La bañera en el baño pasó de moda: la tendencia en 2026 que es más simple y elegante

La bañera en el baño pasó de moda. Foto: Gemini

Durante mucho tiempo, la bañera fue sinónimo de lujo en el baño. Sin embargo, en 2026, la tendencia cambió: las duchas italianas se convirtieron en la opción más buscada para quienes quieren un ambiente moderno, simple y visualmente más amplio.

La clave de este tipo de ducha está en su diseño: no hay escalón ni plato elevado que separe la zona de baño del resto del ambiente. El piso se mantiene casi uniforme y el agua se dirige hacia un desagüe gracias a una pendiente especialmente pensada para ese fin.

Por qué las duchas italianas son la elección del momento

Uno de los grandes atractivos de las duchas italianas es la continuidad visual que generan. Al eliminar estructuras elevadas, el baño se percibe más abierto y despejado, incluso en espacios reducidos.

Las duchas italianas quedan hermosas a la vista. Foto: Gemini

En los diseños actuales, se suman paneles de vidrio fijos que separan la zona de ducha sin cerrar por completo el espacio. Según la diseñadora Rebecca Milnes, de CP Hart, esta alternativa se volvió una de las más populares para crear duchas tipo walk-in.

Las tendencias de 2026 también apuntan a baños con una estética relajada, similar a la de un spa. Para lograr ese efecto, se usan materiales continuos como placas de piedra, porcelanato de gran formato o microcemento.

El detalle clave: piso y desagüe integrados

Para que la ducha italiana quede perfectamente integrada, el piso y el desagüe cumplen un rol fundamental. Es necesario que la superficie tenga la pendiente justa para que el agua fluya correctamente y no se acumule ni se desborde hacia otras áreas del baño.

El resultado es un espacio con menos cortes visuales y una apariencia mucho más limpia. Incluso en baños pequeños, esta solución permite aprovechar mejor cada centímetro.

Elegancia simple y moderna: el nuevo estándar en baños

La bañera ya no es la única forma de lograr un baño sofisticado. En 2026, una ducha italiana con vidrio, materiales continuos y pocos elementos puede crear un ambiente igual de elegante, pero con una estética mucho más simple y actual.