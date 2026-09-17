“Se puso loca y se acuchilló”: la escalofriante declaración del imputado por el femicidio de la aspirante a gendarme en San Juan

Carlos Gonzalo Rivero, imputado en la causa del femicidio de Camila Vecchiarello. Foto: gentileza Diario de Cuyo.

Camila Agustina Vecchiarello (26) fue hallada muerta con al menos nueve puñaladas, principalmente en la zona del cuello y el rostro, durante la noche del pasado sábado y la madrugada del domingo. Por el hecho, Carlos Riveros (25), su esposo, se encuentra detenido y este miércoles declaró ante la Justicia. En un video difundido desde la sede judicial, se puede escuchar al joven brindar su versión de lo ocurrido y sostener que las heridas se las habría provocado la propia víctima porque, según sus palabras, “se puso loca”.

Ante el juez, el imputado intentó desligarse del crimen y relató que, luego de discutir porque él quería regresar a Salta, la aspirante a gendarme habría reaccionado de manera violenta y comenzado a herirse con un cuchillo que él estaba utilizando para pelar papas, según su testimonio.

Carlos Gonzalo Riveros, acusado del asesinato de Camila Vecchiarello, su pareja. Video: Instagram/informatesalta

“Le dije que yo me iba, que lo siento, que no me iba si ella quiere que sigamos juntos”, remarcó. Luego, aseguró que Camila “agarró el cuchillo y se metió un cuchillazo”.

En otro tramo de su relato, Riveros sostuvo que su pareja “se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer”. “Se puso así, loca”, afirmó, y aseguró que luego habría continuado autoinfligiéndose heridas.

“Cuando yo vi eso, lo único que quedaba era suicidarme. Porque no sabía qué hacer con la culpa”, declaró Riveros, quien aseguró que en ese momento pensó en quitarse la vida.

Sin embargo, esta versión contradice la hipótesis del fiscal a cargo de la investigación, Adolfo Díaz. El funcionario judicial sostuvo que las únicas autolesiones registradas en la escena fueron cortes leves que el propio imputado se habría provocado con el objetivo de montar un escenario falso.

Camila Vecchiarello y Carlos Rivero. Foto: redes sociales.

Además, durante la audiencia, la Fiscalía presentó como prueba una carta escrita por el acusado. “Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer”, dice el escrito encontrado en el lugar del crimen.

También se conoció que Vecchiarello estaba embarazada y, según declaró Riveros, él no estaba al tanto del embarazo.

Luego de dar testimonio, la fiscalía lo imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delito por el que, si es hallado culpable, será condenado a la pena única de prisión perpetua. Además, el Ministerio Público Fiscal le impuso 12 meses de prisión preventiva.

Cómo era la relación de Camila Vecchiarello y Carlos Riveros

Según fuentes relacionadas con el caso y citadas por medios locales, la relación entre ambos estaba marcada por los celos, problemas de convivencia y situaciones de aislamiento. Camila, de 26 años y aspirante a gendarme, había llegado desde Rosario a Barreal, una localidad del departamento Calingasta, en San Juan, para formarse. Allí conoció a Carlos, oriundo de Salta.

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

De acuerdo con la información trascendida, Carlos dependía económicamente de Camila. Aun así, la pareja decidió casarse apenas 20 días antes de la muerte de la joven.

Con el tiempo, Carlos se instaló en la vivienda que Camila alquilaba en la calle Cordillera de Ansilta. La situación comenzó a generar preocupación entre los familiares de la joven, quienes habían advertido episodios de control y sospechas de posibles situaciones de violencia de género.