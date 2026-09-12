Conmoción en Puerto Iguazú: asesinaron a un reconocido empresario y la investigación apunta a un familiar

Asesinaron a un empresario y piloto de carreras Foto: Redes sociales / Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

Un homicidio ocurrido durante la mañana del viernes 11 de septiembre provocó una fuerte conmoción en Puerto Iguazú, una de las ciudades turísticas más importantes de Misiones. La víctima fue identificada como Alfredo Wiebel, un empresario de 48 años reconocido por sus actividades comerciales y por su participación en distintas categorías del automovilismo.

El principal sospechoso sería un hombre de 82 años perteneciente a su entorno familiar, aunque su responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia mediante las pruebas incorporadas a la causa.

El episodio se produjo en un inmueble ubicado en inmediaciones de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, dentro de la zona industrial de la ciudad. De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, los agentes que llegaron al establecimiento encontraron al empresario tendido en el lugar y sin signos vitales.

El cuerpo presentaba al menos una herida provocada por un arma de fuego, según los datos preliminares difundidos tras el procedimiento.

Qué se sabe del crimen del empresario en Puerto Iguazú

La intervención policial comenzó cerca del mediodía, luego de que las autoridades recibieran un aviso sobre una persona herida en el interior de un establecimiento en construcción.

Al arribar al lugar, integrantes de la Unidad Regional V constataron el fallecimiento de Alfredo Wiebel y preservaron inmediatamente el sector para facilitar el trabajo de los especialistas.

La zona donde fue asesinado Foto: Google Maps

Personal de Criminalística realizó diferentes tareas en la escena del crimen, entre ellas la búsqueda de rastros, el relevamiento del inmueble y la recopilación de elementos que puedan ayudar a establecer cómo se desarrolló el ataque.

También se dispuso el traslado del cuerpo para la realización de una autopsia. Sus resultados serán determinantes para precisar la cantidad de lesiones, la trayectoria del proyectil y la causa exacta de la muerte.

Las primeras actuaciones indicaron que el disparo podría haber sido efectuado con un arma calibre 9 milímetros. Sin embargo, el elemento presuntamente utilizado no había sido localizado durante las horas iniciales de la investigación.

La búsqueda del arma constituye una de las medidas centrales de la causa, ya que su eventual hallazgo permitiría avanzar con peritajes balísticos y otras comparaciones científicas.

Un hombre de 82 años quedó bajo custodia policial

La investigación se concentró inicialmente en un hombre de 82 años, mencionado como suegro o exsuegro de la víctima. Según la reconstrucción preliminar, el sospechoso habría estado en el inmueble momentos antes del homicidio y posteriormente habría abandonado el lugar.

Estas circunstancias todavía deben ser confirmadas mediante testimonios, registros y pruebas periciales.

Tras el hecho, la Policía de Misiones desplegó un importante operativo para localizarlo. Horas más tarde, los investigadores establecieron que el hombre había ingresado en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde quedó internado con vigilancia policial.

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli Foto: Redes sociales / Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

Las autoridades aguardaban información sobre su estado de salud para definir las medidas procesales correspondientes y determinar cuándo podría estar en condiciones de declarar.

Es importante señalar que la internación y la custodia policial no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad. El hombre permanece identificado como el principal sospechoso dentro de una investigación en curso, pero conserva su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.

La Justicia deberá determinar si participó en el ataque, cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos y qué elementos pueden atribuirle una eventual responsabilidad penal.

Investigan si existió una discusión antes del disparo

Una de las hipótesis analizadas sostiene que antes del ataque se habría producido una discusión entre la víctima y el sospechoso. Algunas versiones señalaron la posible existencia de diferencias familiares o económicas, aunque esos datos deberán ser comprobados por los investigadores.

Por este motivo, una de las prioridades será establecer qué ocurrió durante los minutos previos al disparo y si existió alguna situación que pudiera haber desencadenado el violento episodio.

Entre las medidas previstas se encuentran la declaración de eventuales testigos, el análisis de cámaras de seguridad y la revisión de comunicaciones que puedan aportar contexto a la investigación.

También será relevante establecer quiénes se encontraban en el establecimiento y si alguna persona observó la llegada o la salida de vehículos durante el horario en el que habría ocurrido el crimen.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. El organismo judicial deberá evaluar las evidencias reunidas por la Policía Científica y resolver la situación procesal del hombre bajo custodia cuando su estado de salud permita completar las actuaciones.

Quién era Alfredo Wiebel, el empresario asesinado

Alfredo Wiebel era conocido en el ámbito empresarial de Misiones por su vinculación con actividades hoteleras y gastronómicas.

El empresario también había construido una trayectoria dentro del automovilismo provincial, donde participó en categorías locales y mantuvo una relación cercana con pilotos, equipos y aficionados de la región.

Su muerte generó pesar tanto en el sector comercial como en el ambiente deportivo. Personas que lo conocían lo recordaron por su entusiasmo por las carreras y su participación activa en diferentes proyectos empresariales.

La combinación de su exposición comercial y deportiva hizo que la noticia tuviera una rápida repercusión en Puerto Iguazú y otros puntos de Misiones.

El homicidio generó numerosos interrogantes, especialmente por la presunta vinculación entre la víctima y el hombre señalado como principal sospechoso.

Las pruebas que podrían resultar decisivas

Mientras los familiares y allegados atraviesan las primeras horas posteriores al crimen, la investigación continúa abierta y todavía existen preguntas fundamentales sin respuesta.

El resultado de la autopsia permitirá establecer con mayor precisión cómo murió el empresario. Además, el análisis de los rastros encontrados en el inmueble podría ayudar a identificar a las personas que estuvieron presentes antes y después del ataque.

Otro punto central será la localización del arma supuestamente utilizada. Si los investigadores consiguen encontrarla, podrán efectuar estudios para determinar si fue empleada en el homicidio y si contiene huellas u otros rastros de interés.

Las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores también podrían aportar información sobre los movimientos registrados en la zona. Los investigadores buscarán identificar vehículos, horarios y recorridos que permitan reconstruir la secuencia completa.