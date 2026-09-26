La abuelita Ofelia: “Si le colocas clavos oxidados al tronco de tus frutales, te darán flores y frutos mejores de lo que esperabas y crecerán grandes y jugosos”

Abuelita Ofelia sobre truco para árboles frutales. Foto: Captura de video.

Un producto en desuso podría ser la solución para un problema en tu jardín con relación a los árboles frutales y sus frutos.

Este truco fue difundido por la abuelita Ofelia, popularmente conocida en su cuenta de Instagram como una fanática de las plantas y de la botánica en general. La propuesta consiste en clavar clavos oxidados en los troncos de árboles frutales para obtener frutos grandes y jugosos.

“Amigos, ¿por qué es que le colocamos clavos oxidados al tronco de nuestros frutales? Pues hoy se lo voy a explicar. Bueno, lo primero que hace al colocarle los clavos, es que vamos a estresar al árbol", inició la especialista.

Abuelita Ofelia sobre truco para árboles frutales. Video: IG

“Y después del árbol estar estresado, va a empezar a desarrollar muy bien. Y va a empezar a dar flores y frutos mejores de las que nosotros esperábamos. Y al explicarle que mi planta se va a llenar de frutos, es porque, si se dan cuenta, yo he hecho todos mis árboles así, porque yo misma los trabajo”, continuó Ofelia.

“Y tienen muchos frutos, empiezan a desarrollar mejor, traen muy buenos retoños, y nuestro fruto crece grande y jugoso”, completó.

Árbol frutal. Foto: Freepik

La propuesta de la abuelita Ofelia es una opción fácil para aprovechar un producto en desuso para obtener un beneficio en nuestro jardín.