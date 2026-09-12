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La flor favorita de Tini Stoessel: cómo son las peonías y qué necesitan para florecer

Son flores llamativas por su tamaño y la cantidad de pétalos. La artista la usa para decorar su camarín y hasta posó con un ramo en su propuesta de casamiento con Rodrigo De Paul.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Peonías, las flores favoritas de Tini
Peonías, las flores favoritas de Tini Foto: Pinterest /Instagram @TiniStoessel
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Las fanáticas de Tini Stoessel saben que, además de ser súper romántica, es una amante de la naturaleza. Sus flores favoritas son las peonías, que suelen estar presentes en sus arreglos especiales en el camarín. La elección no sorprende: además de su apariencia delicada, tienen una presencia muy marcada y pueden transformar cualquier espacio.

Las peonías son plantas ornamentales que se destacan por sus grandes flores, que pueden encontrarse en tonos blancos, rosados, rojos y diferentes variedades intermedias. Una de sus características más reconocibles es la abundancia de pétalos, que genera una apariencia similar a la de un gran pompón. Algunas variedades también desprenden un perfume suave y agradable.

Peonías, las flores favoritas de Tini Foto: Pinterest /Instagram @TiniStoessel

Este tipo de plantas son tan especiales para tini, que hasta Rodrigo De Paul tomó nota y le regaló un gran ramo de peonías para pedir su mano. Las fotos que se hicieron virales rápidamente dejan verla abrazada al ramo y luego, con una flor rojo fuego entre sus manos.

Este tipo de flores suele reproducirse durante la primavera y, aunque puede durar un período relativamente corto, es uno de los momentos más esperados por quienes cultivan esta especie.

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Peonías, las flores favoritas de Tini Foto: Pinterest /Instagram @TiniStoessel

Peonías: como cuidar esta delicada flor para que crezca durante la primavera

Para crecer correctamente, las peonías necesitan un lugar luminoso donde puedan recibir varias horas de luz solar directa. Una buena iluminación resulta fundamental para favorecer la producción de flores.

El suelo debe contar con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede perjudicar las raíces. El riego tiene que adaptarse a las condiciones del ambiente y aumentar durante los períodos más cálidos, siempre evitando que la tierra permanezca constantemente empapada.

También es importante dejar suficiente espacio alrededor de la planta para favorecer la circulación de aire y evitar problemas asociados con el exceso de humedad. Durante la temporada de crecimiento, un aporte equilibrado de nutrientes puede acompañar el desarrollo de la planta. Una vez terminada la floración, retirar las flores marchitas permite mantenerla ordenada y dirigir su energía hacia otras partes de la planta.

Con los cuidados adecuados y un lugar apropiado, las peonías pueden convertirse en una de las grandes protagonistas del jardín durante la primavera.

Peonías, las flores favoritas de Tini Foto: Pinterest /Instagram @TiniStoessel

Cómo ayudar a la floración de las peonías

Para favorecer la floración de las peonías es fundamental elegir un lugar con buena exposición al sol, ya que necesitan varias horas de luz directa para desarrollar sus flores. También es importante mantener un suelo fértil, suelto y con buen drenaje, evitando que el agua quede acumulada alrededor de las raíces.

Durante la etapa de crecimiento, un riego regular, sin encharcar, ayuda a que la planta se desarrolle correctamente. También puede incorporarse un fertilizante equilibrado al comienzo de la temporada de crecimiento, siempre respetando las indicaciones del producto.

Otro punto clave es no cortar demasiado pronto las hojas después de la floración. El follaje continúa aportando energía a la planta y permite que acumule reservas para la próxima temporada. Retirar las flores marchitas, en cambio, ayuda a mantener la planta saludable y ordenada.

Peonías, las flores favoritas de Tini Foto: Pinterest /Instagram @TiniStoessel

Tips para que las peonías desarrollen nuevos brotes

  • Elegir un lugar luminoso: necesitan varias horas de sol para crecer fuertes y desarrollar nuevas raíces y brotes.
  • Mantener un suelo fértil: una tierra rica en materia orgánica favorece el desarrollo de la planta.
  • Evitar el exceso de agua: el suelo debe tener buen drenaje para que las raíces no permanezcan encharcadas.
  • Dividir la planta en otoño: cuando entra en reposo, se puede separar cuidadosamente la mata para obtener nuevos ejemplares.
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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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