Guía rápida: qué hacer si a una hoja de la lengua de suegra se le empieza a quemar la punta. Foto: Gemini

La lengua de suegra es famosa por su resistencia, pero incluso esta planta puede mostrar señales de estrés cuando algo no anda bien. Uno de los síntomas más comunes es que las puntas de las hojas se tornen marrones o parezcan quemadas, lo que suele generar preocupación en quienes la cuidan.

Antes de tomar la tijera y cortar la parte afectada, es fundamental revisar las condiciones en las que está creciendo la planta.

El riego, la causa más frecuente de puntas quemadas

La lengua de suegra tolera la sequía mucho mejor que el exceso de agua. Según la Universidad de Illinois, lo ideal es dejar que el sustrato se seque completamente entre riegos, ya que el exceso de humedad es una de las principales causas de puntas marrones.

Si notás que una hoja empieza a cambiar de color en la punta, lo primero es comprobar cómo está la tierra. Si permanece húmeda durante varios días, puede haber un problema de riego excesivo o de drenaje deficiente.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash

Por otro lado, dejar la planta demasiado tiempo sin agua también puede provocar daños. Especialistas de la Universidad Estatal de Iowa advierten que los períodos prolongados de sequedad y el riego irregular pueden generar este tipo de lesiones en las hojas.

La ubicación y la luz también influyen

No solo el agua puede afectar a la lengua de suegra. La exposición a demasiada luz directa o al calor intenso puede provocar quemaduras en el follaje. Aunque esta especie soporta distintos niveles de iluminación, un cambio de lugar que la exponga a mucho sol puede ser el origen del problema.

Si la aparición de puntas marrones coincidió con un cambio de ubicación, conviene revisar si la planta está recibiendo más luz de la que tolera y buscar un sitio más adecuado.

Cómo recortar la punta marrón y mejorar el aspecto

Una vez que se corrigió la causa del daño, la parte marrón de la hoja no volverá a su color original. Para mejorar la apariencia, se puede recortar la zona seca con una tijera limpia, siguiendo la forma natural de la hoja y cortando hasta llegar al tejido verde, tal como recomienda la Universidad de Arizona.

Es importante tener en cuenta que este corte solo mejora el aspecto visual: si no se soluciona el problema de fondo, la hoja puede volver a dañarse. Por eso, lo esencial es ajustar el riego, la luz y las condiciones ambientales para que la lengua de suegra siga creciendo sana.