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Dónde ver en vivo la despedida de Messi: canales y horarios para seguir en vivo su último partido con la Selección Argentina

Cómo ver en vivo, por televisión y mediante internet, el partido despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina de este martes ante Benín.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.
Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. Foto: Instagram @leomessi
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La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre a las 20:00 en el Estadio Monumental, por el tercer amistoso internacional de esta fecha FIFA. El partido será el último de Lionel Messi como futbolista de la “Albiceleste”.

Más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, el encuentro estará marcado por la emotividad. Leo será homenajeado antes, durante y después de los 90 minutos. Además de su familia, también estará presente gran parte del plantel campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

Dónde ver en vivo la despedida de Messi por televisión

El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro) y Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

Cómo ver online el último partido de Messi con la Selección Argentina

Para ver el partido online tenés que acceder a Telecentro Play haciendo clic acá. Recordá ingresar con tus datos de la sucursal virtual. El proceso es rápido y simple.

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Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

A qué hora juega Lionel Messi su último partido con Argentina, país por país

  • 20.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 19.00: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
  • 18.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)
  • 17.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)
  • 16.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Contra quién juega Argentina y en qué estadio

La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre, desde las 20, en un amistoso internacional que tendrá como escenario el Estadio Monumental de River Plate.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados. Más allá del resultado deportivo, la atención estará centrada en el homenaje al capitán argentino. La AFA prepara una ceremonia especial, con invitados, reconocimientos y diferentes sorpresas antes y después del partido.

Por qué Messi se retira de la Selección Argentina

Lionel Messi decidió finalizar su etapa en la Selección Argentina después de más de dos décadas de trayectoria internacional. El rosarino había comunicado su retiro luego del Mundial 2026 y aceptó la invitación para disputar un último encuentro frente al público argentino.

La despedida reunirá a varios integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, quienes fueron invitados junto con sus familias. De esta manera, el capitán podrá cerrar su histórico ciclo acompañado por futbolistas con los que consiguió los títulos más importantes de su carrera en la Selección.

Lionel MessiSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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