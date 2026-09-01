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Cómo preparar la lavanda para que crezca con más fuerza a partir del 21 de septiembre

Los cuidados clave para dejar la planta lista antes del crecimiento primaveral. Los secretos para que luzca compacta y llena de flores.

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Cómo preparar la lavanda para que crezca con más fuerza a partir del 21 de septiembre. (Foto Gemini)
Cómo preparar la lavanda para que crezca con más fuerza a partir del 21 de septiembre. (Foto Gemini) Foto: Gemini
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La lavanda es una de las plantas aromáticas más populares en jardines, patios y balcones. Sus flores violetas y su perfume la vuelven inconfundible, pero además es una especie resistente que puede desarrollarse muy bien en macetas, siempre que reciba suficiente luz y tenga un buen drenaje.

Con la llegada de la primavera, el 21 de septiembre, la lavanda retoma su crecimiento tras el frío. Por eso, es clave revisar su estado y prepararla para la nueva temporada.

La poda, el primer paso para una lavanda sana

Antes de que empiece el crecimiento primaveral, conviene observar la planta y retirar flores secas, ramas dañadas y partes muertas. Esta limpieza mejora el aspecto y ayuda a mantener una estructura más compacta.

Guía fácil y rápida de la lavanda
Con estos cuidados, la lavanda dará muchas flores. Foto: Wikimedia Commons

La poda debe hacerse con cuidado, evitando cortar en exceso sobre las zonas más viejas y leñosas, ya que la lavanda no siempre vuelve a brotar desde la madera vieja.

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Luz solar: el secreto para un crecimiento vigoroso

Para que la lavanda crezca fuerte, necesita varias horas de sol directo al día. Si estuvo en un lugar oscuro durante el invierno, es recomendable moverla de a poco a un sector más luminoso.

En primavera, una buena exposición solar favorece la aparición de nuevos brotes y ayuda a que la planta mantenga su forma compacta.

Riego y drenaje: cómo evitar el exceso de agua

La lavanda tolera mejor la sequía que el exceso de agua. Antes de regar, es importante comprobar que el sustrato esté seco en la superficie.

Remedios caseros para el sueño, lavanda
Es importante evitar el exceso de agua.

En maceta, es fundamental que haya agujeros de drenaje para evitar que el agua se acumule en las raíces. Un sustrato liviano y bien drenado previene problemas por humedad.

A medida que suben las temperaturas y la planta crece, puede necesitar más agua, pero siempre hay que evitar los riegos excesivos.

Abono: cuándo y cómo fertilizar la lavanda

Durante la primavera, la lavanda entra en una etapa de mayor actividad. Si está en maceta desde hace tiempo, se puede renovar parte del sustrato y sumar un abono equilibrado en poca cantidad.

No conviene abusar de los fertilizantes, sobre todo los ricos en nitrógeno, porque pueden hacer que crezcan muchas hojas y pocas flores, perdiendo el aspecto compacto que caracteriza a la lavanda.

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