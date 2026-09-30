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Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración por diferencias con Jorge Jesus y emitió un explosivo comunicado

El Bicho dejó el búnker lusitano tras la conferencia del ex entrenador del Flamengo y dejó un fuerte testimonio en sus redes sociales. “A su debido tiempo contaré la verdad”, expresó en Instagram.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS
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Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal tras la conferencia de prensa del entrenador, Jorge Jesus, y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y aseguró que explicará las razones de su marcha.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, afirmó el capitán portugués en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Bicho aseguró que tomó la decisión después de la conferencia del seleccionador y de hablar con el máximo responsable federativo, aunque no detalló el contenido de esa conversación ni los motivos concretos de su salida.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, añadió el delantero del Al Nassr, quien no precisó un retiro definitivo del combinado luso.

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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS

La decisión llega después de que el futbolista abandonara el estadio Parken de Copenhague en una camioneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones. Minutos antes, Jesus había asegurado que el delantero iba a ser parte del entrenamiento con el resto del grupo.

En su rueda de prensa, el seleccionador negó que CR7 se hubiera negado a entrenarse y defendió su autoridad para decidir las alineaciones. “Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas”, afirmó el técnico, que anticipó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a los daneses.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS

La FPF confirmó posteriormente la ausencia de Cristiano del entrenamiento, sin explicar las razones. El martes, el delantero tampoco había trabajado con sus compañeros en Malmö, una circunstancia que el organismo atribuyó a la necesidad de utilizar un equipo específico del gimnasio del hotel.

El episodio se produce después de que Ronaldo permaneciera en el banco durante la victoria lusa ante Noruega por 2 a 1 en la competeción europea. Jesus había negado la existencia de un conflicto con el capitán y defendido que respondía a decisiones técnicas.

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