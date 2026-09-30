Buscan voluntarios para trabajar en el Oktoberfest que se realizará en Córdoba: ofrecen alojamiento y 3 días libres por semana

La cuenta regresiva para la Oktoberfest 2026 ya comenzó en Villa General Belgrano, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Córdoba. Mientras la tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza se prepara para recibir a miles de visitantes durante octubre, una particular convocatoria despertó el interés de viajeros que buscan combinar trabajo, experiencia cultural y estadía en las sierras cordobesas.
A través de la plataforma Worldpackers, una anfitriona local abrió la búsqueda de voluntarios para colaborar en una casa de campo ubicada en la villa serrana durante las semanas en las que se desarrollará el popular evento cervecero. La propuesta contempla estadías de entre una y dos semanas e incluye alojamiento en una habitación compartida, acceso a espacios comunes y varios días libres para disfrutar de la celebración.
Cómo conseguir alojamiento en Villa General Belgrano durante la Oktoberfest 2026
La edición 2026 de la Oktoberfest tendrá actividades programadas los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre, fechas en las que Villa General Belgrano volverá a convertirse en el epicentro de la cultura centroeuropea, con espectáculos, gastronomía típica y, por supuesto, cerveza artesanal.
En ese contexto, la convocatoria publicada en Worldpackers aparece como una alternativa para quienes deseen instalarse en la localidad durante la fiesta. Los voluntarios seleccionados podrán hospedarse en una casa de campo y contarán con varios días libres por semana para recorrer el destino o asistir a las distintas actividades del evento.
Qué tareas hay que realizar para participar de esta experiencia
La búsqueda no está relacionada con la organización de la Oktoberfest, sino con el mantenimiento de una propiedad privada. Según la descripción del programa, los participantes deberán colaborar con:
- Mantenimiento y cuidado general de los espacios
- Tareas de jardinería
- Arreglos de cercos
- Pintura y limpieza de sectores comunes
- Poda de arbustos
- Recolección de leña
- Reparaciones del hogar
La anfitriona (Carolina), desarrolla un proyecto vinculado al arte y las artesanías. Por ese motivo, también se valoran conocimientos en redes sociales, producción de contenido digital y comercio electrónico para promocionar sus actividades.
Qué beneficios reciben los voluntarios y qué gastos deben afrontar
Quienes resulten aceptados tendrán una cama en una habitación compartida, acceso a cocina equipada, lavandería, conexión básica a internet, paseos, clases de idiomas y un certificado al finalizar la experiencia.
Uno de los atractivos de la propuesta es la disponibilidad de tres días libres por semana, lo que permite combinar la colaboración con actividades turísticas y la asistencia a la celebración cervecera.
Sin embargo, el programa no cubre todos los costos. Aunque el desayuno figura entre los beneficios, los participantes deben realizar un aporte económico para cubrir esa comida y los servicios de la vivienda. El monto varía según la convocatoria elegida y debe consultarse directamente en la plataforma.
Los gastos de traslado, pasajes, seguro de viaje y otros costos personales también quedan a cargo de cada postulante.
Requisitos y paso a paso para anotarse en la convocatoria
El aviso establece que los interesados deben ser mayores de 21 años y contar con español intermedio o inglés básico. También se especifica la búsqueda de hombres no fumadores, con preferencia por mayores de 35 años.
Las postulaciones son individuales y no se aceptan parejas ni dúos. Además existe otra convocatoria de mantenimiento de la misma anfitriona, orientada principalmente a viajeros extranjeros de entre 21 y 65 años.
Para inscribirse, es necesario crear un perfil de viajero en Worldpackers, completar los datos personales y enviar la solicitud correspondiente. Posteriormente, la anfitriona evalúa las habilidades, experiencia y disponibilidad de cada candidato.
Con la Oktoberfest a la vuelta de la esquina, esta propuesta surge como una opción diferente para quienes buscan vivir desde adentro una de las fiestas más convocantes de la Argentina, combinando turismo, trabajo colaborativo e intercambio cultural en pleno corazón de las sierras cordobesas.
Cómo crear un perfil completo en Worldpackers
- Primero, agrega una foto de perfil que muestra bien tu cara y quien eres.
- Después, actualiza los idiomas que hablas y el nivel de conocimiento de cada uno. Y si aún no hablas ningún idioma, quedate tranquilo que existen varios tipos de voluntariado en los que no hace falta saber otro idioma, Incluso, en cada oportunidad, conseguirás ver si el anfitrión exige algún idioma específico o no.
- Hecho esto, es hora de completar tus habilidades, señalando en cuales eres experto y cuales te gustaria aprender.
- A partir de allí vas a escribir más sobre tus experiencias de vida y viaje, es decir, todo lo que te hizo llegar hasta aquí y convertirte en un ser humano único. Al hablar de tus viajes, es bueno que sepas que compartir los viajes que has hecho dentro de tu país también cuenta mucho. Y para quienes no tuvieron muchas experiencias de viaje, vale hablar sobre lo que esperas de las experiencias colaborativas y tus motivaciones para viajar. En las experiencias de vida esta bueno escribir sobre tus habilidades personales y profesionales y cómo pueden ayudar a los anfitriones en el voluntariado. También es genial mencionar otras experiencias de colaboración, como por ejemplo que compartiste casa con otras personas o que has ayudado a tu comunidad.
- Para cerrar, agrega fotos de momentos y viajes que te hayan marcado. Recuerda elegir fotos que transmitan quien eres y lo que te gusta hacer.
- Si tienes redes sociales, como Instagram o Facebook, hay un espacio en el perfil donde puede agregarlas para que el anfitrión pueda conocerte aún más :)
- Qué te parece hacer un video contando un poco mas sobre ti y el por que quieres tener una experiencia de voluntariado? Claro que eso va a llamar bastante la atención del anfitrión! Solo tienes que hacer el video, subirlo a YouTube y añadir el link en tu perfil!