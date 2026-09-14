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El megaproyecto de la familia Messi en Santa Fe: un estadio propio para 15.000 personas, barrio privado y polo urbano

El complejo de 52 hectáreas, que será la casa de Leones FC, combinará actividad deportiva y espacios comerciales con el objetivo de crear una nueva centralidad urbana en el sur del Gran Rosario. También, albergará recitales, eventos culturales y grandes espectáculos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El megaproyecto de la familia Messi en Alvear, Santa Fe.
El megaproyecto de la familia Messi en Alvear, Santa Fe. Foto: Estación Leones
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La familia de Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una iniciativa de gran escala vinculada al deporte. Esta vez, el foco está puesto en Estación Leones, un desarrollo urbanístico y deportivo que se construirá en la localidad santafesina de Alvear, a unos 15 kilómetros de Rosario, y que tendrá como principal atractivo un estadio multipropósito destinado a convertirse en la nueva casa de Leones FC.

Presentado oficialmente el 9 de septiembre en La Fluvial de Rosario, el emprendimiento aspira a ir mucho más allá de una cancha de fútbol. El proyecto contempla un complejo de 52 hectáreas que combinará actividad deportiva, áreas públicas, barrios residenciales y espacios comerciales, con el objetivo de crear una nueva centralidad urbana en el sur del Gran Rosario.

El estadio de los Messi: cómo será la nueva casa de Leones FC y por qué genera expectativa

Uno de los pilares de Estación Leones será el nuevo hogar de Leones Fútbol Club, la institución presidida por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina.

Uno de los pilares de Estación Leones será el nuevo hogar de Leones FC, la institución presidida por Matías Messi. Foto: Estación Leones

Dentro del predio, el club contará con nueve hectáreas destinadas exclusivamente a su desarrollo social y deportivo. Allí se construirá un estadio con capacidad inicial para 15.000 espectadores, aunque el proyecto fue diseñado con la posibilidad de ampliarse en el futuro.

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Además, no estará pensado únicamente para la competencia futbolística, sino también para albergar recitales, eventos culturales y espectáculos de gran convocatoria, buscando transformarse en uno de los espacios multipropósito más importantes de la región.

De la Primera C a un estadio propio: el ambicioso crecimiento del club vinculado a Lionel Messi

La construcción del estadio representa un hito para Leones FC, una institución que nació el 2 de enero de 2015 y que en pocos años logró consolidar un importante crecimiento deportivo.

La construcción del estadio representa un hito para Leones FC, una institución que nació el 2 de enero de 2015. Foto: Estación Leones

Actualmente, el club compite en la Primera C de la AFA y, durante su desembarco en la categoría, debió actuar como local en el estadio de Unión de Arroyo Seco. La concreción de un estadio propio permitirá fortalecer su identidad y darle una infraestructura acorde a sus aspiraciones deportivas.

El crecimiento también se refleja en su estructura. Hoy la entidad cuenta con más de 350 jugadores y jugadoras, divisiones formativas y equipos de fútbol femenino, consolidándose como un proyecto enfocado en el desarrollo de nuevos talentos.

El impresionante plan de 52 hectáreas que combina fútbol, viviendas y negocios

Más allá del estadio, Estación Leones aparece como una iniciativa urbanística de gran magnitud. El masterplan contempla la construcción de 510 lotes, distribuidos entre un barrio abierto de 300 parcelas y un barrio privado con 210 terrenos y amenities.

El masterplan contempla la construcción entre un barrio abierto de 300 parcelas y un barrio privado 210 terrenos. Foto: Estación Leones

A eso se sumarán ocho macrolotes comerciales de aproximadamente 1.800 metros cuadrados cada uno, destinados a servicios, negocios y grandes superficies. La combinación de viviendas, espacios recreativos y áreas comerciales busca generar un nuevo polo de desarrollo para una zona con fuerte potencial de crecimiento.

El proyecto será desarrollado por JC Basileuo SRL, mientras que la ejecución de las obras estará a cargo de EDECA SA. Además, requerirá inversiones complementarias en infraestructura vial y servicios para acompañar el impacto que tendrá sobre el entorno.

Dónde estará el complejo que impulsa la familia Messi y por qué puede transformar el sur de Rosario

El futuro complejo se levantará sobre la Ruta Provincial 21, frente al Aeroclub de Alvear, en un punto estratégico del corredor sur metropolitano. Su cercanía con Rosario y las principales vías de acceso aparece como uno de los factores clave para atraer tanto actividades deportivas como eventos masivos.

El futuro complejo de Estación Leones se levantará sobre la Ruta Provincial 21, frente al Aeroclub de Alvear. Foto: Estación Leones

Con un estadio propio, un ambicioso desarrollo inmobiliario y la participación de una institución vinculada a la familia Messi, Estación Leones se perfila como uno de los proyectos deportivos y urbanísticos más importantes surgidos en Santa Fe durante los últimos años. Para Leones FC, además, representa mucho más que una obra de infraestructura: es el salto definitivo hacia una nueva etapa de crecimiento dentro del fútbol argentino.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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