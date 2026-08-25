El capítulo secreto de San Martín en Londres: reuniones, espías y el plan que pudo cambiar la historia de América

La casa de San Martín en Londres Foto: Embajada Argentina en Londres

La imagen más conocida de José de San Martín lo muestra sobre un caballo o al frente del Ejército de los Andes. Sin embargo, una parte fundamental de su historia ocurrió lejos de América, entre las calles húmedas y los círculos políticos del Londres de comienzos del siglo XIX.

En septiembre de 1811, después de abandonar una extensa carrera en el Ejército español, San Martín llegó a la capital británica. Permaneció allí aproximadamente cuatro meses, tiempo suficiente para relacionarse con intelectuales y militares que debatían el futuro de las colonias americanas.

¿Por qué San Martín abandonó España?

San Martín había servido durante más de dos décadas en las fuerzas españolas. Combatió en África y Europa, participó en la guerra contra las tropas de Napoleón y fue distinguido por su actuación en la batalla de Bailén.

En 1811 pidió su retiro, salió de España por Portugal y viajó a Londres. Su propósito era regresar a la tierra donde había nacido y ofrecer sus servicios a la revolución iniciada en Buenos Aires.

El capítulo secreto de San Martín en Londres Foto: Embajada Argentina en Londres

El Instituto Nacional Sanmartiniano indica que, durante sus últimos años en la Península, el militar ya se había relacionado con otros americanos interesados en la emancipación política de sus territorios.

La decisión implicaba un enorme riesgo. Para las autoridades españolas, abandonar el Ejército y sumarse a una revolución podía considerarse una traición. Para el gobierno rioplatense, en cambio, la llegada de un oficial con experiencia profesional representaba una oportunidad única.

Londres, escenario de reuniones secretas

A comienzos del siglo XIX, Londres era uno de los grandes centros políticos, financieros y comerciales del mundo. También se había convertido en lugar de encuentro para exiliados y revolucionarios hispanoamericanos.

Por la ciudad habían pasado figuras como Francisco de Miranda, Andrés Bello y Bernardo O’Higgins. En esos círculos se discutían las posibilidades de independencia de Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y otros territorios.

Las reuniones no siempre eran públicas. Algunas se organizaban mediante sociedades reservadas, con códigos y juramentos destinados a proteger la identidad de sus integrantes.

San Martín coincidió allí con Carlos María de Alvear y José Matías Zapiola, quienes luego viajaron con él hacia Buenos Aires. Los vínculos consolidados en Inglaterra resultarían importantes para la creación de la Logia Lautaro en el Río de la Plata.

La Logia Lautaro y su verdadero objetivo

Durante mucho tiempo, la Logia Lautaro fue presentada exclusivamente como una organización masónica. Sin embargo, varios investigadores sostienen que se trató principalmente de una sociedad política revolucionaria, aunque utilizara códigos y estructuras similares a los de las logias de la época.

Monumento a San Martín en Londres Foto: Embajada Argentina en Londres

Su objetivo era coordinar acciones para impulsar la independencia y garantizar que los gobiernos revolucionarios no abandonaran esa meta.

El nombre Lautaro homenajeaba al líder mapuche que resistió la conquista española en Chile durante el siglo XVI. Para los revolucionarios americanos, representaba la resistencia contra el poder colonial.

El misterioso Plan Maitland

Uno de los mayores interrogantes de esta historia es si San Martín conoció en Londres un plan británico que anticipaba parte de su futura campaña militar.

En 1800, el general escocés Thomas Maitland había elaborado un proyecto para atacar los dominios españoles en América del Sur. La propuesta contemplaba controlar Buenos Aires, avanzar hacia Mendoza, cruzar los Andes, ocupar Chile y continuar por mar hacia Perú, principal centro del poder realista.

Los generales José de San Martín (izquierda) y Bernardo OHiggins cruzan los Andes

La semejanza con la estrategia aplicada años después por San Martín es impactante. El Libertador organizó el Ejército de los Andes en Cuyo, cruzó la cordillera en 1817, contribuyó a liberar Chile y preparó una expedición marítima hacia Perú.

El investigador Rodolfo Terragno encontró el documento en archivos escoceses y planteó que San Martín pudo haber conocido su contenido durante su paso por Londres. Sin embargo, no existe una prueba definitiva de que lo haya leído. También es posible que ambos militares llegaran a conclusiones semejantes frente al mismo desafío geográfico.

El regreso a Buenos Aires y el sable corvo

San Martín partió hacia el Río de la Plata a bordo de la fragata George Canning. El barco llegó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, con Alvear, Zapiola y otros militares americanos entre sus pasajeros.

Poco después, el gobierno le encargó la organización del Regimiento de Granaderos a Caballo, una unidad profesional basada en la disciplina, la preparación física y estrictas normas de conducta.

Durante su paso por Inglaterra, San Martín también habría adquirido su célebre sable corvo, inspirado en armas utilizadas por caballerías orientales. El sable lo acompañó durante sus campañas y terminó convertido en uno de los objetos más importantes de la historia argentina.

Los meses que cambiaron el destino de América

Sería exagerado asegurar que toda la campaña libertadora fue diseñada en Londres. La estrategia de cruzar los Andes tomó forma con el avance de la guerra, los fracasos en el Alto Perú y la restauración realista en Chile.

Sin embargo, la capital británica permitió que San Martín accediera a mapas, información política, contactos internacionales y proyectos militares. Allí comprendió que la independencia del Río de la Plata no estaría asegurada mientras Perú continuara funcionando como la principal base española en Sudamérica.

Su plan final fue tan arriesgado como brillante: evitar el camino terrestre por el Alto Perú, cruzar hacia Chile y atacar Lima desde el océano Pacífico.

San Martín llegó a Londres como un experimentado oficial del Ejército español y salió rumbo a Buenos Aires con un nuevo propósito. Mucho antes del Cruce de los Andes, el futuro Libertador comenzó a transformar una aspiración revolucionaria en un proyecto capaz de cambiar para siempre la historia de América.