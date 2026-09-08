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Cuándo cumple 100 años Mirtha Legrand: la fecha exacta del histórico centenario que mantiene en vilo a la televisión y el espectáculo

En medio de la gran expectativa por su salud, la diva máxima de la televisión argentina transita una etapa clave de su vida mientras se prepara para un hito sin precedentes en el mundo del espectáculo. Los detalles de su edad actual y la fecha exacta de su cumpleaños número 100.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Mirtha Legrand
Mirtha Legrand
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La salud de Mirtha Legrand paralizó al mundo de la televisión y el espectáculo y mantiene en vilo a todo el país. La histórica conductora atraviesa un cuadro de bronquitis que encendió las alarmas y reavivó la atención sobre su emblemática trayectoria, su vigencia inagotable en la pantalla chica y la enorme expectativa en torno a su inminente centenario.

Cuándo cumple 100 años Mirtha Legrand

La cuenta regresiva hacia el siglo de vida ya está en marcha y acapara la atención de fanáticos y el ambiente del espectáculo. Mirtha Legrand nació un 23 de febrero de 1927, tiene 99 años y cumplirá los 100 el próximo 23 de febrero de 2027.

La propia conductora bromeó en más de una oportunidad sobre su deseo de llegar a esta cifra histórica en plena actividad y reafirmó su histórico lema de mantenerse activa frente a las cámaras y liderando sus clásicos almuerzos por la pantalla de El Trece.

Mirtha Legrand. Foto: El Trece
Mirtha Legrand. Foto: El Trece

Qué se sabe hoy de la salud de Mirtha Legrand

La internación de la diva se conoció en las últimas horas tras presentar un cuadro de bronquitis que requirió atención médica especializada y su internación para un mejor control clínico.

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En medio de la preocupación, su hija Marcela Tinayre llevó tranquilidad al entorno. “Le pasa por salir tanto y tomar frío”, expresó al graficar el ritmo que la conductora mantiene a sus 99 años asistiendo a obras de teatro, eventos sociales y compromisos públicos.

Por el momento, los médicos aguardan su evolución favorable con el correr de las horas mientras se multiplican los mensajes de apoyo y pronta recuperación de figuras del espectáculo y del público que esperan verla nuevamente al frente de sus mesazas.

Mirtha Legrand fue reconocida en los Martín Fierro.
Mirtha Legrand fue reconocida en los Martín Fierro. Foto: NA

Semana complicada en la TV: la salud de Chiche Gelblung y Soledad Silveyra

La internación de Mirtha Legrand no es un caso aislado en el mundo del espectáculo por estos días, ya que en paralelo, se encendieron las alarmas por la salud de otras dos figuras emblemáticas de la televisión:

  • Chiche Gelblung: el reconocido conductor y periodista de 82 años volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei, generando gran preocupación en sus colegas y seguidores debido a un cuadro que requirió atención médica de urgencia.
  • Soledad Silveyra: la querida actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico que encendió las alertas en el ambiente artístico, aunque su entorno y los especialistas siguen de cerca su evolución a la espera de un parte médico oficial.
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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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