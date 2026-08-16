Moria Casán y el matrimonio más inesperado de su vida: se casó en Italia, convivió apenas 15 días y lo recordó como un amor único

Moria Casán y Humberto Poidomani Foto: Redes sociales / Instagram

Moria Casán siempre supo construir su propia leyenda. Sin pedir permiso, sin adaptarse a moldes y sin seguir el manual clásico del amor, la diva argentina convirtió cada capítulo de su vida sentimental en una historia con sello propio. Entre romances intensos, vínculos fuera de lo común y declaraciones inolvidables, hubo un episodio que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo todo sobre ella: su casamiento con Humberto Poidomani en Italia.

La historia tuvo todos los ingredientes de una película: un reencuentro inesperado, una propuesta relámpago, un viaje por Europa, una ceremonia íntima en Florencia y una convivencia tan breve como intensa. Aunque la relación no siguió los parámetros tradicionales, para Moria fue una experiencia profunda, marcada por la admiración intelectual, la libertad y una conexión muy distinta a la de sus antiguos amores.

El hombre que conquistó a Moria Casán desde la admiración

Humberto Poidomani no fue un desconocido en la vida de Moria Casán. Antes de convertirse en su marido, ambos ya se conocían desde hacía años. Él había estado vinculado al mundo de la noche porteña y luego desarrolló una carrera como artista plástico, con presencia en distintas ciudades internacionales, especialmente Miami.

Moria Casán y Humberto Poidomani Foto: Redes sociales / Instagram

Lo que más impactó a Moria no fue solo su trayectoria, sino su manera de pensar. La conductora llegó a ubicarlo entre los hombres más significativos de su vida, junto a figuras claves de su pasado sentimental. Para ella, Poidomani representaba algo más que una pareja: era un interlocutor, un estímulo intelectual y una persona capaz de despertar una admiración poco frecuente.

Esa fascinación fue el motor de una relación que avanzó a gran velocidad. Tras reencontrarse en 2019, comenzaron las conversaciones, los gestos artísticos y una complicidad que no necesitó demasiado tiempo para transformarse en una decisión inesperada. Según contó la propia Moria, él le propuso casamiento y ella aceptó sin vueltas, fiel a su estilo directo, libre y provocador.

Una boda íntima en Florencia y lejos del escándalo mediático

El casamiento de Moria Casán y Humberto Poidomani se celebró el 28 de diciembre de 2019 en Florencia, Italia, en un entorno íntimo y rodeado de personas vinculadas al arte, la cultura y el pensamiento. La ceremonia no tuvo la lógica de una boda televisada ni el despliegue de una celebración mediática. Fue, más bien, un encuentro privado con clima espiritual y artístico.

Moria Casán y Humberto Poidomani Foto: Redes sociales / Instagram

Entre los detalles más llamativos estuvo el vestido de novia de Moria Casán, inspirado en una obra de Humberto Poidomani. Ese gesto condensó el tono de la unión: no se trataba únicamente de una pareja, sino de una conexión atravesada por el arte, la creatividad y la admiración mutua. Para la diva, aquel momento tuvo un significado simbólico muy fuerte.

La boda sorprendió al ambiente del espectáculo porque llegó después de pocos meses de vínculo formal. Sin embargo, en el universo de Moria, la velocidad nunca fue un obstáculo. Al contrario, la actriz siempre defendió una manera de vivir el presente sin quedar atrapada en explicaciones ajenas.

Solo 15 días juntos: el matrimonio menos convencional de la diva

Después de dar el “sí”, la historia tomó un giro todavía más particular. Moria Casán y Humberto Poidomani compartieron apenas unos 15 días recorriendo Italia, pero no construyeron una convivencia tradicional. Él residía en Miami y ella regresó rápidamente a la Argentina, algo que la propia Moria relató con humor al recordar que prácticamente se casó y se separó al día siguiente.

Moria Casán y Humberto Poidomani Foto: Redes sociales / Instagram

Lo curioso es que esa distancia, que al principio parecía una elección de vida, terminó acentuándose por el contexto internacional. La llegada de la pandemia y el cierre de fronteras complicaron cualquier posibilidad de reencuentro, convirtiendo aquel matrimonio en una postal aún más singular dentro de la vida amorosa de la diva.

Aun así, Moria no habló de ese vínculo como un fracaso. Por el contrario, lo recordó como una experiencia distinta, cerebral, sensible y marcada por el diálogo. Para ella, Poidomani tenía un atractivo ligado al mundo de las ideas, la literatura, el arte y una forma de mirar la realidad que la seducía profundamente.

Por qué Humberto Poidomani quedó entre los grandes amores de Moria

Aunque el matrimonio terminó a los pocos meses, Humberto Poidomani quedó instalado como uno de los hombres más importantes en la biografía sentimental de Moria Casán. No por la duración del vínculo, sino por la intensidad con la que fue vivido. En la vida de la One, el tiempo nunca pareció medirse con calendarios, sino con impacto emocional.

La relación fue breve, atípica y difícil de clasificar, pero justamente por eso se volvió inolvidable. Moria encontró en Poidomani una figura capaz de acompañar su universo desde otro lugar: menos cotidiano, menos convencional y más ligado a la admiración profunda.

En una carrera y una vida donde casi todo fue público, ruidoso y comentado, este matrimonio tuvo algo de misterio. Fue una historia de pocos días, pero con una carga simbólica enorme. Una boda en Italia, una convivencia mínima y un recuerdo que Moria todavía ubica entre los capítulos más particulares de su vida amorosa.