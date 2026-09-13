Crimen de Alfredo Wiebel en Misiones: qué reveló la autopsia y la prueba que analiza la Justicia

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli Foto: Redes sociales / Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

La investigación por el asesinato de Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, empresario hotelero y piloto de automovilismo, incorporó un dato determinante. La autopsia confirmó que la víctima recibió cinco disparos efectuados con un arma calibre 9 milímetros.

El resultado del estudio forense será comparado con una pistola del mismo calibre secuestrada durante un allanamiento en la vivienda de Ángel Ramón Zalazar, exsuegro de Wiebel y principal sospechoso de la causa.

Qué reveló la autopsia de Alfredo Wiebel

El examen fue realizado en la Morgue Judicial de Posadas. Los especialistas determinaron que el empresario, de 48 años, presentaba cinco impactos de bala, a diferencia de las primeras versiones que mencionaban una sola herida.

Ahora, los investigadores deberán establecer la trayectoria de los proyectiles, la distancia desde la cual se realizaron los disparos y si el arma incautada fue utilizada en el crimen.

Asesinaron a un empresario y piloto de carreras Foto: Redes sociales / Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

La coincidencia del calibre representa un dato importante, pero no alcanza por sí sola para vincular la pistola con el homicidio. El resultado definitivo dependerá de la pericia balística ordenada por la Justicia.

Durante el allanamiento también fueron secuestrados un pantalón, una campera y un par de zapatillas. Las prendas serán analizadas para determinar si presentan rastros de interés para la investigación.

Cómo ocurrió el crimen en Puerto Iguazú

El asesinato ocurrió durante la mañana del viernes 11 de septiembre de 2026 en una propiedad en construcción ubicada en la Zona Industrial de Puerto Iguazú, cerca de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez.

Después de una llamada al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a Wiebel tendido en el suelo. El personal médico constató que ya no tenía signos vitales.

La zona donde fue asesinado Foto: Google Maps

Una de las hipótesis investigadas sostiene que antes del ataque habría existido una discusión relacionada con un presunto conflicto familiar o económico. Sin embargo, el posible móvil todavía no fue confirmado judicialmente.

El principal sospechoso permanece internado

Zalazar, de 82 años, continúa internado en una clínica privada y permanece bajo custodia policial. Según la información conocida, sufrió una complicación cardíaca y todavía no habría podido declarar ante la Justicia.

La causa está a cargo del juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. La declaración del sospechoso se realizaría cuando los médicos determinen que se encuentra en condiciones.

Mientras avanza el expediente, Zalazar debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia firme. Tanto el arma como las prendas secuestradas deberán ser sometidas a peritajes antes de establecer cualquier responsabilidad.

Quién era Alfredo Wiebel

Wiebel era conocido por su actividad en los sectores hotelero, turístico y gastronómico de Misiones. También tenía una reconocida trayectoria dentro del automovilismo provincial y nacional.

Había participado en competencias de rally, TC 4000 Misionero y Procar 4000. Su muerte provocó una fuerte conmoción entre empresarios, deportistas y vecinos de Puerto Iguazú.

Los próximos pasos de la investigación estarán centrados en la pericia de la pistola calibre 9 milímetros, el análisis de las prendas y la declaración del principal sospechoso.