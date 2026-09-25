Crimen de Federico Aramburú: condenaron a 26 y a 19 años a los asesinos del rugbier argentino

Condenaron a los asesinos de Federico Aramburú Foto: Redes Sociales

Este viernes se confirmó que la Justicia francesa condenó a los asesinos del rugbier de Los Pumas, Federico Aramburú (42). Se trata de Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes recibieron 26 y 19 años de prisión respectivamente. El hecho tuvo lugar en un bar de París en la noche del 19 de marzo de 2022.

En su alegato, el fiscal de la causa, Philippe Courroye, cargó contra los ahora condenados al considerarlos “violentos” y al sostener que funcionaban como “dos granadas sin seguros”. Asimismo, se refirió a Aramburú como “una buena persona” y un “padre de familia” que se encontró en el momento equivocado. En el juicio por el crimen de Federico Aramburú estuvieron presentes familiares y amigos del deportista, entre ellos, su esposa María.

La versión de los condenados por el crimen de Aramburú

Por su parte, la defensa de los agresores indicaron que atacaron al rugbier Aramburú debido a que ellos habían sido atacados previamente por él y uno de sus amigos. En su declaración ante los jueces, Le Priol se refirió al papa León XIV (por su visita a París) y manifestó: “Soy cristiano como ustedes, que el papa esté justo hoy aquí, espero que sea un signo y que encuentren la fuerza de perdonarme y yo de perdonarme a mí mismo”. Sin embargo, el Tribunal francés finalmente desestimó esa versión de los hechos y condenó a ambos.

Los asesinos de Federico Aramburú fueron condenados a 26 y 19 años de prisión. Foto: Redes Sociales

Las condenas que recibieron Loïk Le Priol y Romain Bouvier

En la lectura del veredicto del Tribunal en lo Penal de París se pudo saber que los magistrados indicaron que Loïk Le Priol fue considerado autor material del asesinato del rugbier y que, por eso, recibía un total de 26 años de cárcel. En tanto, Romain Bouvier fue condenado por el delito de “intento de homicidio”. En el fallo también precisaron que se descartaba la “premeditación”, “la legítima defensa” y un posible “trastorno mental” por parte de los atacantes.

Cuándo y cómo ocurrió el crimen de Federico Aramburú

El ex rugbier de la Selección Argentina, Federico Aramburú, fue víctima de una brutal pelea en calle de París. El deportista se dirigía al hotel en el que se encontraba su socio y amigo, Shaun Hegarty cuando fue sorprendido por dos personas que en apenas unos segundos comenzaron a dispararle. El hombre murió en el apena en plena vía pública. En tanto, Hegarty no resultó herido.

Para la investigación de Fiscalía fueron fundamentales los videos de las cámaras de seguridad para poder identificar a los agresores. Gracias a este material se logró dar con los sospechosos. Durante el juicio, se expuso que ambos condenados tenían antecedentes de violencia y que incluso habían militado en una organización de extrema derecha de Francia.

Federico Aramburú fue asesinado el 19 de marzo de 2022. Foto: Redes Sociales

En tanto, los testimonios de los testigos también fueron esenciales para probar la responsabilidad de los sospechosos en la muerte de Aramburú. Es que, en el debate oral y público, confirmaron que (en contraposición con la versión de los imputados) que tanto Le Priol como Pouvier fueron los que iniciaron el ataque que terminó con el fallecimiento de Aramburú.