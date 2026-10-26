Karla Gastélum, veterinaria: “Este 27 de octubre, ponle una vela a tu perrito que ya no está; esa noche nuestras mascotas regresan a casa, siguiendo la luz”

Cada 27 de octubre, numerosas familias mexicanas preparan altares con fotografías, velas y objetos personales para recordar a sus mascotas fallecidas. Foto: Unsplash / Instagram - fepa.vet.

Cada 27 de octubre, miles de familias mexicanas preparan un espacio especial para recordar a los perros y gatos que alguna vez formaron parte de sus vidas. Según una tradición vinculada al Día de Muertos, esa noche las almas de las mascotas fallecidas regresan simbólicamente a sus hogares, guiadas por la luz de las velas y el cariño de quienes todavía las recuerdan.

En este contexto, la veterinaria Karla Gastélum, conocida en redes sociales como @vet.karlagastelum, compartió un mensaje que invita a transformar la tristeza de una pérdida en un gesto de amor y agradecimiento.

“Este 27 de octubre, ponle una vela a tu perrito que ya no está. Dicen que esa noche nuestras mascotas regresan a casa, siguiendo la luz”, expresó la profesional en una publicación difundida en Instagram.

Por qué el 27 de octubre se recuerda a las mascotas fallecidas

En México, el Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, en los últimos años se popularizó la costumbre de dedicar el 27 de octubre a los animales de compañía que murieron.

Esta fecha forma parte de una práctica contemporánea que muchas familias incorporaron a sus celebraciones, aunque no existe un calendario único de ofrendas que se respete de la misma manera en todas las regiones.

La creencia sostiene que las mascotas pueden regresar durante esa noche para reencontrarse espiritualmente con las personas que las cuidaron. Por eso, algunas familias preparan pequeños altares con fotografías, alimentos y objetos que pertenecieron a sus animales.

Qué poner en la ofrenda del 27 de octubre para perros y gatos

Gastélum recomendó preparar un espacio que conserve los recuerdos más significativos de cada mascota. “Ponle su foto, su plato con un poquito de lo que más le gustaba, su juguete, su collar. Lo que te lo traiga de vuelta”, escribió.

La veterinaria Karla Gastélum invita a recordar a los perros y gatos que ya no están mediante un gesto simbólico de amor, gratitud y despedida. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

La veterinaria también recordó que esta tradición no está dedicada exclusivamente a los perros: los gatos que fallecieron tienen su lugar en esta conmemoración.

Más allá de los elementos materiales, el sentido de la ofrenda está relacionado con el vínculo afectivo que permanece después de la muerte del animal. Una fotografía, un juguete desgastado o un collar pueden representar años de compañía y momentos compartidos.

El emotivo consejo de Karla Gastélum para quienes perdieron una mascota

Uno de los fragmentos más conmovedores del mensaje de la veterinaria está dirigido a las personas que todavía sienten tristeza por la ausencia de sus animales. “Mientras la vela esté prendida, platícale. Dile lo que no alcanzaste a decirle”, propuso Gastélum.

La profesional también invitó a agradecer los pequeños gestos cotidianos que construyeron esa relación: las esperas junto a la puerta, las noches compartidas y la compañía durante los momentos difíciles. “Si todavía te duele, está bien. Es porque lo quisiste mucho”, señaló.

Para quienes atraviesan el duelo por una mascota, este tipo de rituales puede convertirse en una oportunidad para expresar emociones, recuperar recuerdos y encontrar una forma personal de despedida.

Flores de cempasúchil, juguetes, collares y platos de comida forman parte de las ofrendas dedicadas a las mascotas durante esta tradición vinculada al Día de Muertos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Los cuidados que recomienda la veterinaria al preparar el altar para mascotas

Además del mensaje emotivo, Gastélum incluyó una advertencia importante para las familias que conviven con otros animales. “Y si en casa tienes otro peludito, pon el chocolate de la ofrenda donde no lo alcance y la vela lejos de su cola”, recomendó.

El chocolate contiene sustancias tóxicas para perros y gatos, mientras que las velas encendidas pueden provocar quemaduras o incendios si quedan al alcance de una mascota. Por seguridad, es preferible utilizar velas LED y mantener los alimentos peligrosos fuera de su alcance.

La publicación concluye con una reflexión que resume el sentido de esta tradición: “Ellos nos acompañan unos años. Nosotros los recordamos toda la vida”.

Así, el 27 de octubre se convierte para muchas familias en una fecha para recordar que, aunque la presencia física de una mascota termina, el cariño y los recuerdos pueden permanecer durante toda la vida.