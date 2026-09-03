Guía completa para tener un jardín repleto de colibríes en primavera: qué plantas sumar para atraerlos

Colibríes en el jardín: las cuatro plantas ideales para recibirlos en primavera. Foto: Grok IA.

Con la llegada de septiembre, los jardines comienzan a recuperar color, flores y movimiento. Durante la primavera, distintas especies vegetales pueden convertirse en una fuente de alimento para los colibríes y favorecer sus visitas gracias a sus flores y al néctar que producen.

Aunque algunas plantas son clásicos de los espacios exteriores, existen otras alternativas que también pueden incorporarse al jardín o a las macetas para crear un ambiente más atractivo para estas pequeñas aves.

Las cuatro plantas que llenan de vida el jardín y atraen colibríes en primavera. Foto: Unsplash.

Entre las especies recomendadas se encuentran la begonia, el geranio, la lantana y el ave del paraíso, cuatro plantas que, además de aportar valor ornamental, pueden ofrecer flores que resultan atractivas para los colibríes.

Las 4 plantas indispensables para atraer colibríes a tu jardín en primavera

Según información difundida por el sitio especializado Ecología Verde, algunas plantas se destacan por sus flores coloridas, su producción de néctar y las características de sus flores, factores que pueden favorecer la presencia de colibríes.

Begonia

La begonia es una de las plantas que puede sumar color al jardín y atraer la visita de colibríes durante la primavera. Foto: Unsplash.

La begonia es una alternativa para quienes buscan una planta con una floración prolongada. Sus flores, especialmente las variedades de tonalidades rojizas, pueden resultar atractivas para los colibríes.

Con buenas condiciones de iluminación y un riego moderado, algunas variedades pueden mantener su floración durante buena parte del año. Además, es una planta que puede cultivarse tanto en jardines como en macetas.

Geranios

Los geranios aportan flores de distintos colores y pueden convertirse en una opción para atraer pequeñas aves al jardín. Foto: Pinterest

Los geranios son otra opción habitual para sumar color al exterior de la vivienda. Existen variedades con flores de diferentes tonalidades y, al producir néctar, pueden atraer a distintas especies de polinizadores.

Su mantenimiento suele ser sencillo, aunque es importante controlar periódicamente el estado de las hojas y tallos para detectar la aparición de pulgones, mosca blanca u otras plagas.

Lantana

La lantana se destaca por sus flores multicolores y por atraer a colibríes, abejas y mariposas. Foto: Unsplash

La lantana se caracteriza por sus pequeñas flores agrupadas y una combinación de colores que puede incluir tonos rojos, amarillos, naranjas y rosados.

Además de resultar atractiva para los colibríes, sus flores pueden llamar la atención de otros visitantes del jardín, como abejas y mariposas. Es una especie que tolera bien el sol y no necesita riegos frecuentes, pero requiere un suelo con buen drenaje porque el exceso de humedad puede perjudicarla.

Ave del paraíso

El ave del paraíso se caracteriza por sus llamativas flores y puede convertirse en uno de los puntos centrales de un jardín primaveral. Foto: Unsplash.

El ave del paraíso es una de las especies más llamativas de esta selección por el aspecto particular de sus flores. Sus grandes estructuras florales aportan un fuerte componente ornamental y pueden ofrecer néctar a los colibríes.

Es una planta especialmente apropiada para climas templados y necesita espacio suficiente para desarrollarse. Por su tamaño y apariencia, puede convertirse además en uno de los principales puntos de atención del jardín.

Dónde y cómo ubicar las plantas para facilitar la visita de los picaflores

Además de elegir especies con flores atractivas, la ubicación de las plantas puede ser importante para favorecer la llegada de los colibríes.

Lo recomendable es colocarlas en sectores donde puedan recibir buena iluminación natural, de acuerdo con las necesidades particulares de cada especie. También conviene agrupar varias plantas con flores en una misma zona, ya que de esta manera se puede generar un espacio con una mayor oferta de alimento.

Combinar distintas especies con flores permite crear espacios más coloridos y ofrecer recursos florales para los colibríes. Foto: Foto generada con IA

Las macetas también son una alternativa para quienes no tienen un jardín amplio. En balcones, patios o terrazas pueden distribuirse distintas especies para crear un pequeño espacio de floración.

A su vez, es conveniente evitar zonas donde las plantas queden expuestas permanentemente a vientos fuertes, ya que pueden afectar tanto a las flores como a la propia actividad de los colibríes.

Consejos de mantenimiento para conservar tus plantas florecidas toda la primavera

Para mantener un jardín colorido durante toda la primavera, no alcanza con elegir las especies adecuadas: también es necesario prestar atención a sus cuidados.

Uno de los puntos principales es regular el riego según las necesidades de cada planta. Mientras algunas especies toleran períodos de menor humedad, otras requieren un suministro de agua más frecuente. En todos los casos, es importante evitar el encharcamiento.

Con una buena ubicación, riego adecuado y cuidados durante la temporada, estas plantas pueden mantener su floración durante buena parte de la primavera. Foto: Foto: ChatGPT

También resulta conveniente retirar flores marchitas y partes dañadas para favorecer el desarrollo de nuevos brotes, además de revisar periódicamente las plantas para detectar plagas o signos de enfermedad.

La exposición al sol debe adaptarse a cada especie. Una iluminación adecuada puede favorecer el crecimiento y la floración, pero el exceso de sol en determinadas condiciones también puede generar estrés en algunas plantas.

Con una selección adecuada de especies y un mantenimiento constante, es posible crear durante la primavera un jardín más colorido y atractivo para los colibríes, además de aportar recursos florales para otros visitantes del espacio verde.