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Moria Casán habló entre lágrimas sobre la muerte de su chofer Coco: “Estuvimos separados, pero pasé muy buenos años con él”

La conductora recibió la noticia durante su programa y recordó la relación que los unió durante décadas. “Me da pena que murió solito”, dijo entre lágrimas.

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Murió el chofer de Moria Casan
Murió el chofer de Moria Casan Foto: Captura
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Moria Casán protagonizó un momento de profundo dolor al enterarse en vivo en su programa, La Mañana con Moria, de la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, quien fue su chofer durante varias décadas y ocupó un lugar importante en su historia personal.

La noticia la tomó por sorpresa y, sin poderlo controlar, rompió en llanto. Entre lágrimas, La One recordó los años que compartieron cuando él era su chofer, los conflictos que los alejaron y el reencuentro que lograron antes de su fallecimiento. “Me da lástima que se murió solito”, expresó con dolor.

Murió el chofer de Moria Casan
Murió el chofer de Moria Casan Foto: Captura

Cómo fue la reacción de Moria Casán al enterarse del fallecimiento de su histórico chofer

La noticia llegó durante la emisión del programa, cuando su asistente, Galo Sotto, le comunicó el fallecimiento de Coco. Visiblemente afectada por la situación, Moria interrumpió el ritmo habitual del ciclo para compartir lo ocurrido con la audiencia. “Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida”, anunció.

Coco la había acompañado gran parte de su carrera artística y, como todo en la vida de La One, el vínculo también tuvo momentos complicados y de peleas, atravesadas por los problemas de adicción del hombre, que hicieron que estuviera apartado de su cargo durante un tiempo.

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Mansión de Moria Casán
Moria despidió a su histórico chofer tras enterarse de su muerte
Moria depsidió a su histórico chofer en vivo

Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo”, relató Casán. A la vez, recordó que fue ella quien lo ayudó a salir de situaciones difíciles: “Yo al principio le pagué el abogado para que saliera de la cárcel... después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica”, contó.

A pesar de haber estado peleados, Moria destacó que ambos pudieron acercarse nuevamente durante el último tiempo. La preparación de su serie biográfica fue una oportunidad para recuperar el diálogo y reconstruir parte de la relación que habían mantenido durante tantos años. “Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él. Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero”, expresó entre lágrimas.

Antes de continuar con el programa, Moria pidió un aplauso en su memoria y se despidió de él de forma personal, pero pública: “No sé cómo despedirte. Un aplauso. Adiós, Coco. Y bueno, ahora hay que seguir, son cosas que pasan en la vida”.

Según trascendió, el entorno de Casán viajará a Mar del Plata para darle el último adiós a Coco y todavía no se sabe el motivo de la muerte de su querido chofer.

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