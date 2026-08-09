comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene playas y cuesta lo mismo que un departamento: la isla de Grecia que parece una oportunidad única, pero esconde una millonaria letra chica

Ubicada en el mar Jónico, saldrá a subasta con un precio base de apenas 247.000 euros. Sin embargo, las estrictas restricciones ambientales, los problemas judiciales y una deuda superior a los 20 millones de euros explican por qué la isla cuesta mucho menos de lo esperado.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La isla Makri, ubicada en el mar Jónico, tiene 98 hectáreas de superficie y saldrá a subasta con un precio inicial de 247.000 euros.
La isla Makri, ubicada en el mar Jónico, tiene 98 hectáreas de superficie y saldrá a subasta con un precio inicial de 247.000 euros. Foto: Makri Island.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Comprar una isla privada en Europa por un valor similar al de un departamento parece una oportunidad irrepetible. Eso es justamente lo que ocurre con Makri, una isla deshabitada del mar Jónico que será subastada en noviembre de 2026 con un precio inicial de 247.000 euros, una cifra que sorprendió al mercado inmobiliario internacional.

Ubicada en el archipiélago de las Equínades (Echinades), frente a la costa occidental de Grecia, la isla cuenta con unas 98 hectáreas de superficie, más de siete kilómetros de costa y apenas algunas construcciones abandonadas, como una pequeña vivienda, una cisterna y una capilla. A simple vista, parece un auténtico paraíso.

Aunque parece una oportunidad inmobiliaria única, la isla griega enfrenta restricciones ambientales y problemas legales que redujeron su valor. Foto: Makri Island.

Sin embargo, detrás de ese atractivo precio existe una larga lista de inconvenientes que explican por qué la propiedad perdió gran parte de su valor.

¿Por qué la isla Makri cuesta solo 247.000 euros?

La diferencia con el pasado es enorme. En 2022, Makri fue promocionada por agencias inmobiliarias internacionales como un posible destino para desarrollar un complejo turístico de lujo y llegó a ofrecerse por unos 8 millones de euros. Sin embargo, posteriores evaluaciones tuvieron en cuenta las restricciones legales y ambientales que limitan prácticamente cualquier proyecto inmobiliario, lo que desplomó su precio de salida.

Contenido Recomendado

La isla más pequeña de España quiere independizarse:tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

La isla más pequeña de España quiere independizarse: tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

No tiene playas y ocupa apenas una hectárea:así es Santa Cruz del Islote, la isla más sobrepoblada del mundo

No tiene playas y ocupa apenas una hectárea: así es Santa Cruz del Islote, la isla más sobrepoblada del mundo

El principal obstáculo es que gran parte de la isla está clasificada como bosque privado y forma parte de la red europea Natura 2000, destinada a proteger espacios de alto valor ecológico. Debido a ello, las normas griegas solo permiten actividades agrícolas, ganaderas e infraestructura mínima, mientras que cualquier construcción de mayor magnitud requeriría complejas autorizaciones e incluso un decreto presidencial.

Makri forma parte de la red europea Natura 2000, por lo que los proyectos turísticos y construcciones están limitados por estrictas normas de protección. Foto: Makri Island.

En la práctica, proyectos como hoteles, villas de lujo o grandes desarrollos turísticos resultan prácticamente inviables.

La deuda millonaria que también deberá afrontar el comprador

Las limitaciones ambientales no son el único problema. La propiedad también acumula un complejo entramado judicial y financiero.

Según la documentación de la subasta, la isla registra hipotecas, reclamos de acreedores, litigios judiciales y deudas con el Estado griego que superan los 20 millones de euros. Esto significa que quien resulte adjudicatario no solo comprará una isla privada, sino que también deberá enfrentar importantes obligaciones legales y económicas.

Makri perteneció al empresario griego Stefanos Liovaros, quien la adquirió en 1991. Actualmente, la propiedad se encuentra bajo administración concursal como consecuencia de un prolongado proceso financiero. Entre sus vecinos más conocidos figura la familia del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, propietaria de varias islas privadas en la misma región del mar Jónico.

Euros. Foto: Unsplash.
La propiedad acumula deudas, hipotecas y reclamos judiciales por más de 20 millones de euros, una de las claves detrás de su bajo precio. Foto: Unsplash.

¿Cuándo será la subasta de la isla Makri?

La subasta está programada para el 13 de noviembre de 2026 y fue impulsada tras un embargo solicitado por tres acreedores de la isla griega de Quíos, quienes cuentan con una orden ejecutiva vigente desde 2015.

El embargo inicial asciende a 60.000 euros, aunque forma parte de una deuda mucho mayor asociada a la propiedad. Hasta la fecha de la subasta todavía podrían presentarse recursos judiciales que modifiquen o suspendan el procedimiento.

Preguntas frecuentes

  • ¿Dónde está la isla Makri? Se encuentra en el archipiélago de las Equínades (Echinades), en el mar Jónico, frente a la costa occidental de Grecia.
  • ¿Por qué cuesta tan poco? Porque está protegida por normas ambientales que impiden desarrollos inmobiliarios importantes y, además, arrastra deudas y conflictos judiciales millonarios.
  • ¿Cuándo se subasta? La subasta está prevista para el 13 de noviembre de 2026, con un precio base de 247.000 euros.
IslaGreciaSubasta
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

    Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

  2. Llega el Festival de la Torta y el Chocolate:dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

    Llega el Festival de la Torta y el Chocolate: dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

  3. El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca:cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

    El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca: cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

  4. Buscan voluntarios para ocuparse de caballos, ponis y burros:ofrecen alojamiento gratis y capacitación completa

    Buscan voluntarios para ocuparse de caballos, ponis y burros: ofrecen alojamiento gratis y capacitación completa

  5. Los pueblos más antiguos de Buenos Aires:rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos

    Los pueblos más antiguos de Buenos Aires: rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse