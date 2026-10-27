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Asilo político en Estados Unidos: qué es y por qué Flávio Bolsonaro busca protección de Donald Trump

Tras perder el balotaje, el senador brasileño busca llegar a territorio estadounidense. Sus aliados anticiparon que solicitará protección al gobierno de Donald Trump.

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Donald Trump y Flávio Bolsonaro brasil eeuu asilo político
Según informó Metrópoles este martes, Flávio Bolsonaro salió de Brasil acompañado por su esposa y sus dos hijas con ayuda de un grupo reducido de colaboradores. Foto: Reuters y EFE
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El asilo político volvió al centro de la atención internacional este martes 27 de octubre después de que medios brasileños informaran que Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil, se dirige a Estados Unidos con la intención de solicitar protección al gobierno de Donald Trump. Según publicó el periodista Igor Gadelha en Metrópoles, aliados del senador aseguraron que presentará el pedido cuando llegue a territorio estadounidense y hasta el momento, no existe confirmación pública de que la solicitud haya sido formalizada.

Qué es el asilo político y quién puede solicitarlo en Estados Unidos

El asilo político es una forma de protección internacional que permite a determinadas personas permanecer en un país cuando acreditan que sufrieron persecución o tienen un temor fundado de sufrirla si regresan a su lugar de origen.

En Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece que los solicitantes deben demostrar que ese riesgo está relacionado con su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.

La protección contempla casos en los que una persona es perseguida por sus posiciones políticas, pero perder una elección o enfrentar una investigación judicial no constituye automáticamente una causa suficiente para obtener asilo. La decisión depende de las circunstancias individuales y de las pruebas presentadas ante las autoridades migratorias estadounidenses.

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Flávio Bolsonaro.
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué se sabe del pedido de asilo de Flávio Bolsonaro a Donald Trump

Según informó Metrópoles, Flávio Bolsonaro salió de Brasil acompañado por su esposa y sus dos hijas, con ayuda de un grupo reducido de colaboradores. La publicación sostuvo que sus aliados en Estados Unidos informaron al gobierno de Donald Trump sobre el desplazamiento y que el senador tiene previsto solicitar asilo una vez que llegue al país.

De acuerdo con esa versión, el destino inicial sería Florida, donde podría encontrarse con su hermano Eduardo Bolsonaro durante el miércoles 28 de octubre. Sin embargo, la salida de Brasil y el itinerario del senador todavía presentan versiones contradictorias, ya que el coordinador de su campaña, Rogério Marinho, había negado anteriormente que Bolsonaro hubiera abandonado el territorio brasileño, según publicó UOL.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina aseguró que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro al país pese a las versiones sobre un avión privado en Puerto Iguazú. El vocero presidencial Adrián Ravier también descartó que hubiera solicitado asilo al gobierno de Javier Milei.

Cómo se tramita el asilo político en Estados Unidos y quién decide si se concede

Según la información oficial de USCIS, una persona que busca asilo debe encontrarse en Estados Unidos y cumplir los requisitos previstos por la legislación migratoria. Generalmente, la solicitud se realiza mediante el formulario I-589, dentro del primer año posterior a su llegada.

Existen dos procedimientos principales: el asilo afirmativo, que se solicita ante USCIS; y el defensivo, que se tramita ante un juez de inmigración cuando la persona enfrenta un procedimiento de expulsión.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil
Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil. Foto: REUTERS

Aunque Flávio Bolsonaro buscaría protección bajo la administración de Trump, la presentación de un pedido no significa que el presidente estadounidense conceda personalmente el asilo ni que su aprobación esté garantizada. La resolución corresponde a las autoridades competentes, conforme al procedimiento aplicable.

En el caso del senador brasileño, todavía resta confirmar oficialmente su llegada a Estados Unidos y la eventual presentación de la solicitud. Solo entonces podría iniciarse el trámite para evaluar si reúne las condiciones legales necesarias.

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