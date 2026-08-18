Europa mira al cielo: documentos de la Unión Europea hablan de OVNIS y seguridad aérea

La Unión Europea analiza con discreción los reportes sobre fenómenos anómalos no identificados en el cielo y el espacio cercano.

Durante décadas, hablar de ovnis fue casi una invitación al descrédito. Pero el tema empezó a moverse hacia otro terreno: el de la seguridad aérea, la vigilancia espacial y la necesidad de datos confiables. En Bruselas, ese cambio parece haber llegado sin grandes anuncios y con más prudencia que exposición pública.

Según documentos a los que accedió Euronews, la Comisión Europea sigue de cerca los fenómenos anómalos no identificados, conocidos por sus siglas en inglés como UAP, al menos desde 2023. En una respuesta interna, el Ejecutivo comunitario admitió que las capacidades tecnológicas permiten detectarlos e identificarlos mejor, aunque también señaló que todavía hace falta avanzar en ese terreno.

De los viejos ovnis a los UAP

El cambio de lenguaje no es menor. El término UAP, impulsado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2020, buscó despegar el fenómeno de la carga cultural asociada a los “ovnis” y enfocarlo desde una mirada más amplia, técnica y vinculada a la seguridad del espacio aéreo.

El caso europeo que reveló Euronews parte de una carta enviada en 2022 por dos astrónomos aficionados de Malasia, padre e hijo, que remitieron 37 imágenes del cielo y del espacio a la Comisión Europea. En su consulta, preguntaron por supuestos objetos observados mediante un telescopio infrarrojo UV y afirmaron haber detectado fenómenos tanto en el espacio aéreo como en el espacio profundo.

Bruselas responde, pero marca límites

La Comisión contestó que no tenía competencia directa para investigar observaciones realizadas sobre Malasia. Sin embargo, dejó una frase políticamente significativa: planteó a los 27 Estados miembros la necesidad de aumentar la capacidad para detectar objetos en el entorno espacial de la Tierra, tanto para identificar mejor posibles UAP como para rastrear basura espacial.

El debate no ocurre en el vacío. En Estados Unidos, el Congreso celebró en julio de 2023 una audiencia sobre UAP centrada en sus implicaciones para la seguridad nacional. En Europa, en cambio, la discusión avanza con más cautela. Francia aparece como la excepción: cuenta desde 1977 con GEIPAN, un organismo estatal dedicado al análisis de fenómenos aeroespaciales no identificados, que ha estudiado más de 3.300 casos.

La Unión Europea analiza con discreción los reportes sobre fenómenos anómalos no identificados en el cielo y el espacio cercano. Foto: Unsplash

Pilotos, reportes y el peso del estigma

Uno de los puntos más sensibles es la aviación comercial. Pilotos consultados por Euronews describieron avistamientos difíciles de explicar y remarcaron que el problema no debería abordarse como ciencia ficción, sino como una cuestión de seguridad. Entre ellos, Rob Akkermans y Christiaan van Heijst relataron episodios ocurridos durante vuelos o maniobras aéreas en los que observaron luces u objetos sin explicación inmediata.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea sostiene que ya existe un marco para informar cualquier suceso que pueda afectar la seguridad de la aviación, incluidos los UAP. Aun así, pilotos y organizaciones especializadas reclaman una categoría específica, porque advierten que el estigma lleva a que muchos reportes no se registren o terminen clasificados de forma imprecisa.

La Comisión Europea, por ahora, mantiene una posición prudente: considera que los UAP son responsabilidad de los Estados miembros, que deben gestionarlos según sus prioridades nacionales de seguridad y defensa. La paradoja es evidente: mientras Europa refuerza su agenda común de defensa, el seguimiento de fenómenos no identificados sigue fragmentado, con información dispersa y sin una base común que permita medir el alcance real del fenómeno