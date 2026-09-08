Irán capturó un moderno submarino de EEUU en el estrecho de Ormuz: Washington afirmó que era un modelo “defectuoso”

Un sumergible estadounidense no tripulado fue capturado en la entrada del estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes que capturó un vehículo submarino autónomo (AUV) Dive-LD de la Marina de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y compartió imágenes tomadas tras la operación.

Los registros publicados revelaron que el vehículo capturado era el “Dive-LD”, un vehículo submarino autónomo de última generación desarrollado por la empresa de la industria de defensa Anduril Industries específicamente para la Armada estadounidense.

Ante esta situación, el capitán de la Marina de Estados Unidos y portavoz del Comando Central (Centcom) Tim Hawkins, se expresó en diálogo con NewsNation y afirmó que el dron submarino “falló hace más de un día” mientras realizaba “un sondeo de aguas regionales en apoyo a operaciones en curso”.

Un sumergible estadounidense no tripulado fue capturado en la entrada del estrecho de Ormuz. Video: REUTERS

Y añadió: “El dron defectuoso era un modelo antiguo que ni recolectó datos sensibles ni llevaba equipo de sonar o radar clasificado. Las operaciones de EEUU en aguas de la zona continúan”.

Cómo es el submarino estadounidense capturado por Irán en el estrecho de Ormuz

El Dive-LD es un vehículo submarino autónomo (AUV, por sus siglas en inglés) de gran diámetro diseñado por Dive Technologies y desarrollado por la empresa de tecnología de defensa Anduril Industries.

Según la compañía, este AUV se destaca por su capacidad para realizar misiones de larga duración a profundidades extremas tanto en el ámbito militar como comercial. Entre sus características se encuentran:

Especificaciones Físicas y de Rendimiento

Dimensiones: tiene una longitud de 5.8 metros y un diámetro de 1.2 metros.

Peso: pesa aproximadamente 3 toneladas métricas.

Profundidad máxima: puede descender y operar hasta los 6,000 metros bajo el agua.

Autonomía: es capaz de permanecer sumergido y navegando de forma continua durante hasta 10 días.

Velocidad: se desplaza a una velocidad de entre 2 y 8 nudos.

Diseño y Fabricación Avanzada

Impresión 3D (LFAM): su exterior se fabrica utilizando técnicas de impresión 3D a gran escala. Esto reduce los costos de producción y permite personalizar el casco de forma muy rápida.

Arquitectura modular: carece del casco de presión tradicional de los submarinos tripulados comunes. Utiliza un diseño de “casco inundado” donde las secciones de sensores se pueden intercambiar rápidamente en semanas en lugar de meses o años.

Lanzamiento desde muelle: puede iniciar y terminar sus misiones directamente desde un puerto o muelle. Esto elimina por completo la necesidad de usar costosos barcos nodriza para llevarlo hasta alta mar.

Un sumergible estadounidense no tripulado fue capturado en la entrada del estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

Usa inteligencia artificial

Lattice OS: utiliza el sistema operativo de inteligencia artificial de Anduril, el cual gestiona de forma autónoma la navegación, la propulsión y la toma de decisiones críticas durante la misión sin intervención humana directa.

Sensores adaptables: puede integrar ecosondas multihaz, sonar de barrido lateral y sonar de apertura sintética (SAS) para rastrear el entorno marítimo.

Misiones Principales

Se utiliza activamente para labores de: