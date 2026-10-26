Débora Gargaglione, psicóloga y gerontóloga, sobre los cuidados paliativos: “El miedo a la muerte, al dolor, o a convertirse en una carga son parte del sufrimiento que no puede verse a simple vista”

Cuidados paliativos. Foto: EFE

Los cuidados paliativos son un abordaje destinado a personas que atraviesan enfermedades que amenazan o limitan la vida. Su objetivo no es tratar una enfermedad, sino aliviar síntomas como el dolor o la dificultad respiratoria, disminuir la angustia, evitar sufrimientos y procedimientos innecesarios, sostener la mayor autonomía posible y cuidar la calidad de vida, contemplar las dimensiones psicológicas, familiares, vinculares y espirituales de cada persona. En otras palabras, los cuidados paliativos no significan “dejar de hacer”, sino “hacer de otra manera, poniendo el cuidado y las necesidades de la persona en el centro”, subrayó la doctora Liliana Lombisani, Directora Médica de Edificio Manantial y especialista en geriatría (MN 99127 / MP 223377).

Hablar de cuidados paliativos todavía suele asociarse con los últimos días de vida, con el momento en que “ya no hay nada más para hacer”. Pero esa mirada está cambiando y comenzó a adquirir particular importancia en las residencias de larga estadía, donde conviven personas mayores con enfermedades avanzadas, fragilidad, demencia o distintos niveles de dependencia.}

De la “muerta digna” a los cuidados paliativos

Hasta ahora, la muerte se ha hospitalizado, alejándose de la vida cotidiana y familiar. La medicina moderna puede prolongar la vida, aunque a veces solo prolonga la agonía y el sufrimiento, olvidando los deseos del paciente. “La muerte digna es el derecho a morir en condiciones adecuadas de cuidado, y por eso se están instrumentando lo que llamamos ‘cuidados paliativos humanizados en residencias de larga estadía’, donde es posible respetar la autonomía y los valores de cada persona, sin dolor y acompañado, explicó Débora Gargaglione, psicóloga y licenciada en gerontología.

Uno de los puntos centrales es la necesidad de no esperar a una crisis para comenzar a pensar en cuidados paliativos. Cuando esas necesidades no son detectadas a tiempo, una descompensación puede desencadenar una sucesión de guardias, internaciones, estudios o tratamientos que, aun siendo técnicamente posibles, pueden no coincidir con los deseos, prioridades u objetivos de cuidado de esa persona. Llegar antes permite saber qué requiere ese paciente, qué tratamientos aceptaría, qué situaciones preferiría evitar y de qué manera desea ser acompañado, en algunas ocasiones, al final de la vida.

En Argentina los cuidados paliativos están reconocidos como un derecho. La Ley Nacional 27.678, sancionada en 2022, establece el acceso universal a una atención integral para personas con enfermedades que amenazan o limitan la vida en los sistemas público, privado y de la seguridad social, incluyendo el acompañamiento a las familias. Sin embargo, su aplicación dentro de las residencias de larga estadía todavía enfrenta dificultades vinculadas con la organización institucional, la falta de protocolos específicos, la capacitación de los equipos y la disponibilidad de distintas herramientas terapéuticas.

El desafío, por lo tanto, no pasa solamente por cumplir formalmente con una ley, sino por convertir estos principios en prácticas cotidianas, y para eso se necesita de equipos interdisciplinarios, formación continua y una transformación cultural que permita anticipar escenarios y planificar las decisiones junto con cada residente y su familia, manteniendo como prioridades la dignidad, la autonomía y la reducción del sufrimiento.

La Planificación Anticipada de los Cuidados

Una de las herramientas más importantes para lograrlo es la Planificación Anticipada de los Cuidados: “Se trata de conversar antes de que aparezca una urgencia sobre qué tratamientos desea recibir una persona, cuáles preferiría evitar, quién debería intervenir en las decisiones y dónde quisiera permanecer si su enfermedad avanza”, manifestó Lombisani. Y agregó: “Las directivas anticipadas permiten dejar expresada esa voluntad para un futuro en el que eventualmente la persona ya no pueda comunicarla; hablar de estas cuestiones no significa anticipar la muerte, sino anticipar el cuidado”.

Para muchas personas mayores, una residencia de larga estadía dejó de ser una institución lejana para convertirse en su hogar porque en él están sus pertenencias, ejerce sus rutinas y sostiene vínculos sociales. Y cuando las condiciones clínicas lo permiten, permanecer allí resulta más acorde que una hospitalización.

Sin embargo, la doctora destacó que, de todos modos, los cuidados paliativos no se limitan solo al residente. “Una enfermedad avanzada repercute en todo el entorno afectivo y puede generar temores, agotamiento, incertidumbre, culpa o sobrecarga en quienes acompañan. Por eso, la persona y su familia son consideradas como una unidad de cuidado en un abordaje que busca disminuir el sufrimiento, fortalecer los recursos familiares, prevenir la sobrecarga del cuidador y acompañar el proceso de adaptación y de duelo”.

La importancia del acompañamiento psicológico

Para responder a este entramado complejo es necesario un equipo interdisciplinario capaz de abordar el cuerpo, la mente, los vínculos y la dimensión espiritual: médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapistas ocupacionales y asistentes forman parte de un esquema que debe trabajar con la persona alojada y su familia.

Débora Gargaglione, psicóloga institucional de Edificio Manantial, puso énfasis en el acompañamiento psicológico. “El miedo a la muerte, al dolor, a convertirse en una carga, o a la necesidad de despedirse forman parte del sufrimiento que no siempre puede verse a simple vista”, señaló. Y continuó: “Desde esa perspectiva, la intervención psicológica debe ser continua, preventiva y respetuosa, facilitando los procesos de adaptación sin imponer decisiones ni tiempos porque, en última instancia, hablar de cuidados paliativos es hablar de la calidad de vida, la autonomía, la dignidad de las personas; significa redefinir qué necesita esa persona en cada etapa de su vida”.

Respecto al paciente, el sujeto central de estas historias, el objetivo es que el tiempo que le queda de vida pueda ser transitado con calidad, acompañamiento y propósito. Y que, cuando llegue el final, la pregunta central deje de ser cuánto más puede hacerse y se convierta en qué necesita para estar confortable y ser cuidado de acuerdo a lo que quiere.

Para finalizar, Lombisani sintetizó este proceso de acompañamiento en las residencias de larga estadía: “El cambio de paradigma consiste en dejar de pensar los cuidados paliativos como aquello que aparece cuando ya no hay nada más por hacer porque reconocer las necesidades tempranamente permite evitar sufrimientos, disminuir decisiones tomadas bajo presión y respetar mejor la voluntad de cada residente”.