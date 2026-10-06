Alerta por peste neumónica en Rusia: la OMS pidió información tras la muerte de una trabajadora

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Rusia más información sobre la muerte de una trabajadora de un laboratorio de la región de Irkutsk, en Siberia, ocurrida el pasado 2 de octubre. La mujer trabajaba en un centro dedicado al estudio de patógenos peligrosos y su fallecimiento está siendo investigado ante la posibilidad de que se trate de un caso de peste neumónica.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó este martes 6 de octubre que el organismo internacional todavía no recibió una notificación oficial de Rusia a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Este mecanismo establece que los países deben informar a la OMS sobre determinados eventos sanitarios que puedan representar una amenaza internacional y responder a las consultas del organismo dentro de un plazo de 24 horas.

Según Lindmeier, la OMS detectó el caso mediante su propio sistema de vigilancia y se comunicó con las autoridades rusas el 3 de octubre. Desde entonces, el organismo mantiene contacto con funcionarios del país para obtener más información.

La región rusa de Irkutsk. Foto: Google Maps.

Expertos de la OMS investigan el posible caso en Siberia

Entre el 3 y el 5 de octubre, la OMS incorporó al seguimiento del caso a expertos técnicos de su oficina regional de Copenhague y de su sede central en Ginebra. Entre los especialistas convocados se encuentran expertos en amenazas sanitarias y agentes patógenos de alto riesgo, debido a la naturaleza del laboratorio en el que trabajaba la mujer fallecida.

La investigación busca determinar cuál fue la causa de la muerte y establecer si efectivamente estuvo relacionada con la peste neumónica, una forma de peste que afecta principalmente los pulmones y que puede transmitirse entre personas a través de gotículas respiratorias. Por el momento, la OMS no confirmó oficialmente que se trate de un caso de peste.

OMS considera “muy bajo” el riesgo sanitario en Europa

A pesar de la preocupación generada por el episodio, la OMS considera que el riesgo sanitario para Europa es “muy bajo”.

La evaluación es diferente para la región de Irkutsk, donde se produjo la muerte. Allí, el organismo considera actualmente que el riesgo se encuentra entre “moderado y bajo”, mientras continúa recopilando información sobre el caso.

La situación también generó preocupación en Estados Unidos, cuyo Gobierno emitió una alerta el domingo 4 de octubre. Un día después, el Kremlin pidió mantener la calma y recomendó basarse exclusivamente en la información proporcionada por el organismo ruso de defensa del consumidor.

Las autoridades rusas sostuvieron que el fallecimiento está relacionado con una “neumonía de etiología no establecida”, sin confirmar que se trate de peste neumónica.

La OMS.

¿Hay cuarentena en hospitales de Irkutsk?

Medios rusos informaron que varios hospitales de Irkutsk, incluido un centro pediátrico, fueron puestos en cuarentena ante la sospecha de un posible caso de peste pulmonar.

Sin embargo, la OMS no confirmó estas medidas y señaló que continúa en contacto con las autoridades rusas para determinar exactamente qué ocurrió y cuál es el nivel de riesgo.

Mientras avanza la investigación, el organismo internacional mantiene una evaluación de riesgo contenida y, por el momento, no considera que el episodio represente una amenaza sanitaria significativa para Europa.