Alerta máxima por gatos negros en peligro en octubre: por qué las protectoras recomiendan extremar cuidados antes de Halloween

Gato negro Foto: unsplash

A medida que se acercan los festejos de Halloween, las organizaciones dedicadas al rescate y la protección animal advirtieron sobre un fenómeno que se repite año tras año: el aumento de solicitudes para adoptar gatos negros y blancos. Esto se debe a que, en la noche del 31 de octubre, se suelen hacer rituales de magia negra y prácticas esotéricas que incluyen el maltrato o incluso el sacrificio de animales.

La alerta inicial fue planteada a través de la protectora de animales de Rosario “Protectora Rosarina”, cuya presidenta, Cintia Di Mónaco, señaló en diálogo con los medios de comunicación que los pedidos comienzan a multiplicarse desde mediados de octubre, especialmente en las redes sociales.

Las protectoras de animales piden cuidar a los gatos negros en vísperas de Halloween Foto: Pinterest

Frente a esta situación, distintas agrupaciones de todo el país recomiendan extremar los controles antes de entregar una mascota y prestar atención a determinadas conductas de quienes solicitan una adopción.

Por qué crece la preocupación por los gatos negros antes de Halloween

Según explicó Di Mónaco en diálogo Radio 2, las organizaciones detectan un incremento de las solicitudes para adoptar gatos negros a partir del 10 o el 15 de octubre, con una fuerte presencia de publicaciones en Facebook. “Pasa y cada vez más, eso es lo increíble. A partir del 10 o 15 de octubre notamos que empiezan los pedidos de ‘quiero un gatito negro’ por todos lados, con mucha fuerza en Facebook por la masividad”, advirtió la referente proteccionista rosarina.

La preocupación se relaciona en base a que los gatitos suelen ser asociados a la brujería y a determinadas prácticas esotéricas. Y, de acuerdo con los proteccionsitas, algunas personas llegan a solicitar en los formularios de forma explícita un ejemplar negro o blanco para utilizarlos como ofrendas, mientras que otros intentan ocultar sus intenciones bajo el pretexto de una adopción convencional.

Las protectoras de animales piden cuidar a los gatos negros en vísperas de Halloween Foto: Pinterest

Las protectoras también aclaran que Halloween y el Día de los Muertos son celebraciones culturales que no implican, por sí mismas, maltrato animal ni promueven el sacrificio de mascotas. La advertencia apunta a posibles conductas individuales y a la necesidad de evitar que los animales queden expuestos a situaciones de riesgo.

Cuáles son las señales de alerta al dar un gato en adopción

Las agrupaciones proteccionistas identificaron algunos comportamientos que pueden despertar sospechas durante el proceso de adopción. Si bien ninguna señal permite determinar por sí sola las intenciones de una persona, prestar atención a varias de ellas puede ayudar a reforzar los controles:

Preferencia insistente por gatos cachorros: algunas solicitudes se concentran específicamente en animales muy pequeños, que pueden resultar más fáciles de manipular que los adultos.

Urgencia por retirar al animal: otra señal de alerta es la insistencia en llevárselo de inmediato, sin respetar los tiempos habituales del proceso de adopción.

Rechazo a los controles previos: las personas que se niegan a recibir una visita en su domicilio o insisten en retirar al gato sin verificar las condiciones del hogar pueden generar dudas.

Falta de interés por el bienestar de la mascota: también es importante observar si quien solicita la adopción pregunta por la alimentación, la salud, las necesidades y los cuidados que requiere el animal.

Ante estas situaciones, las organizaciones recomiendan no apresurar la entrega y mantener los protocolos habituales para comprobar que el gato será recibido en un entorno seguro.

Las protectoras de animales piden cuidar a los gatos negros en vísperas de Halloween Foto: Pinterest

Qué hacer si encontramos un gato negro en la calle durante Halloween

Ante las advertencias de las protectoras por posibles adopciones con fines rituales durante Halloween, los especialistas en protección animal recomiendan actuar con precaución, sin caer en el pánico ni asumir que toda persona que se acerca a un gato negro tiene malas intenciones. En su lugar, lo ideal es hacer lo suguiente: