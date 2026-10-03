Voluntariado en Chubut: ofrecen alojamiento y comida gratis por 30 horas de trabajo semanales

Vista panorámica de Camarones, en Chubut. Foto: Aire de Santa Fe

Un ecoalojamiento ubicado en Camarones, Chubut, lanzó una convocatoria para personas interesadas en realizar una experiencia de voluntariado en la Patagonia argentina.

La propuesta, publicada en la plataforma Worldpackers, ofrece alojamiento y comida a cambio de 30 horas semanales de trabajo. La permanencia mínima es de 25 días, mientras que quienes sean seleccionados podrán quedarse hasta dos meses.

El establecimiento se encuentra dentro de una histórica estancia ubicada junto a la costa del Mar Argentino, en una zona reconocida por sus paisajes y actividades vinculadas con la fauna marina.

Qué incluye el voluntariado en la Patagonia

Quienes participen del programa recibirán alojamiento gratuito y tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena.

Los paisajes que ofrece Camarones, en Chubut. Foto: chubutpatagonia.gob.ar

Además, tendrán acceso a una cocina equipada, lavadero y bicicletas. La propuesta también contempla la posibilidad de participar en excursiones y distintas actividades recreativas durante el tiempo libre.

El establecimiento cuenta con una reserva de fauna marina, una huerta biodinámica, gallinas y un viñedo ubicado cerca de la costa.

De esta manera, la experiencia combina tareas vinculadas con el funcionamiento del alojamiento y actividades relacionadas con la vida rural y el entorno natural.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

Los participantes deberán cumplir cinco horas diarias de trabajo, distribuidas en dos turnos: dos horas durante la mañana y otras tres por la tarde.

El esquema contempla seis días de trabajo por semana y un día libre, lo que completa las 30 horas semanales requeridas.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Ayudar en la preparación y el servicio de comidas .

Cuidar animales .

Colaborar con reparaciones y trabajos de construcción .

Sembrar y cosechar .

Realizar tareas de mantenimiento en la huerta y el campo.

Las actividades pueden variar de acuerdo con las necesidades del establecimiento y las características de cada jornada.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años y no requiere un nivel avanzado de idiomas.

La experiencia está abierta tanto a viajeros solos como a parejas o dos personas que quieran realizar juntas el voluntariado.

El requisito principal es contar con disponibilidad para permanecer en el establecimiento durante el período acordado. El plazo mínimo es de 25 días, mientras que la estadía máxima alcanza los dos meses.

Camarones, en Chubut. Foto: Plataforma 10

Cómo postularse para el voluntariado en Chubut

Las personas interesadas deberán realizar la postulación y comunicarse con los responsables del establecimiento a través de Worldpackers, la plataforma que conecta viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento a cambio de trabajo o colaboración.

La convocatoria busca voluntarios con disponibilidad durante los próximos meses para participar de las distintas actividades del ecoalojamiento.

Es importante tener en cuenta que los pasajes hasta Chubut, los traslados internos y el seguro de viaje no están incluidos en la propuesta. Esos gastos deberán ser afrontados por quienes sean seleccionados.

Así, el programa ofrece la posibilidad de pasar varias semanas en un entorno natural de la Patagonia, con alojamiento y comidas incluidos, a cambio de colaborar durante 30 horas semanales en las tareas del establecimiento.