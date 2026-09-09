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Liberaron cientos de tortugas gigantes en una isla y volvieron cinco años después: lo que encontraron los dejó sin palabras

El proyecto se realizó en Galápagos. Cinco años después, el 85% seguía vivo y los científicos registraron cambios en otras especies.

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Las tortugas habían colonizado aproximadamente el 10% de la isla, alejándose gradualmente de los sitios de liberación.
Las tortugas habían colonizado aproximadamente el 10% de la isla, alejándose gradualmente de los sitios de liberación. Foto: Imagen generada con IA.
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En 2015 comenzó un experimento de restauración ecológica en la isla Santa Fe, en Galápagos, Ecuador: científicos y guardaparques introdujeron tortugas gigantes procedentes de la isla Española para ocupar el papel que había dejado una especie local extinguida. Durante la primera fase, entre 2015 y 2020, fueron trasladados 582 ejemplares y, cinco años después, los investigadores estimaron que el 85% seguía vivo, un porcentaje mayor al esperado.

Por qué llevaron tortugas gigantes a la isla Santa Fe

La tortuga gigante propia de Santa Fe desapareció hace más de 150 años. Como no existe una población sobreviviente que pudiera ser reintroducida, la Dirección del Parque Nacional Galápagos eligió como reemplazo ecológico a Chelonoidis hoodensis, la tortuga gigante de Española, considerada la especie viva más cercana genética y morfológicamente a la extinguida.

Por qué llevaron tortugas gigantes a la isla Santa Fe. Foto: Unsplash.

Las tortugas cumplen una función relevante en estos ambientes: al alimentarse, desplazarse y dispersar semillas modifican la vegetación, por lo que son consideradas “ingenieras del ecosistema”.

Qué encontraron los científicos después de cinco años

El estudio publicado en la revista científica Restoration Ecology analizó 551 tortugas juveniles y 31 subadultas liberadas entre 2015 y 2020. Además del 85% de supervivencia estimada, los animales habían colonizado aproximadamente el 10% de la isla, alejándose gradualmente de los sitios de liberación.

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Los investigadores también siguieron al cactus Opuntia echios, una especie clave de Santa Fe, y a la iguana terrestre endémica Conolophus pallidus. Ambas poblaciones aumentaron coincidiendo con la llegada de las tortugas.

Islas Galápagos. Foto: Archivo NA
El estudio publicado en la revista científica Restoration Ecology analizó 551 tortugas juveniles y 31 subadultas liberadas entre 2015 y 2020. Foto: Archivo NA.

El resultado de las iguanas tenía especial interés porque los investigadores habían considerado que podrían verse afectadas por la competencia para sobrevivir. El trabajo no encontró esa caída poblacional. Sin embargo, los autores advierten que los grandes cambios en la estructura vegetal de Santa Fe podrían necesitar varias décadas.

Qué pasó con las tortugas después del estudio

El programa continuó después de 2020. El Parque Nacional Galápagos informó que entre 2015 y 2021 fueron introducidas en total 742 tortugas y que la mayoría se desplazaba por un área de unos 5,5 kilómetros cuadrados. Los monitoreos también encontraron un mayor número de cactus Opuntia juveniles, un efecto que la autoridad ambiental vinculó con el regreso de estos grandes herbívoros.

Las tortugas cumplen una función relevante en estos ambientes. Foto: Unsplash.

Con los años continuaron las expediciones para medir la dispersión de las tortugas, la evolución de las iguanas y la recuperación de la vegetación. El proyecto aún sigue bajo monitoreo para determinar cómo transforma el ecosistema de Santa Fe a largo plazo.

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