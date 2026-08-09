Tiene playas y cuesta lo mismo que un departamento: la isla de Grecia que parece una oportunidad única, pero esconde una millonaria letra chica

La isla Makri, ubicada en el mar Jónico, tiene 98 hectáreas de superficie y saldrá a subasta con un precio inicial de 247.000 euros. Foto: Makri Island.

Comprar una isla privada en Europa por un valor similar al de un departamento parece una oportunidad irrepetible. Eso es justamente lo que ocurre con Makri, una isla deshabitada del mar Jónico que será subastada en noviembre de 2026 con un precio inicial de 247.000 euros, una cifra que sorprendió al mercado inmobiliario internacional.

Ubicada en el archipiélago de las Equínades (Echinades), frente a la costa occidental de Grecia, la isla cuenta con unas 98 hectáreas de superficie, más de siete kilómetros de costa y apenas algunas construcciones abandonadas, como una pequeña vivienda, una cisterna y una capilla. A simple vista, parece un auténtico paraíso.

Aunque parece una oportunidad inmobiliaria única, la isla griega enfrenta restricciones ambientales y problemas legales que redujeron su valor. Foto: Makri Island.

Sin embargo, detrás de ese atractivo precio existe una larga lista de inconvenientes que explican por qué la propiedad perdió gran parte de su valor.

¿Por qué la isla Makri cuesta solo 247.000 euros?

La diferencia con el pasado es enorme. En 2022, Makri fue promocionada por agencias inmobiliarias internacionales como un posible destino para desarrollar un complejo turístico de lujo y llegó a ofrecerse por unos 8 millones de euros. Sin embargo, posteriores evaluaciones tuvieron en cuenta las restricciones legales y ambientales que limitan prácticamente cualquier proyecto inmobiliario, lo que desplomó su precio de salida.

El principal obstáculo es que gran parte de la isla está clasificada como bosque privado y forma parte de la red europea Natura 2000, destinada a proteger espacios de alto valor ecológico. Debido a ello, las normas griegas solo permiten actividades agrícolas, ganaderas e infraestructura mínima, mientras que cualquier construcción de mayor magnitud requeriría complejas autorizaciones e incluso un decreto presidencial.

Makri forma parte de la red europea Natura 2000, por lo que los proyectos turísticos y construcciones están limitados por estrictas normas de protección. Foto: Makri Island.

En la práctica, proyectos como hoteles, villas de lujo o grandes desarrollos turísticos resultan prácticamente inviables.

La deuda millonaria que también deberá afrontar el comprador

Las limitaciones ambientales no son el único problema. La propiedad también acumula un complejo entramado judicial y financiero.

Según la documentación de la subasta, la isla registra hipotecas, reclamos de acreedores, litigios judiciales y deudas con el Estado griego que superan los 20 millones de euros. Esto significa que quien resulte adjudicatario no solo comprará una isla privada, sino que también deberá enfrentar importantes obligaciones legales y económicas.

Makri perteneció al empresario griego Stefanos Liovaros, quien la adquirió en 1991. Actualmente, la propiedad se encuentra bajo administración concursal como consecuencia de un prolongado proceso financiero. Entre sus vecinos más conocidos figura la familia del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, propietaria de varias islas privadas en la misma región del mar Jónico.

La propiedad acumula deudas, hipotecas y reclamos judiciales por más de 20 millones de euros, una de las claves detrás de su bajo precio. Foto: Unsplash.

¿Cuándo será la subasta de la isla Makri?

La subasta está programada para el 13 de noviembre de 2026 y fue impulsada tras un embargo solicitado por tres acreedores de la isla griega de Quíos, quienes cuentan con una orden ejecutiva vigente desde 2015.

El embargo inicial asciende a 60.000 euros, aunque forma parte de una deuda mucho mayor asociada a la propiedad. Hasta la fecha de la subasta todavía podrían presentarse recursos judiciales que modifiquen o suspendan el procedimiento.

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