. Foto: Instagram.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Food Fest 2026 ya tiene fecha confirmada para su regreso a la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido evento gastronómico se realizará durante cuatro jornadas de septiembre en La Rural, con acceso gratuito y una amplia oferta culinaria que incluirá desde clásicos de la parrilla argentina hasta especialidades internacionales.

Según informó la organización, el festival abrirá sus puertas los sábados 5 y 26 de septiembre y los domingos 6 y 27, en el predio ubicado sobre Avenida Santa Fe y Thames, con ingreso por Plaza Italia. El horario será de 12 a 20 horas.

Cuándo y dónde será el Food Fest 2026

El encuentro se desarrollará en la pista central de La Rural, uno de los espacios más utilizados para eventos masivos en la Capital Federal. La propuesta está pensada para quienes buscan almorzar, merendar o cenar al aire libre mientras recorren diferentes puestos gastronómicos.

La entrada será libre y gratuita, una característica que convirtió al festival en una de las opciones más convocantes para residentes y turistas que visitan la ciudad durante los fines de semana.

Contenido Recomendado

Atención ricoteros:llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

Atención ricoteros: llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

De Chaco, CABA y Tierra del Fuego:los 3 proyectos gastronómicos de Argentina que competirán esta semana por un prestigioso premio

De Chaco, CABA y Tierra del Fuego: los 3 proyectos gastronómicos de Argentina que competirán esta semana por un prestigioso premio
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué se podrá comer en el festival gastronómico

La oferta incluirá una amplia variedad de food trucks y puestos especializados. Los asistentes encontrarán preparaciones a la parrilla, carnes cocinadas al fuego, street food y recetas tradicionales argentinas.

Además, habrá alternativas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal y vinos. Para los amantes de los postres también se esperan propuestas de pastelería, helados, crepes, chocolates y churros.

La combinación de sabores y estilos gastronómicos busca atraer tanto a quienes buscan platos clásicos como a quienes prefieren experiencias más innovadoras.

Papa frita. Foto: Freepik.

Cómo fue la edición anterior realizada en mayo

La primera edición del año se llevó a cabo durante mayo en el mismo predio de La Rural y reunió a más de 30 food trucks con propuestas para todas las franjas horarias del día.

Uno de los grandes atractivos fue la presencia de especialistas en BBQ y cocina al fuego, con preparaciones inspiradas en la tradición smokehouse de Estados Unidos. Entre los platos más buscados aparecieron cortes y recetas típicas de este estilo culinario.

Los visitantes pudieron probar opciones como brisket texano, ribs BBQ, pulled pork, pastrami, bondiola ahumada y salchichas artesanales, además de acompañamientos tradicionales y distintos tipos de pescados ahumados.

Un plan gratuito para disfrutar en septiembre

Con entrada sin costo, ubicación céntrica y una oferta gastronómica cada vez más amplia, el Food Fest 2026 vuelve a posicionarse como uno de los eventos destacados de septiembre en Buenos Aires.

Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Freepik

La expectativa está puesta en repetir la convocatoria de las ediciones anteriores y reunir a miles de personas en torno a la gastronomía, la cultura foodie y las experiencias al aire libre en uno de los predios más emblemáticos de la ciudad.

CABAGastronomíaLa Rural
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre:pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

    La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

  2. Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas:con miles de variedades, entrada gratis y asesoramiento personalizado

    Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas: con miles de variedades, entrada gratis y asesoramiento personalizado

  3. De Antonio Ríos a Los Palmeras:quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

    De Antonio Ríos a Los Palmeras: quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

  4. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

  5. Histórico cambio en el tren San Martín:el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave

    Histórico cambio en el tren San Martín: el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”