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Alexis Mac Allister, entre la tristeza y la fidelidad: Liverpool frenó la renovación y sembró dudas sobre su futuro

En la previa del duelo ante Atlético de Madrid por la Champions League, el mediocampista de la Selección Argentina admitió que la información le llegó a través de su representante y reconoció que la situación le provocó una profunda tristeza.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Alexis Mac Allister, entre la tristeza y la fidelidad tras conocer que Liverpool frenó su renovación de contrato.
Alexis Mac Allister, entre la tristeza y la fidelidad tras conocer que Liverpool frenó su renovación de contrato. Foto: Reuters (Ed Sykes)
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El futuro de Alexis Mac Allister en Liverpool ingresó en una zona de incertidumbre. Aunque el mediocampista argentino tiene contrato vigente hasta junio de 2028 y sigue siendo una pieza central del equipo, recibió la noticia de que el club no planea ofrecerle por ahora una extensión de su vínculo. La decisión sorprendió al campeón del mundo, que no ocultó su decepción.

En la previa del duelo ante Atlético de Madrid (España) por la Champions League, el ex Boca y Argentinos Juniors admitió que la información le llegó a través de su representante y reconoció que la situación le provocó una profunda tristeza. “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me entristece muchísimo”, confesó.

Alexis Mac Allister reveló su decepción por la postura de Liverpool

El volante de la Selección Argentina dejó en claro que la ausencia de una oferta no modificará su compromiso con los “Reds”. “Todo el mundo puede ver que doy el 100% por este club de fútbol, todos los días en los entrenamientos y en los partidos. Siempre doy lo mejor de mí”, remarcó.

Alexis Mac Allister dejó en claro que la ausencia de una oferta no modificará su compromiso en Liverpool. Foto: Reuters (Ed Sykes)

Mac Allister también se refirió a las recientes renovaciones de Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. Si bien celebró la continuidad de sus compañeros, admitió que la comparación lo afecta a nivel personal. “Me alegra mucho porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”, expresó.

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Aun así, buscó transmitir tranquilidad a los hinchas de Anfield y aseguró que mantendrá el mismo nivel de entrega hasta el final de su estadía en el club. “Los aficionados no tienen por qué preocuparse, porque daré el 100% hasta el último día que esté aquí”, sostuvo.

El argentino confirmó que tuvo opciones para salir del club

Uno de los datos más llamativos de sus declaraciones fue la confirmación de que existieron posibilidades concretas de abandonar Liverpool durante el último mercado de pases. Sin embargo, eligió permanecer porque considera que atraviesa el lugar ideal para desarrollar su carrera.

Alexis Mac Allister ganó una Premier League como futbolista de Liverpool en la temporada 2024-25. Foto: Instagram @alemacallister

Tuve la opción de irme este verano, y creo que ahora mismo estoy en el club adecuado”, explicó el mediocampista. Cuando fue consultado sobre las razones de esa decisión, fue contundente: “Porque este es el club adecuado. Me encanta estar aquí, y esto es algo especial”.

Además, destacó la relación que construyó tanto con la institución como con la ciudad. “Me encanta este club, me encanta estar aquí, me encantan los aficionados”, afirmó, al tiempo que valoró la dimensión histórica de una entidad que considera “increíble”.

Qué puede pasar con el futuro de Mac Allister en Anfield

El futbolista también reveló que nunca recibió una explicación directa de parte de Liverpool sobre la falta de una propuesta de renovación. Según contó, toda la información fue transmitida a través de su agente. “No hubo ninguna conversación directa conmigo”, explicó.

Alexis Mac Allister reveló que nunca recibió una explicación directa de parte de Liverpool sobre la renovación. Foto: Reuters (Scott Heppell)

Pese al desencanto, evitó cuestionar la decisión de la dirigencia y dejó abierta la puerta para una futura negociación. “Dependerá de mi rendimiento este año. Tienen razón al tomar esa decisión, pero espero que cambien de opinión”, señaló.

Por ahora, el panorama permanece abierto. Mientras Liverpool no modifique su postura, Mac Allister seguirá enfocado en el presente deportivo, aunque con una incertidumbre que contrasta con el cariño que manifiesta por el club. “Es muy triste porque ganamos una Premier League juntos, pasamos por momentos difíciles y siempre doy lo mejor de mí. Ya veremos qué pasa”, concluyó.

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Cristian Daniel Avila
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