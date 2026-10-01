De tierra árida a un mar de flores: qué hay detrás del increíble fenómeno que llenó de color al desierto de Atacama

Miles de flores amarillas, violetas y blancas transformaron el paisaje árido de Atacama. Foto: Captura de pantalla Viory | Mejorada con Gemini IA para Canal26.com.

Parece imposible, pero está ocurriendo: el desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, comenzó a cubrirse de flores. Uno de los lugares más secos del planeta atraviesa una transformación extraordinaria después de las lluvias excepcionales registradas durante el invierno.

El fenómeno, conocido como Desierto Florido, permite que semillas, bulbos y otras estructuras vegetales que permanecen inactivas durante largos períodos vuelvan a germinar.

El desierto más seco del planeta se llenó de flores: esperan una floración extraordinaria en octubre. Video: Viory.

En algunos sectores de la Región de Atacama, las precipitaciones superaron los 180 milímetros, un registro extraordinario para una zona caracterizada por su extrema aridez. Ahora, las autoridades esperan que la floración alcance su máxima expresión durante octubre, con una superficie que podría llegar a unas 15.000 hectáreas.

El desierto de Atacama se transforma después de las lluvias

El paisaje habitual del desierto está compuesto por grandes extensiones de arena, piedras y suelo prácticamente desnudo. Sin embargo, cuando se combinan determinadas condiciones de humedad y temperatura, la vegetación que permanece bajo tierra puede volver a desarrollarse.

El desierto de Atacama se cubrió de flores tras las lluvias excepcionales del invierno.. Foto: Captura de pantalla Viory.

La Comisión Regional del Desierto Florido prevé que durante 2026 la floración se extienda por distintos sectores de la región, desde Caldera hasta Freirina, y que la mayor diversidad de especies pueda observarse hacia mediados de octubre.

El cambio ya puede observarse incluso desde el espacio. Imágenes del satélite Copernicus Sentinel-2, tomadas el 21 de septiembre, muestran una diferencia marcada entre el paisaje de septiembre de 2025 y el de este año, cuando la vegetación comenzó a ocupar grandes sectores del territorio.

Vegetación detectada por satélite en la Región de Atacama mediante NDVI. (21/09/26). Foto: X / @meteo_copiapo.

El secreto estaba escondido bajo la tierra

La explicación del fenómeno está en el subsuelo. El desierto conserva un verdadero banco natural de semillas capaz de permanecer inactivo durante extensos períodos de sequía. También existen especies conocidas como geófitas, que sobreviven mediante estructuras subterráneas como bulbos, rizomas y tubérculos.

Cuando llega suficiente agua, estas plantas pueden activarse rápidamente, crecer, florecer y producir nuevas semillas antes de que vuelva la aridez. Según la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), el Desierto Florido puede reunir más de 200 especies de plantas anuales y geófitas.

Entre las especies que pueden aparecer se encuentran los característicos suspiros blancos, una de las especies endémicas más emblemáticas que despierta en masa con las lluvias invernales en el desierto de Atacama, y patas de guanaco, responsables de algunos de los colores más llamativos que cubren el paisaje durante estas temporadas.

¿Qué tiene que ver El Niño con las flores del desierto de Atacama?

Las lluvias excepcionales registradas este año están relacionadas con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede modificar los patrones de circulación atmosférica y precipitaciones.

En la Región de Atacama, el agua caída durante el invierno generó las condiciones necesarias para activar parte de la vegetación que permanece bajo tierra. Sin embargo, los especialistas aclaran que El Niño por sí solo no garantiza una floración. La cantidad de lluvia, su distribución, la temperatura y las características del suelo también influyen en la respuesta de las plantas.

Este año, la combinación de factores resultó especialmente favorable. En algunas zonas se registraron más de 180 milímetros de precipitaciones, una cantidad excepcional para el desierto.

Las lluvias despertaron semillas y bulbos que permanecían ocultos bajo la tierra. Foto: NA.

Un fenómeno que despierta todo el ecosistema

El cambio no es solamente visual. Cuando aparecen las flores, también se modifica temporalmente la vida del desierto. La vegetación proporciona alimento y refugio para insectos, aves, reptiles y pequeños mamíferos, mientras que los polinizadores encuentran allí una fuente extraordinaria de alimento.

Por eso, el Desierto Florido es también un fenómeno de gran importancia para la biodiversidad y para el estudio de la capacidad de adaptación de las especies a condiciones extremas.

La aparición de las plantas, además, genera una importante expectativa entre turistas y fotógrafos que llegan a la Región de Atacama para observar un paisaje que puede desaparecer nuevamente cuando regrese la sequía.

La floración podría alcanzar su máximo esplendor durante octubre, según las autoridades. Foto: Captura de pantalla Viory.

Octubre será el momento clave para ver el Desierto Florido

Aunque la floración ya comenzó, el espectáculo todavía no alcanzó su máximo desarrollo. Las autoridades esperan que la mayor diversidad y abundancia de flores se produzca hacia mediados de octubre, aunque la fecha puede variar según las condiciones de cada sector. La superficie alcanzada podría llegar a unas 15.000 hectáreas.

La llegada de visitantes también representa un desafío para la conservación. Conaf recomienda observar las flores sin tocarlas, respetar los senderos habilitados y evitar circular con vehículos sobre las zonas de vegetación.

El fenómeno atrae a turistas y fotógrafos que buscan retratar el particular paisaje del desierto. Foto: Captura de pantalla Viory.

El motivo es sencillo: pisar las plantas o compactar el suelo puede afectar un ecosistema que necesita de esas estructuras vegetales para volver a florecer cuando las condiciones sean favorables.

Así, durante unas pocas semanas, uno de los desiertos más áridos del planeta cambia por completo de aspecto. Las lluvias despertaron una vida que permanecía escondida bajo la tierra y el Atacama se prepara para una nueva explosión de colores durante octubre.