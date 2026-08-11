El romántico gesto de Rodrigo De Paul tras el anuncio de casamiento de Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento. Foto: Instagram @tinistoessel

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de todas las miradas luego de confirmar una noticia que sus fanáticos esperaban desde hacía tiempo: se casa con Rodrigo De Paul. La cantante eligió hacerlo de una manera muy personal, a través de un video publicado en Instagram en el que mostró parte del proceso previo a la boda y compartió la emoción de comenzar a preparar uno de los días más importantes de su vida.

El anuncio de Tini Stoessel que revolucionó las redes

El posteo de Tini Stoessel no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a reaccionar al video en el que la artista mostró su viaje a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia. La publicación combinó emoción, intimidad y expectativa, tres ingredientes que rápidamente la convirtieron en tema de conversación.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento. Foto: Instagram @tinistoessel

En el video, Tini se mostró feliz, ansiosa y conmovida por el momento que estaba viviendo. La cantante dejó ver el detrás de escena de esta nueva etapa y compartió con sus fanáticos algunos detalles del camino hacia el altar. Su mensaje dejó en claro que este paso representa mucho más que una celebración: es la concreción de un sueño personal y amoroso.

Rodrigo De Paul reaccionó al anuncio con un mensaje romántico

Tras la publicación de Tini, todas las miradas se posaron en Rodrigo De Paul. El futbolista de la Selección Argentina y del Inter Miami no tardó en responder públicamente y dejó un comentario cargado de emoción. Su frase sobre construir juntos y amar se volvió una de las más comentadas del día.

El mensaje de Rodrigo De Paul al posteo de Tini Foto: Redes sociales / Instagram

El mensaje de De Paul generó una ola de reacciones entre los fanáticos de la pareja. Miles de usuarios celebraron sus palabras y destacaron el gesto público del jugador, que también compartió el video de Tini en sus historias de Instagram. Para muchos seguidores, esa reacción terminó de confirmar el gran momento que atraviesan como pareja.

París, vestido de novia y una historia que atrapó a sus seguidores

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el escenario elegido para este momento tan especial. París, una ciudad asociada al romance y la moda, fue el lugar donde Tini comenzó a darle forma a su vestido de novia. La elección del destino sumó un componente visual y emocional muy fuerte al anuncio.

La cantante mostró parte del viaje junto a una amiga cercana y compartió momentos espontáneos antes de llegar al atelier. Entre nervios, risas y comentarios cotidianos, Tini logró generar una conexión directa con quienes la siguen. La naturalidad del video fue una de las claves para que el anuncio tuviera tanta repercusión.

La emoción de Tini al ver los primeros detalles del vestido

Aunque Tini pensaba que la primera cita sería solo para ver telas y conversar sobre ideas iniciales, se encontró con algo mucho más avanzado. En el atelier, la artista descubrió que ya había piezas del vestido listas para probarse, entre ellas partes del corsé y la falda.

Ese momento fue uno de los más emotivos del registro. La cantante no mostró el diseño completo, pero su reacción dejó en claro que quedó impactada. El misterio alrededor del vestido de novia de Tini Stoessel ya empezó a generar expectativa entre sus fanáticos, que quieren saber qué estilo elegirá para el gran día.

Los famosos que celebraron la noticia

El anuncio también tuvo repercusión entre figuras del espectáculo. Varias celebridades y personas cercanas a Tini dejaron mensajes de cariño en la publicación. Entre las reacciones mencionadas estuvieron las de La Joaqui, Sofía Fernández, Stefi Roitman, Marley y amigas íntimas de la cantante, quienes celebraron públicamente la noticia.

Los comentarios reflejaron el clima de alegría que rodeó el anuncio. Para el círculo cercano de la artista, este paso representa un momento muy esperado. La boda de Tini y Rodrigo De Paul promete convertirse en uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo y el deporte argentino.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, listos para dar el gran paso

Con este anuncio, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron atrás los rumores y confirmaron que están listos para avanzar hacia una nueva etapa en su relación. La cantante mostró el comienzo del camino hacia el altar y el futbolista respondió con palabras que reforzaron la imagen de una pareja consolidada.

Mientras los fanáticos esperan nuevos detalles sobre la fecha, el lugar de la boda y el diseño final del vestido, una cosa parece clara: el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya se perfila como uno de los acontecimientos más esperados del espectáculo argentino.