Cumbre Trump-Xi: inteligencia artificial, guerra comercial y Taiwán, los temas clave del encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, conversan a la llegada de Xi para una visita de Estado a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su homólogo chino, Xi Jinping, con una ceremonia de bienvenida poco habitual al pie del avión, en el marco de la primera visita de Estado del mandatario asiático a Washington en más de una década. El gesto buscó remarcar la importancia de la relación entre las dos mayores potencias mundiales, pese a las profundas diferencias que todavía mantienen.

Donald Trump recibe a Xi Jinping en Washington. Video: Reuters.

Los principales temas de la reunión Trump- Xi Jinping

Uno de los principales temas fue el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Xi sostuvo que Estados Unidos y China, como líderes en esta tecnología, tienen la responsabilidad de garantizar que su desarrollo permanezca “bajo control humano” y que la IA esté al servicio de la población.

La agenda también incluyó la guerra comercial entre Washington y Pekín, con negociaciones sobre compras de productos estadounidenses, exportaciones agrícolas y el acceso a minerales y tierras raras, claves para la industria tecnológica.

Otro punto de tensión fue Taiwán. China considera a la isla parte de su territorio y cuestiona el respaldo militar de Estados Unidos a Taipéi.

También se abordó la situación de Irán, debido a los vínculos comerciales y energéticos que Pekín mantiene con Teherán y a las diferencias con Washington sobre las acciones estadounidenses contra el país.

Trump y Xi además buscaron mantener abiertos los canales de diálogo para evitar una nueva escalada en una relación marcada por la competencia económica, tecnológica y geopolítica.

El detalle del arribo de Xi Jinping a Washington

Xi aterrizó a las 17.40 hora local en la base militar de Andrews, en las afueras de Washington, acompañado por su esposa, Peng Liyuan. Allí lo esperaban Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, en una recepción que incluyó honores militares, los himnos nacionales y una formación de las Fuerzas Armadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, conversan a la llegada de Xi para una visita de Estado a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Foto: REUTERS

El mandatario estadounidense se acercó personalmente al pie de la escalerilla para recibir al líder chino, una imagen que llamó especialmente la atención debido a que no es habitual que un presidente estadounidense reciba de esa manera a un jefe de Estado extranjero. Durante la ceremonia también se produjo el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, cuyo estruendo provocó una reacción visible de Trump mientras Xi permaneció impasible.

La recepción tuvo además un fuerte componente simbólico. Trump buscó devolver los honores que Xi le había brindado durante su encuentro en Pekín en mayo, cuando ambos mandatarios mantuvieron su segundo encuentro presencial desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping walk on the red carpet as Xi arrives ahead of a state visit at Joint Base Andrews, Maryland, US, September 23, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

La visita actual es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. También representa el tercer encuentro cara a cara entre Trump y Xi desde enero de 2025. El mandatario asiático, luego de esta ceremonia formal de bienvenida y el encuentro con Trump, tiene pactada una cena de Estado y permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, conversan a la llegada de Xi para una visita de Estado a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Foto: REUTERS

La tregua comercial entre Washington y Pekín se extendió hasta enero

Uno de los primeros resultados concretos de las negociaciones fue la extensión de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que el acuerdo que debía expirar en noviembre continuará vigente hasta el 10 de enero de 2027.

La extensión permitirá a ambas partes contar con más tiempo para negociar un acuerdo comercial de mayor alcance, mientras continúan las conversaciones sobre aranceles, compras de productos estadounidenses y barreras comerciales.

Tierras raras, inteligencia artificial y tecnología: los otros temas de la cumbre

Las tierras raras y otros minerales críticos están entre los asuntos más sensibles. Estos materiales son fundamentales para industrias como la tecnológica, energética y de defensa, y China mantiene una posición dominante en su extracción, procesamiento y producción de componentes derivados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, conversan a la llegada de Xi para una visita de Estado a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Foto: REUTERS

La inteligencia artificial también ocupa un lugar central. Washington y Pekín compiten por el liderazgo en una tecnología considerada estratégica para la economía y la seguridad nacional. Al mismo tiempo, funcionarios de ambos países analizan mecanismos de diálogo para reducir el riesgo de incidentes relacionados con la IA.