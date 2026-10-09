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El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

El evento internacional para los fanáticos del asado reunirá a los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina, quienes cocinarán en vivo ante el público utilizando técnicas ancestrales de cocción con leña y fuego abierto.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires.
El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires. Foto: Instagram meatandfirefest
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La cultura del asado tiene decenas de celebraciones a lo largo del año en Buenos Aires, pero este fin de semana largo llegará una propuesta que busca ir un paso más allá. Se trata de Meat & Fire, el reconocido festival gastronómico nacido en Barcelona que convirtió al fuego en una experiencia cultural y sensorial, y que ahora tendrá su primera edición en suelo argentino.

Durante tres jornadas consecutivas, el Hipódromo de Palermo se transformará en el gran punto de encuentro para amantes de la parrilla, la carne y la cocina a las brasas. El evento reunirá a algunos de los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina, quienes cocinarán en vivo ante el público utilizando técnicas ancestrales de cocción con leña y fuego abierto.

Qué es Meat & Fire, el festival gastronómico que nació en Barcelona y llega por primera vez al país

Después de cuatro exitosas ediciones en Barcelona, Meat & Fire eligió a Buenos Aires como su primera sede internacional. La propuesta combina gastronomía, espectáculos, música en vivo, charlas especializadas, demostraciones culinarias, productores regionales y un mercado artesanal, en un formato pensado para celebrar la cultura del fuego en todas sus expresiones.

El evento internacional para los fanáticos del asado reunirá a los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina.
Meat & Fire reunirá a algunos de los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina. Foto: Instagram meatandfirefest

La organización confirmó que el encuentro se realizará los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, con actividades ininterrumpidas entre las 12 del mediodía y la medianoche. El acceso principal estará ubicado sobre la esquina de las avenidas Libertador y Dorrego.

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Además de las tradicionales parrillas argentinas, participarán cocineros provenientes de países como España, Italia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, consolidando un verdadero recorrido gastronómico internacional alrededor de las brasas.

Los mejores parrilleros del mundo cocinarán en vivo: chefs, shows y experiencias alrededor del fuego

Entre los nombres confirmados aparecen figuras destacadas de la gastronomía nacional e internacional. El listado incluye a Pablo Rivero (Don Julio), Juan Gaffuri (Elena), Germán Sitz (La Carnicería), Sebastián Cardamoni (Fogón Asado), Juan Ignacio Barcos (Madre Rojas), además de referentes extranjeros como Hideki Matsuhisa (Koy Shunka, Barcelona), Vincenzo Cugliari (Trattoria Dall’Oste, Florencia) y Pasquale Maravita (La Baita Braceria, Nápoles), entre otros.

El evento internacional para los fanáticos del asado reunirá a los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina.
El festival de las brasas Meat & Fire eligió a Buenos Aires como su primera sede internacional. Foto: Instagram meatandfirefest

Según la organización, el festival contará con cerca de 30 parrillas y estaciones gastronómicas, donde el público podrá observar en directo las distintas técnicas de cocción, participar de degustaciones y conocer productos de diferentes regiones.

Entradas para Meat & Fire: cuánto cuestan los tickets y cómo funciona el sistema Meatcoin

Para ingresar al festival existen seis modalidades de tickets que pueden adquirirse a través del sitio oficial meatandfire.org o en las boleterías del predio. Todas las entradas incluyen una copa de cristal conmemorativa y acceso libre a las actividades, demostraciones y shows.

El evento internacional para los fanáticos del asado reunirá a los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina.
El festival de las brasas Meat & Fire contará con cerca de 30 parrillas y estaciones gastronómicas. Foto: Instagram meatandfirefest

Los valores son los siguientes:

  • Entrada General (1 día): $15.000
  • Abono 3 días: $30.000
  • Foodie Pass: $35.000 e incluye 30 Meatcoins para consumiciones
  • Master of Fire: $90.000 con acceso ilimitado durante las tres jornadas y 90 Meatcoins incluidos
  • Friends on Fire 3x4 (1 día): $45.000 para cuatro personas
  • Abono 3 días Friends on Fire 3x4: $90.000 para cuatro personas durante todo el festival

Dentro del predio funcionará el sistema de pago propio denominado Meatcoin, donde cada moneda equivale a $1.000. Los asistentes recibirán una pulsera cashless recargable mediante la web oficial o en terminales habilitadas en el Hipódromo.

En cuanto a la oferta gastronómica, los platos principales tendrán un valor unificado de 17 Meatcoins ($17.000), mientras que las cervezas y copas de vino costarán 10 Meatcoins ($10.000). Las bebidas sin alcohol oscilarán entre 5 y 6 Meatcoins, equivalentes a entre $5.000 y $6.000.

El evento internacional para los fanáticos del asado reunirá a los más destacados parrilleros y chefs de Argentina, Europa y América Latina.
Meat & Fire promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de 2026. Foto: Instagram meatandfirefest

Meat & Fire, una cita imperdible para los fanáticos del asado

Con el prestigio acumulado en Europa y una ciudad reconocida mundialmente por su tradición parrillera como anfitriona, Meat & Fire promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de 2026. Durante tres días, el fuego dejará de ser solamente una técnica de cocción para transformarse en el protagonista de una experiencia que combinará sabor, espectáculo y cultura en el corazón de Buenos Aires.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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