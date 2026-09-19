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“Le mando una corona de muerto”: desbarataron un plan para asesinar a una fiscal organizado desde dos cárceles

Ambos detenidos, identificados tras una investigación de la DDI de San Isidro, quedaron involucrados en un presunto plan para asesinar a una fiscal. Según los investigadores, conocían sus movimientos y contaban con fotografías de la funcionaria, su pareja y otros integrantes de su familia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Reclusos planeaban asesinar a la fiscal que ordenó su detención en San Isidro.
Reclusos planeaban asesinar a la fiscal que ordenó su detención en San Isidro. Foto: NA.
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Una investigación de la DDI de San Isidro permitió desarticular un presunto plan criminal que habría sido organizado desde dos cárceles bonaerenses. Según los investigadores, dos presos planeaban asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, y también habían amenazado a integrantes de su familia.

Los acusados fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, y Ariel Ernesto Libertini, de 47, detenido en la Unidad 21 de Campana.

La causa terminó con los dos hombres detenidos

Los dos hombres habían sido detenidos luego de una denuncia presentada el 26 de agosto, en la cual una de las víctimas había advertido que los delincuentes utilizaban un método que consistía en duplicar las llaves de vehículos que quedaban estacionados en una cochera.

De acuerdo con la investigación, posteriormente utilizaban esas copias para identificar los domicilios de los propietarios y cometer entraderas.

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Tras los arrestos, ambos fueron trasladados a distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, pese a encontrarse separados, los investigadores detectaron que habrían mantenido contacto y comenzado a organizar una represalia contra la fiscal que había intervenido en el expediente.

Patrullero de la Policía Bonaerense - noche
Los acusados habían sido detenidos luego de una denuncia presentada el 26 de agosto, en la cual una de las víctimas había advertido que los delincuentes utilizaban un método que consistía en duplicar las llaves de vehículos que quedaban estacionados en una cochera.

Amenazas contra la fiscal y su familia

Según fuentes vinculadas al caso, los dos presos utilizaban WhatsApp para comunicarse y planificar el ataque. Los investigadores detectaron que conocían los movimientos de Hertrig y que incluso contaban con fotos de la funcionaria, su pareja y otros integrantes de su familia.

Ahora voy por la hija de p… de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto”, habría dicho uno de los acusados durante una de las comunicaciones interceptadas.

En otro tramo de la conversación, también habría hecho referencia a los vehículos que utilizaba la funcionaria y amenazado con atacarla a tiros.

Quién es la fiscal amenazada

María Paula Hertrig es la funcionaria judicial que, según la investigación, se convirtió en el blanco del presunto ataque que estaban preparando los dos detenidos. Actualmente se desempeña como fiscal de la UFI de Boulogne.

Su nombre había cobrado notoriedad recientemente a raíz de otra causa: Hertrig intervino en la investigación por la muerte de Ernestina Pais, ocurrida a fines de junio en San Isidro. La mujer fue atropellada por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba atravesar las vías con su vehículo.

El caso que puso al descubierto el supuesto plan contra la fiscal fue investigado por la DDI de San Isidro. A partir de las tareas realizadas por los detectives, se pudo avanzar en la identificación de los sospechosos y reconstruir parte de la maniobra que tenían en mente.

Prisión / cárcelAsesinatoSan Isidro
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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