Buscan voluntarios para trabajar en el Oktoberfest que se realizará en Córdoba: ofrecen alojamiento y 3 días libres por semana

Buscan voluntarios para trabajar en el Oktoberfest que se realizará en Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

La cuenta regresiva para la Oktoberfest 2026 ya comenzó en Villa General Belgrano, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Córdoba. Mientras la tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza se prepara para recibir a miles de visitantes durante octubre, una particular convocatoria despertó el interés de viajeros que buscan combinar trabajo, experiencia cultural y estadía en las sierras cordobesas.

A través de la plataforma Worldpackers, una anfitriona local abrió la búsqueda de voluntarios para colaborar en una casa de campo ubicada en la villa serrana durante las semanas en las que se desarrollará el popular evento cervecero. La propuesta contempla estadías de entre una y dos semanas e incluye alojamiento en una habitación compartida, acceso a espacios comunes y varios días libres para disfrutar de la celebración.

Cómo conseguir alojamiento en Villa General Belgrano durante la Oktoberfest 2026

La edición 2026 de la Oktoberfest tendrá actividades programadas los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre, fechas en las que Villa General Belgrano volverá a convertirse en el epicentro de la cultura centroeuropea, con espectáculos, gastronomía típica y, por supuesto, cerveza artesanal.

El Oktoberfest 2026 tendrá actividades programadas los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

En ese contexto, la convocatoria publicada en Worldpackers aparece como una alternativa para quienes deseen instalarse en la localidad durante la fiesta. Los voluntarios seleccionados podrán hospedarse en una casa de campo y contarán con varios días libres por semana para recorrer el destino o asistir a las distintas actividades del evento.

Qué tareas hay que realizar para participar de esta experiencia

La búsqueda no está relacionada con la organización de la Oktoberfest, sino con el mantenimiento de una propiedad privada. Según la descripción del programa, los participantes deberán colaborar con:

Mantenimiento y cuidado general de los espacios

Tareas de jardinería

Arreglos de cercos

Pintura y limpieza de sectores comunes

Poda de arbustos

Recolección de leña

Reparaciones del hogar

La búsqueda para el Oktoberfest está relacionada con el mantenimiento de una propiedad privada. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

La anfitriona (Carolina), desarrolla un proyecto vinculado al arte y las artesanías. Por ese motivo, también se valoran conocimientos en redes sociales, producción de contenido digital y comercio electrónico para promocionar sus actividades.

Qué beneficios reciben los voluntarios y qué gastos deben afrontar

Quienes resulten aceptados tendrán una cama en una habitación compartida, acceso a cocina equipada, lavandería, conexión básica a internet, paseos, clases de idiomas y un certificado al finalizar la experiencia.

Uno de los atractivos de la propuesta es la disponibilidad de tres días libres por semana, lo que permite combinar la colaboración con actividades turísticas y la asistencia a la celebración cervecera.

Uno de los atractivos de la propuesta de voluntariado es la disponibilidad de tres días libres por semana. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Sin embargo, el programa no cubre todos los costos. Aunque el desayuno figura entre los beneficios, los participantes deben realizar un aporte económico para cubrir esa comida y los servicios de la vivienda. El monto varía según la convocatoria elegida y debe consultarse directamente en la plataforma.

Los gastos de traslado, pasajes, seguro de viaje y otros costos personales también quedan a cargo de cada postulante.

Requisitos y paso a paso para anotarse en la convocatoria

El aviso establece que los interesados deben ser mayores de 21 años y contar con español intermedio o inglés básico. También se especifica la búsqueda de hombres no fumadores, con preferencia por mayores de 35 años.

Las postulaciones son individuales y no se aceptan parejas ni dúos. Además existe otra convocatoria de mantenimiento de la misma anfitriona, orientada principalmente a viajeros extranjeros de entre 21 y 65 años.

Esta propuesta surge como una opción diferente para quienes buscan vivir una de las fiestas más convocantes. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Para inscribirse, es necesario crear un perfil de viajero en Worldpackers, completar los datos personales y enviar la solicitud correspondiente. Posteriormente, la anfitriona evalúa las habilidades, experiencia y disponibilidad de cada candidato.

Con la Oktoberfest a la vuelta de la esquina, esta propuesta surge como una opción diferente para quienes buscan vivir desde adentro una de las fiestas más convocantes de la Argentina, combinando turismo, trabajo colaborativo e intercambio cultural en pleno corazón de las sierras cordobesas.

Cómo crear un perfil completo en Worldpackers