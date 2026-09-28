Karlos Arguiñano, chef de 78 años: “No me digas que después de 6 años en la universidad y dos máster, te compras una tortilla envuelta en plástico. El cariño se demuestra cocinando”

Tortilla industrial envuelta en plástico, el producto ultraprocesado que el cocinero rechaza de forma tajante. Foto: Instagram @karguinano

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos y debatidos de nuestra gastronomía. En cada hogar existe una versión distinta, pero si hay una voz verdaderamente autorizada para hablar de este manjar, es la de Karlos Arguiñano.

El popular cocinero televisivo ha dejado claro a lo largo de los años no solo cómo preparar la receta perfecta, sino también la inmensa importancia de dedicarle tiempo y esfuerzo a la cocina.

Con su estilo directo, divertido y cercano, el chef ha compartido sus técnicas infalibles para los fogones, lanzando además una dura crítica contra las alternativas ultraprocesadas que dominan el supermercado.

Los secretos de Karlos Arguiñano para hacer la mejor tortilla de patatas

Para comprender la visión de Arguiñano sobre la elaboración de esta receta tradicional, primero hay que mirar a sus raíces históricas. Según él, el origen del plato es innegociable: “Mientras no se demuestre lo contrario, se inventó en Navarra”.

Partiendo de ahí, se posiciona firmemente en el eterno debate de los ingredientes. Él es un defensor acérrimo de incluir la cebolla en su preparación, afirmando que “la tortilla sin cebolla es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo”, ya que le aporta una jugosidad absolutamente indispensable al resultado.

Los tres ingredientes fundamentales para la receta perfecta: seis huevos, tres patatas y una cebolla. Foto: Magnific

Además, el cocinero advierte que la tradición pura no necesita de añadidos innecesarios que desvirtúen el plato principal. “Para la tortilla tradicional no uses queso”, señala con rotundidad.

“Con huevos, patatas, cebolla y sal tienes un manjar”, ratifica con total seguridad. Para lograr el equilibrio perfecto cocinando en casa, su fórmula fija nunca falla: aconseja usar exactamente seis huevos, tres patatas y una cebolla.

En cuanto al punto de cocción de los huevos, Arguiñano huye de posturas extremas y busca la textura justa, prefiriéndola “en su punto”.

Finalmente, para el delicado momento del volteado, recomienda utilizar una tapa o un plato llano más grande que la sartén. Advierte que no hay que hacer malabares en el aire si no se domina la técnica, para que la comida no acabe arruinada en el suelo.

El proceso de pochado de las patatas y la cebolla, clave para aportar jugosidad a la preparación. Foto: Magnific

Arguiñano opina sin filtro sobre las tortillas envueltas en plástico

Más allá de los trucos culinarios, el carismático presentador se muestra implacable contra la falta de esfuerzo en las casas. Reivindica el altísimo valor del trabajo artesanal y arremete duramente contra las alternativas ultraprocesadas. “Me gustan todas... menos las que venden envueltas en plástico”, sentencia indignado. Resulta incomprensible para él que, tardando solo 25 minutos de reloj en hacerla, prefiramos la falsa comodidad industrial.

Aquí es donde lanza su reflexión más contundente, apelando a la dedicación: “¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos máster, te compras una tortilla envuelta en plástico. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando”.

Defendiendo siempre el trabajo manual casero, concluye recordando que preparar alimentos es un acto afectivo y que “la gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie”.