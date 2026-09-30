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A una hora de su ejecución, frenaron la pena de muerte de Christa Pike: qué pasó

La ejecución se iba a llevar a cabo este miércoles a las 10 de la mañana en Institución de Máxima Seguridad Riverbend en Estados Unidos. Cuáles son los argumentos del Tribunal Federal que solicitó frenar el proceso.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Christa Pike confesó que asesinó a su compañera de escuela Colleen Slemmer.
Christa Pike confesó que asesinó a su compañera de escuela Colleen Slemmer. Foto: KENS5
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Christa Pike (50) iba a convertirse en la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee, Estados Unidos tras más de 200 años: había sido condenada a la pena de muerte en marzo de 1996 luego de ser juzgada por el asesinato de su compañera de escuela Colleen Slemmer (19). Sin embargo, a solo una hora de lo establecido, se presentó una apelación a la condena y finalmente se frenó la ejecución que estaba prevista para las 10 de la mañana en el Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en la ciudad de Nashville.

Un Tribunal Federal solicitó que no se llevara a cabo el proceso debido a que consideraba preciso que se revisaran las denuncias por abuso sexual que realizó Pike a sus 18 años tras ser detenida por el crimen. En aquel momento, la mujer sostuvo fue sometida a violaciones desde los 11 y que su infancia había estado marcada por la violencia.

Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Estados Unidos.
La ejecución se frenó ya que pidieron que se revisaran las denuncias por abuso sexual en su infancia. Foto: WPLN News

Qué pasará tras la suspensión de la ejecución de Christa Pike

La Justicia de Tennessee no indicó hasta el momento si la ejecución se retrasará o si finalmente no se llevará a cabo. La fecha de resolución tampoco ha sido confirmada.

Lo cierto es que la defensa oficial de Christa Pike había indicado en diferentes audiencias judiciales que debían tenerse en cuenta los antecedentes de abusos sexual y de violencia de la que había sido víctima la mujer en su infancia.

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Los abogados de Pike precisaban que su cliente “no se desentendía de la responsabilidad en el crimen” de Slemmer sino que solicitaba que se tuviera en cuenta cómo era su vida en ese momento. La propia Pike le pidió perdón a los familiares de su compañera y aseguró que “le repugnaba saber que había sido capaz de cometer en un asesinato como ese”.

Christa Pike será ejecutada en Estados Unidos
Colleen Slemmer tenía 19 años al momento de su asesinato. Foto: BBC

“Me costó mucho darme cuenta de la gravedad de lo que había ocasionado. Era una adolescente de 18 años con un trastorno mental. Le quité a alguien una hija, una amiga, una hermana”, expresó también durante una conferencia con el Tribunal.

Cómo ocurrió el crimen de Colleen Slemmer por el que fue condenada a muerte Christa Pike

El asesinato de Colleen Slemmer tuvo lugar el 12 de enero de 1995 en Tennessee. De acuerdo a la declaración de Christa Pike, ella, su novio, Tadaryl Shipp (17), Shadolla Peterson y la propia Slemmer se encontraron en la ciudad y luego se dirigieron a una zona boscosa detrás de la Universidad Nacional.

Pike sostuvo que, una vez en el lugar, a ella le empezó a agarrar un “ataque de celos frenético” y comenzó a golpear a Slemmer porque pensaba que la joven estaba interesada en su novio. El adolescente se sumó a la tortura y finalmente la asesinaron a golpes con elementos contundentes. Además, con un cuchillo le dibujaron un símbolo satánico en el pecho.

Christa Pike tenía 18 años cuando mató a su compañera de escuela Colleen Slemmer. Foto: Facebook

El cuerpo de Slemmer fue encontrado al día siguiente por un guardaparques de la institución educativa. Al mismo tiempo, Pike fue a la comisaría y confesó su responsabilidad en el crimen. También dio el nombre de su novio y de su otra compañera.

Todos fueron a juicio en 1996, pero ella recibió la condena más dura: por “asesinato premeditado en primer grado” le dieron la pena de muerte. En tanto, su pareja, de 17 años al momento del crimen, recibió una pena de prisión perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional y Peterson fue condenada por “encubrimiento”.

Pena de muerteEstados UnidosCrimen
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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