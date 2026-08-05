La primera visita presidencial argentina a Brasil: el viaje de Roca que cambió la relación entre dos gigantes de Sudamérica

Julio Argentino Roca y Ferraz de Campos Salles Foto: Archivo

El 8 de agosto de 1899, Julio Argentino Roca llegó a Río de Janeiro y se convirtió en el primer presidente argentino en realizar una visita oficial a Brasil, un hecho que abrió una página decisiva en la historia diplomática sudamericana. La llegada se produjo a bordo del acorazado San Martín, considerado entonces uno de los buques más modernos de la escuadra argentina, acompañado por una comitiva integrada por ministros, legisladores, militares y marinos.

A simple vista, podía parecer una visita protocolar. Pero detrás de los saludos, los banquetes y los desfiles, había una estrategia mucho más profunda: evitar tensiones regionales, consolidar vínculos y proyectar una Argentina con peso propio en el tablero sudamericano. Roca venía de entrevistarse meses antes con el presidente chileno Federico Errázuriz en el Estrecho de Magallanes, el 15 de febrero de 1899, en un intento por distender conflictos limítrofes con Chile.

Roca, Campos Salles y una escena cargada de simbolismo

El recibimiento en la bahía de Guanabara tuvo una puesta en escena cuidadosamente pensada. Según los registros de la época, el presidente brasileño Manuel Ferraz de Campos Salles se trasladó hasta el buque argentino en una galera con remeros que había sido utilizada por el rey Juan VI de Portugal a comienzos del siglo XIX. El gesto no fue menor: Brasil recibía a Roca con símbolos de Estado, historia y poder.

Julio Argentino Roca y Ferraz de Campos Salles Foto: Archivo

La ciudad de Río de Janeiro vivió aquella jornada como un acontecimiento multitudinario. La crónica citada por La Nación señalaba que unas 150.000 personas se acercaron al puerto para ver el desembarco del presidente argentino y su comitiva. Las calles, iluminadas con gas y luz eléctrica, lucían adornadas para la ocasión, en una postal que buscaba mostrar la modernidad de una capital brasileña que quería impresionar a sus visitantes.

Mucho más que diplomacia: el fantasma de los conflictos limítrofes

La visita no puede entenderse sin mirar el clima político de fines del siglo XIX. Argentina y Brasil venían de atravesar disputas territoriales, especialmente por la región de Misiones, donde no estaba del todo claro qué ríos debían tomarse como frontera. Durante décadas hubo reclamos, negociaciones y tensiones diplomáticas entre ambos países.

Julio Argentino Roca y Ferraz de Campos Salles Foto: Archivo

En 1895, el laudo del presidente estadounidense Grover Cleveland terminó favoreciendo a Brasil en el litigio por el territorio en disputa. Roca, durante el banquete ofrecido por Campos Salles, recordó aquel episodio con una frase incómoda para parte de la prensa argentina: sostuvo que el fallo había sido acatado “no con placer” ni “con satisfacción”, sino con la lealtad que imponía un pacto internacional.

Esa declaración revelaba el delicado equilibrio que buscaba el mandatario argentino: aceptar una decisión adversa sin mostrarse débil, pero también sin reabrir un conflicto que podía golpear la relación bilateral.

La idea de una alianza sudamericana

Uno de los datos más interesantes de aquella visita es que, meses antes, el representante diplomático brasileño en Buenos Aires, Henrique de Barros Cavalcanti, había informado de manera confidencial que el viaje de Roca podía estar vinculado a la idea de una concertación entre Argentina, Brasil y Chile, una suerte de entendimiento regional para defenderse de posibles agresiones externas.

Julio Argentino Roca y Ferraz de Campos Salles Foto: Archivo

Ese punto convierte al viaje en algo mucho más grande que una foto entre presidentes. En 1899, las jóvenes repúblicas sudamericanas todavía estaban definiendo sus fronteras, sus ejércitos, sus alianzas y su lugar frente a las potencias. La diplomacia presidencial aparecía como una herramienta nueva, directa y cargada de impacto público.

Diez días de homenajes, desfiles y política exterior

La visita de Roca a Brasil se extendió durante diez días. Hubo banquetes oficiales, recorridas, encuentros institucionales, homenajes a periodistas argentinos y hasta una manifestación obrera con operarios de distintas fábricas. El 11 de agosto se realizó uno de los momentos centrales: un desfile militar de 9.000 hombres en honor al presidente argentino.

Ese mismo día, Roca y Campos Salles fueron fotografiados durante una visita al Jardín Botánico de Río de Janeiro, una imagen conservada por el Instituto Moreira Salles y fechada el 11 de agosto de 1899. El registro muestra hasta qué punto la visita combinó política, representación pública y construcción de memoria histórica.

El nacimiento de la diplomacia presidencial entre Argentina y Brasil

Aunque los acuerdos concretos firmados durante el viaje fueron pocos, el impacto político fue enorme. Roca definió la recepción brasileña como una“alianza moral” entre ambas naciones, mientras Campos Salles respondió con mayor cautela, destacando la simpatía y el respeto de Brasil hacia el presidente argentino.

Al año siguiente, en 1900, Campos Salles devolvió la visita y viajó a Buenos Aires, donde fue recibido con homenajes similares. Ese intercambio inauguró una práctica que luego se volvería habitual: la diplomacia presidencial directa entre Argentina y Brasil.