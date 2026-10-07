En 1820, Juan Manuel de Rosas compró una estancia cerca de una laguna: instaló 60 arados, reunió a sus milicianos y construyó un rancho de 140 toneladas

Utilizó 60 arados y organizó a los Colorados del Monte Foto: Municipalidad del Monte

Antes de convertirse en una de las figuras más poderosas y controvertidas de la historia argentina, Juan Manuel de Rosas pasó buena parte de su vida entre caballos, cultivos y extensas llanuras bonaerenses.

Lejos de los despachos oficiales, encontró en una estancia cercana a San Miguel del Monte el lugar ideal para desarrollar su capacidad como administrador rural.

La propiedad se llamaba Los Cerrillos. Estaba ubicada en una región de la antigua frontera bonaerense, donde convivían grandes establecimientos ganaderos, fortines, caminos difíciles y enormes superficies de campo abierto.

En 1820, Rosas adquirió aquellas tierras junto con Juan Nepomuceno Terrero y los hermanos Luis y Manuel Dorrego. La estancia pronto se transformó en un centro productivo y militar que resultaría fundamental para su ascenso político.

La estancia en la que funcionaron 60 arados al mismo tiempo

Durante las primeras décadas del siglo XIX, gran parte de la riqueza de Buenos Aires dependía de las estancias. El ganado proporcionaba carne, cuero y grasa, mientras que la agricultura comenzaba a extenderse por la campaña.

En Los Cerrillos, Rosas aplicó un sistema de administración estricto. Organizaba a los trabajadores, controlaba los cultivos y establecía instrucciones precisas para el cuidado de los animales y las herramientas.

En 1820, Juan Manuel de Rosas compró la estancia Los Cerrillos Foto: Municipalidad del Monte

Uno de los datos más sorprendentes es que en sus campos llegaron a funcionar 60 arados simultáneamente, una cifra extraordinaria para una época en la que las tareas rurales dependían de la fuerza humana y animal.

Rosas comprendió que una estancia no solo podía producir riqueza. También podía convertirse en una sólida estructura de poder, con trabajadores, alimentos, caballos y una autoridad centralizada.

Los peones que se convirtieron en soldados

El año 1820 fue uno de los períodos más inestables de la historia argentina. La caída del gobierno central provocó una profunda crisis política y numerosos cambios de autoridades.

En ese contexto, Rosas organizó una fuerza formada por trabajadores de sus establecimientos. Más de 100 hombres vinculados con Los Cerrillos fueron armados y equipados para colaborar con el gobierno bonaerense.

El sitio original donde estaba Foto: Municipalidad del Monte

Aquel grupo dio origen a los Colorados del Monte, llamados así por el tono de sus uniformes. Los mismos hombres que cuidaban el ganado y trabajaban la tierra podían transformarse rápidamente en soldados preparados para obedecer las órdenes de su jefe.

Esa organización demostró la influencia que Rosas había conseguido entre los habitantes de la campaña mucho antes de llegar al gobierno provincial.

El rancho de Rosas que pesaba 140 toneladas

Dentro de la estancia se encontraba el famoso Rancho de Rosas, una construcción con paredes de barro y paja de aproximadamente 45 centímetros de espesor.

La vivienda tenía cinco habitaciones sucesivas y un techo fabricado con materiales vegetales, unidos mediante tientos de cuero de potro. Rosas pasó largas temporadas allí mientras administraba sus actividades agrícolas y ganaderas.

Trasladado del fuerte Foto: Revisionistas

Con el paso del tiempo, el rancho se convirtió en uno de los pocos testimonios materiales de su vida rural.

En 1987, la construcción fue donada a San Miguel del Monte. Sin embargo, debía recorrer unos 60 kilómetros para llegar a su nuevo destino.

Como desarmarla podía provocar daños irreparables, los especialistas decidieron trasladarla entera. El edificio fue elevado y colocado sobre una plataforma con alrededor de 120 ruedas hidráulicas.

La historia del rancho de 140 toneladas que fue trasladado entero Foto: Municipalidad del Monte

El rancho, de aproximadamente 140 toneladas, avanzó lentamente por caminos rurales hasta llegar al centro de San Miguel del Monte, donde permanece como parte del patrimonio histórico local.

La historia de Los Cerrillos revela una faceta menos conocida de Rosas. Su poder no comenzó únicamente en los salones políticos de Buenos Aires, sino entre arados, caballos, peones y campos abiertos, dentro de una estancia que marcó su camino hacia el gobierno.