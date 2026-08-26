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Video: un adolescente le clavó a otro un destornillador en la pierna a la salida de un colegio en Santiago del Estero

El hecho ocurrió en la esquina de Avellaneda y Urquiza, a pocos metros de la EscuelaTécnica N° 2 Ingeniero Santiago Barabino. El caso está a cargo de la fiscal Virginia Abrate.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Un adolescente le clavó a otro un destornillador en la pierna.
Un adolescente le clavó a otro un destornillador en la pierna. Foto: Captura
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Un episodio de violencia entre dos menores se registró a la salida de un colegio de la provincia de Santiago del Estero. Es que en medio de una discusión, uno de los adolescentes le clavó al otro un destornillador en una de sus piernas. Según los testigos que presenciaron el enfrentamiento, el hecho tuvo lugar en las calles Avellaneda y Urquiza, en la localidad de La Banda.

Todo la secuencia, además, quedó registrada por una de las cámaras de seguridad dispuestas en la zona. Gracias a la filmación se pudo identificar a los menores, que son alumnos de la Escuela Técnica N° 2 Ingeniero Santiago Barabino.

En este momento, la causa está a cargo de la fiscal Virginia Abrate tras la denuncia que impuso la familia de la víctima. Mientras el adolescente, apuntado como el agresor principal, fue puesto a disposición del juzgado de menores, la funcionaria judicial dispondrá el análisis del material fílmico y la toma de declaración por parte de los vecinos del barrio que pudieron ver la agresión.

Un adolescente le clavó un destornillador a otro

Además, según detalló la agencia Noticias Argentinas, indagará en el comportamiento de los jóvenes dentro de la escuela con el objetivo de determinar si existían conflictos previos y por qué.

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Santiago del Estero: cómo se dio la pelea entre los adolescentes que terminó con uno de ellos hospitalizado

Las imágenes de las cámaras les permitieron a las autoridades analizar la secuencia y tener más detalles de cómo sucedieron los hechos. En el video se puede ver cómo, uno de los jóvenes toma al otro del buzo, al tiempo que le coloca el destornillador en el cuello.

Acto seguido, el adolescente lo golpea en la cara y lo empuja hacia atrás para evitar que lo siga agrediendo con el elemento punzante. Sin embargo, el otro menor reacciona y vuelve a sacar el destornillador para finalmente clavárselo en la pierna.

Ataque en Escuela de Santiago del ESTERO
El hecho ocurrió en la Escuela Técnica N° 2 Ingeniero Santiago Barabino de Santiago del Estero. Foto: El litoral

Luego de la agresión, el joven fue atendido por sus propios compañeros que, además, llamaron a emergencias. Los médicos lo trasladaron al Centro Integral de Salud Banda y allí fue estabilizado.

Un alumno de 14 años entró a una escuela de Salta y le mostró un rifle a niños de primaria

El pasado martes 18 de agosto en horas de la tarde, un adolescente de 14 años ingresó al Centro Educativo “La Huerta”, ubicado en la ciudad de Salvador Mazza, en Salta, con un rifle y se dirigió a una aula de primaria. Una vez dentro, mostró el arma de fuego calibre .22 a niños de segundo grado.

El establecimiento, de inmediato, puso en marcha un protocolo de emergencia y el joven fue apartado del establecimiento educativo en un operativo dispuesto por las autoridades policiales.

Ahora mismo, el menor, que había sido expulsado de la escuela por “problemas de conducta” se encuentra detenido. En tanto, se inició una causa judicial en la que interviene el juzgado de menores de la provincia de Salta. Los investigadores buscan esclarecer cómo llego el rifle a manos del adolescente y determinar, a la vez, quién pertenece. El caso quedó caratulado como “portación ilegítima de arma de fuego ”.

ColegioAtaqueSantiago del Estero
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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