24.000 pétalos de rosa, un beso prohibido y un final inesperado: a 40 años de la boda del príncipe Andrés y Sarah Ferguson

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se casaron el 23 de julio de 1986 en la Abadía de Westminster, en una de las bodas reales más recordadas de la década. Foto: Pinterest | Canal26.com.

El 23 de julio de 1986, el Reino Unido vivió una de las bodas reales más comentadas de la década. Ese día, el príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II, y Sarah Ferguson, conocida mundialmente como Fergie, unieron sus vidas en la Abadía de Westminster ante la familia real, miles de invitados y millones de espectadores que siguieron la ceremonia.

La celebración reunió todos los elementos de un auténtico cuento de hadas: carruajes tirados por caballos, un vestido de diseño exclusivo, flores por miles y una multitud que colmó las calles de Londres. Sin embargo, uno de los momentos que quedó para la historia ocurrió después de la ceremonia, cuando los recién casados decidieron ignorar una recomendación de sus asesores y besarse en el balcón del Palacio de Buckingham.

El vestido color marfil de Fergie, diseñado por Lindka Cierach, incluía bordados inspirados en la Marina Real Británica y el escudo de la familia real. Foto: Pinterest.

Cómo fue la boda del príncipe Andrés y Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, de 26 años, llegó a la Abadía de Westminster acompañada por su padre, Ronald Ferguson. Para la ocasión lució un vestido color marfil confeccionado en satén duquesa y diseñado por la modista británica Lindka Cierach.

La prenda incorporaba detalles bordados con anclas y olas, en homenaje a la Marina Real Británica, además de cardos y abejas inspirados en el escudo de la familia real. El velo incluía las iniciales de la pareja bordadas con cuentas de plata y estaba acompañado por una corona de gardenias, la flor favorita del novio, que ocultaba una tiara obsequiada por la reina Isabel II.

El príncipe Andrés, también de 26 años, aguardó a su futura esposa en el altar vestido con el uniforme ceremonial de teniente de la Royal Navy, fuerza a la que pertenecía desde 1979 y con la que había participado en la Guerra de las Malvinas en 1982.

La ceremonia reunió a los principales miembros de la realeza británica, entre ellos la reina Isabel II, el príncipe Felipe, Carlos, Diana y el pequeño príncipe William. Foto: Pinterest.

La familia real se reunió para una ceremonia histórica

La boda reunió a los principales integrantes de la monarquía británica. Carlos y Diana llegaron en carruaje, cinco años después de su propio enlace, mientras que el entonces pequeño príncipe William, de apenas cuatro años, participó como uno de los pajes.

La reina Isabel II asistió junto al príncipe Felipe, ambos vestidos con sus tradicionales atuendos ceremoniales. Entre los invitados también se encontraba Susan Barrantes, madre de Sarah Ferguson, quien desde la década de 1970 residía en Buenos Aires tras casarse con el polista argentino Héctor Barrantes.

La ceremonia fue oficiada por el arzobispo de Canterbury, Robert Runcie, en una Abadía decorada con unas 30.000 flores en tonos pastel, que acompañaban la estética elegida para la celebración.

Tras el casamiento, los recién nombrados duques de York recorrieron las calles de Londres en un carruaje rodeado por miles de personas y una lluvia de pétalos de rosa. Foto: Pinterest.

El beso que rompió el protocolo en el Palacio de Buckingham

Tras el casamiento, los nuevos duques de York recorrieron las calles de Londres en un carruaje Landau de 1902 mientras miles de personas los saludaban. El vehículo avanzó entre una lluvia de 24.000 pétalos de rosa y llevaba incluso un enorme oso de peluche como parte de la decoración.

El recorrido finalizó en el Palacio de Buckingham, donde la pareja salió al famoso balcón para saludar al público junto al resto de la familia real.

Fue allí cuando Andrés y Sarah protagonizaron una escena que rompió con las recomendaciones del protocolo al besarse frente a la multitud. “Todos nos dijeron que no nos besáramos en el balcón, así que lo hicimos deliberadamente. Estábamos muy enamorados”, recordó años después Fergie en el documental “Buscando a Sarah: de la realidad al mundo real”, realizado por Oprah Winfrey.

La recepción se celebró en el Claridge's Hotel con cerca de 2.000 invitados y un imponente pastel de cinco pisos elaborado por la escuela de suministros navales HMS Raleigh. Foto: Pinterest.

Una recepción con 2.000 invitados y un imponente pastel de bodas

Después del saludo en Buckingham, los recién casados se dirigieron al Claridge’s Hotel, donde se celebró una recepción con alrededor de 2.000 invitados.

Uno de los grandes protagonistas de la fiesta fue el pastel de bodas, elaborado por la escuela de suministros navales HMS Raleigh. La torta, de casi 1,70 metros de altura y cinco pisos, estaba preparada con mazapán, ron, brandy y vino de Oporto, entre otros ingredientes, y alcanzó para servir una porción a todos los asistentes.

Al finalizar la celebración, los duques de York partieron desde el aeropuerto de Heathrow rumbo a las islas Azores, en Portugal, donde disfrutaron de su luna de miel.

Del cuento de hadas al divorcio y la polémica

Aunque la boda fue presentada como una de las grandes historias románticas de la familia real británica, el matrimonio atravesó numerosos conflictos con el paso de los años.

Aunque la boda fue presentada como un auténtico cuento de hadas, el matrimonio terminó en divorcio y quedó marcado por las polémicas que años después rodearon al príncipe Andrés. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson anunciaron su separación en 1992 y oficializaron su divorcio en 1996. A pesar del fin de la relación, ambos mantuvieron una estrecha amistad y continuaron compartiendo tiempo en familia junto a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

Con el paso de las décadas, la imagen del príncipe Andrés quedó profundamente afectada por las controversias que rodearon su vínculo con Jeffrey Epstein y su posterior alejamiento de la vida pública, un desenlace muy distante del optimismo que rodeó aquella boda de cuento celebrada hace 40 años.